Никакого хлеба! Биолог из Ярославля рассказал, чем категорически нельзя подкармливать птиц зимой

Чем кормить птиц зимой в Ярославле — ответ биолога

С детства мы знаем, что с наступлением холодов одни птицы улетают на юг, в то время как другие остаются и пытаются выжить в условиях мороза и скудного меню. Оставшимся приходится добывать пищу под снегом и льдом. Многие ярославцы во время прогулок подкармливают местных уток, синиц и других пернатых.

Мы поинтересовались у старшего преподавателя кафедры экологии и зоологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александра Русинова, как правильно кормить пернатых зимой и какие продукты для них опасны.

По словам эксперта, в Ярославской области остается зимовать достаточно много птиц: разновидности синиц (большая, хохлатая, пухляк, лазоревка и другие), поползни, пищухи, воробьи (полевой и домовый), чечетки, снегири, зеленушки, свиристели, дрозды-рябинники, дятлы, сизые голуби, утки-кряквы и т. д.

— Начинать кормить птиц нужно с приходом морозов и выпадением снега. Важно осознавать, что пернатые, почувствовав хорошую кормовую базу, остаются рядом с ней на зимовку. Поэтому, если беретесь кормить, то заканчивать нужно только к началу весны, иначе птицы попадут в сложную ситуацию, так как мигрировать и искать новый источник корма зимой им тяжело, — объяснил старший преподаватель кафедры экологии и зоологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов.

Чем можно кормить птиц зимой

Синицы, поползни и дятлы, как утверждает специалист, могут питаться следующим:

нежареные семена подсолнечника;

нежареные и несоленые орехи (для синиц и поползней расколотые);

несоленые семена тыквы;

несоленое сало.

Для воробьев, зеленушек и похожих птиц эксперт выделил следующие виды продуктов:

нежареные семена подсолнечника;

нечищеное просо;

овес и овсяная крупа, также подойдут пшеница и ячмень;

корма для декоративных птиц (попугаев, канареек и т. д.).

Снегирям, по словам специалиста, можно дать:

нежареные семена подсолнечника;

нечищеное просо;

рябину, калину, клюкву, смородину;

яблоки;

корма для декоративных птиц.

Для свиристелей и дроздов в кормушку можно положить ягоды и яблоки. Голубей можно покормить крупами (перловая, гречневая, ячневая, пшеничная, овсяная).

Чем кормить уток

Уткам, как объясняет старший преподаватель кафедры экологии и зоологии ЯрГУ им. Демидова, можно дать крупы, зерна, кусочки моркови или капусты.

— Не исключено, что утки странно на вас посмотрят и продолжат требовать хлеб. Однако хлеб им можно только подсушенный белый и в очень ограниченном количестве, лучше обойтись без него, — рассказал Александр Русинов.

Кроме того, со слов специалиста, кормить уток зимой стоит только в тех местах, где есть незамерзающая вода, иначе они будут сидеть в снегу, дожидаясь корма. В сильные морозы это чревато обморожениями.

Какой едой пернатым можно навредить

Оказывается, стремление подкормить птиц не всегда идет им на пользу. Как отмечает специалист, существуют продукты, которые категорически нельзя давать пернатым. Среди них:

хлеб создает брожение в пищеварительной системе, которое не характерно для птиц, а также может привести к закупорке зоба или пищевода;

соленое и копченое (сюда же входят продукты, приправленные специями и маринадом);

жареные семечки и арахис;

пшено (без защитной оболочки семена быстро окисляются и негативно влияют на печень пернатых);

сладости (конфеты, шоколад и т. п.);

заплесневелые и прокисшие продукты.

