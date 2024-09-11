Из-за угрозы обрушения: в Ярославле жителей многоэтажки попросили покинуть квартиры

Начались противоаварийные работы Источник: Артем Молчанов / Т.me











В Ярославле жителей брагинской многоэтажки попросили покинуть квартиры из-за угрозы обрушения. Мэр Артем Молчанов в своем телеграм-канале рассказал, что в доме № 66, корпус 5 по Ленинградскому проспекту начались противоаварийные работы.

— Уже сегодня огородили территорию возле дома. На выполнение ремонта выделим средства резервного фонда городского бюджета. Первоочередные противоаварийные работы продлятся неделю, сегодня же будет определен подрядчик, — сообщил мэр.

По словам главы города, в десятиэтажном доме разрушается одна из несущих панелей.

— В 2020 году там была проведена герметизация швов, но деформацию это остановило лишь на время. В доме на стену были поставлены маячки, они показали процесс разрушения в динамике. Сейчас оперативно выполнено новое обследование. Необходимы срочные меры, — рассказал мэр.

Мэр встретился с жильцами дома Источник: Артем Молчанов / Т.me

Представители мэрии встретились с жильцами третьего подъезда, который примыкает к аварийной стене. Людям предложили пожить в гостинице или в квартирах маневренного фонда до 20 сентября. После этого будут приняты дальнейшие решения.