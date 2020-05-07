На 7 мая в Ярославской области снова выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердился ещё у 55 человек, об этом сообщил информационный центр по коронавирусу в России. Итого общее число заболевших в регионе за всё время достигло 935 человек. А выздоровело 136 человек.

— Новых летальных случаев нет, — сообщает федеральный оперативный штаб об имеющихся на утро данных по распространению COVID-19.

Известно, что 190 человек, заболевших коронавирусом, попали в больницы. Появилась информация о местах очагов заражения опасной инфекцией.