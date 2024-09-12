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Происшествия «По ночам — треск»: жильцы ярославской десятиэтажки с отваливающейся стеной рассказали, как всё началось

«По ночам — треск»: жильцы ярославской десятиэтажки с отваливающейся стеной рассказали, как всё началось

Репортаж из дома, где отошла плита и в квартирах поползли трещины

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6 комментариев

В ярославской 10-этажке отошла стена

В Ярославле разрушается десятиэтажка в Дзержинском районе. Из торца дома № 66, корпус 5 по Ленинградскому проспекту выехала плита на уровне второго этажа. По стенам внутри квартир пошли трещины.

11 сентября мэр Ярославля Артем Молчанов объявил, что необходим срочный ремонт. Жильцам рекомендовали покинуть квартиры.

— Сегодня огородили территорию возле дома. На выполнение ремонта выделим средства резервного фонда городского бюджета, — сообщил градоначальник.

На торце дома выехали плиты

«Было едва заметно»

Мы съездили в разваливающийся дом и узнали, как в нем живут люди. На самом деле, в третьем подъезде, где и начала отваливаться стена, многих в квартирах уже нет. Мы застали дома пенсионера Виталия Борина. Он живет в квартире № 96 на четвертом этаже.

— То, что в доме начала отходить плита, мы заметили около четырех-пяти лет назад. Помню, было какое-то собрание жителей на улице, и один мужчина обратил внимание, что плита чуть отошла. Но тогда это было едва заметно. А сейчас бросается в глаза, — рассказал Виталий Борин.

По его словам, самые большие повреждения стены — в квартире на втором этаже. Но на четвертом есть трещина во всю стену, просматривающаяся под обоями.

— По ночам иногда слышали треск, — добавил житель.

В квартире Виталия Борина под обоями на стене просматривается трещина

Виталий Борин живет в этом доме с самого времени его постройки — с 1992 года. Говорит, что десятиэтажку строил Шинный завод для своих сотрудников.

— Я тогда работал на заводе. Помню, нас даже отправляли на эту стройку помогать рабочим — убирать мусор, — рассказал Виталий Борин.

Дом построили в начале 90-х годов

«Из квартиры улицу было видно»

Правда, качество строительства, видимо, оказалось не на высоте.

— Тут трещины между плитами были такими, что из квартиры улицу было видно, — рассказала Татьяна Алексеева с пятого этажа.

В 2019 году жители забили тревогу по поводу начинающей отходить стены. Обратились в управдом. В 2020 году в доме провели герметизацию швов, поставили маячки — они показали, что процесс разрушения продолжается.

Сейчас аварийный участок огородили

Всем велели выехать

Сейчас принято решение о выселении всего подъезда. Здесь уже отключили лифт и газ. Людям предложены варианты размещения в общежитии на велодроме в маневренном фонде. Кто-то решил уехать на дачу или к родным.

— В пятницу будем переезжать в общежитие, — рассказала Наталья Михайловна из квартиры № 104. — Собираем вещи. Очень переживаем. Всё-таки мы уже в возрасте, а тут куда-то из родной квартиры съезжать надо.

Когда вернутся назад, и вернуться ли вообще — люди не знают.

11 сентября мэр Ярославля выезжал на место ЧП

В мэрии сообщили, что первоочередные противоаварийные работы и дополнительные обследования продлятся неделю. По итогу решат вопрос, можно ли кого-то будет вернуть обратно домой. Жителям других подъездов, по данным властей, ничего не угрожает.

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Комментарии
6
Гость
12 сентября 2024, 18:57
вот отстроим весь многополярный Мир и тогда подобрём стену, а пока надо потерпеть, денег нет но вы держитесь 👏
Гость
12 сентября 2024, 18:29
Пожаловались на свою голову! Теперь, добро пожаловать в ⭐⭐⭐⭐⭐ гостиницу "Спартак"!
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