На 7 мая в Ярославской области снова выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердился ещё у 55 человек, об этом сообщил информационный центр по коронавирусу в России. Итого общее число заболевших в регионе за всё время достигло 935 человек. А выздоровело 136 человек.
— Новых летальных случаев нет, — сообщает федеральный оперативный штаб об имеющихся на утро данных по распространению COVID-19.
Известно, что 190 человек, заболевших коронавирусом, попали в больницы. Появилась информация о местах очагов заражения опасной инфекцией.
В России сегодня очередной скачок заболевания: заражены ещё 11 231 человек в 84 регионах, в том числе 5471 (48,75%) без клинических проявлений.
Обо всей ситуации по коронавирусу в стране и области мы сообщаем оперативно в онлайн-трансляции.