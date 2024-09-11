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Происшествия Из-за угрозы обрушения: в Ярославле жителей многоэтажки попросили покинуть квартиры

Из-за угрозы обрушения: в Ярославле жителей многоэтажки попросили покинуть квартиры

Что об этом говорят в мэрии

1 278
7 комментариев

Начались противоаварийные работы

В Ярославле жителей брагинской многоэтажки попросили покинуть квартиры из-за угрозы обрушения. Мэр Артем Молчанов в своем телеграм-канале рассказал, что в доме № 66, корпус 5 по Ленинградскому проспекту начались противоаварийные работы.

— Уже сегодня огородили территорию возле дома. На выполнение ремонта выделим средства резервного фонда городского бюджета. Первоочередные противоаварийные работы продлятся неделю, сегодня же будет определен подрядчик, — сообщил мэр.

По словам главы города, в десятиэтажном доме разрушается одна из несущих панелей.

— В 2020 году там была проведена герметизация швов, но деформацию это остановило лишь на время. В доме на стену были поставлены маячки, они показали процесс разрушения в динамике. Сейчас оперативно выполнено новое обследование. Необходимы срочные меры, — рассказал мэр.

Мэр встретился с жильцами дома

Представители мэрии встретились с жильцами третьего подъезда, который примыкает к аварийной стене. Людям предложили пожить в гостинице или в квартирах маневренного фонда до 20 сентября. После этого будут приняты дальнейшие решения.

— По итогу работ и обследования будем решать вопрос о возможности вселиться в квартиры. Это решение будем принимать на городской комиссии по ЧС в следующую пятницу. Жителям других подъездов в доме ничего не угрожает, — поделился Артем Молчанов.

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Комментарии
9
Гость
11 сентября 2024, 20:40
Если уж у мудрого меч отпал, то что говорить про дома
Гость
11 сентября 2024, 20:59
Подвалы посмотрите,если там стоит вода,и ,это причина ,что фундамент в движении,зимой промерзает,а весной оттаивает.
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