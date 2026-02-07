Как часто нужно выносить мусорное ведро: рассказали в Роспотребнадзоре

В Ярославском Роспотребнадзоре рассказали, как часто нужно выносить мусор из дома.
«Рекомендуется выносить мусор не реже раза в день и несколько раз в месяц тщательно мыть мусорное ведро с дезинфицирующим средством», — отметили специалисты.
В ведомстве подчеркнули, что накопление мусора в квартире может привести к развитию аллергии, грибковым поражениям кожи и даже к заболеваниям легких.
«Дело в том, что в остатках пищи, находящихся в тепле, очень быстро развивается патогенная флора», — рассказали эксперты.
