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Число заболевших в Ярославской области приближается к 1000

Число заболевших в Ярославской области приближается к 1000

На 7 мая в Ярославской области снова выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердился ещё у 55 человек, об этом сообщил информационный центр по коронавирусу в России. Итого общее число заболевших в регионе за всё время достигло 935 человек. А выздоровело 136 человек.

— Новых летальных случаев нет, — сообщает федеральный оперативный штаб об имеющихся на утро данных по распространению COVID-19.

Известно, что 190 человек, заболевших коронавирусом, попали в больницы. Появилась информация о местах очагов заражения опасной инфекцией.

В России сегодня очередной скачок заболевания: заражены ещё 11 231 человек в 84 регионах, в том числе 5471 (48,75%) без клинических проявлений.

Обо всей ситуации по коронавирусу в стране и области мы сообщаем оперативно в онлайн-трансляции.

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