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Тема дня Откровения врача: что происходит в COVID-больнице
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Откровения доктора и новые заболевшие. Ситуация по коронавирусу в Ярославской области — онлайн

Оперативные данные о COVID-19, актуальные на 7 мая 2020 года

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Дни с 6 по 8 мая президент тоже назвал нерабочими&nbsp;

Дни с 6 по 8 мая президент тоже назвал нерабочими 

Доброе утро, друзья. Между праздниками у нас — нерабочие дни (так сказал Владимир Путин), но мы каждый день заводим онлайн-трансляцию, где собираем всю оперативную информацию о COVID-10 в Ярославской области.

Все свежие данные, информация от врачей, администрации города и области о том, как мы будем жить дальше, — в нашей хронике дня.

Вера Кузнецова

Российских заключенных подключили к борьбе с коронавирусом. Теперь они шьют маски — по 2 млн штук в день. Производство запущено почти в половине российских колоний, а заказы поступают от государственных, муниципальных и сторонних организаций, в том числе из самой ФСИН.

— Также исправительные колонии принимают участие в волонтерских акциях по пошиву марлевых масок для обеспечения индивидуальными средствами защиты наиболее нуждающихся — пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей, — сообщили в пресс-бюро ФСИН.

В планах сшить 60 млн масок, готово уже 42,4 млн штук. Также зэки сшили 1,1 млн защитных костюмов, 265 тысяч пар бахил.

Вера Кузнецова

Почитайте историю 29-летней девушки, умершей от коронавируса. О её смерти оперштаб сообщил 6 мая, хотя, по словам друзей, Надежда скончалась еще в майские праздники. Сначала она лечилась дома — таблетки от ОРВИ не помогали, но медики говорили, что оснований для госпитализации нет. Всё это время девушка продолжала ходить на работу. Диагноз «коронавирус» подтвердился только после смерти.

Ольга Прохорова

В этом году Ярославль остался без общегородского субботника, который отменили из-за ситуации с коронавирусом. И это отразилось на внешнем виде города. Жители ужасаются от состояния зелёных зон, парков, заваленных мусором.

Масштаб бедствия.

Вера Кузнецова

Более 4,8 млн тестов на коронавирус проведено в России, под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 находится 231 000 человек — Роспотребнадзор.

Вера Кузнецова

Сегодня в прямом эфире в Instagram наших коллег 59.RU звездный спортсмен — олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков. Присоединяйтесь в 17:00 мск.

Ольга Прохорова

А это полное видео разговора с врачом Ярославской ЦРБ, где сейчас лечат коронавирусных больных

Анна Ёлкина

Многие ярославцы считают, что уже пора выходить из самоизоляции. Можно ведь просто соблюдать меры предосторожности: дистанцию в два метра, руки мыть. В Швеции, например, усомнились в эффективности карантина, и власти просто попросили жителей внимательно отнестись к перечисленным мерам, и всё. А вы как считаете, нам этот путь подходит?

Количество заражений в России каждый день увеличивается больше чем на 10 тысяч случаев.

Ксения Зинова

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал свою новую работу, она называется «Переломный момент». На рисунке маленький мальчик держит над головой куклу-медсестру, за спиной у которой развивается плащ. А в мусорной корзине лежат куклы человека-паука и бэтмана.

Это уже вторая работа Бэнкси, посвященная коронавирусу. Первой была инсталляция «Моя жена ненавидит, когда я работаю дома» - тогда он нарисовал в ванной мышей, устраивающих беспорядок.

Кстати, мы недавно собирали подборку классных коронавирусных граффити со всей страны. Посмотрите на эти картины.

Анна Ёлкина

Показываем наглядно вместе с симпатичным фитнес-тренером Татьяной Трофимовой, как легко держать себя в форме. Татьяна показала нам всего 7 простых упражнений, с помощью которых после режима самоизоляции вы выйдете в прекрасной форме. Да, это упражнения для ленивых.

Колено и носок при этом упражнении должны быть на одной линии и образовывать угол 90°

Фото: Елена Вахрушева
Ольга Прохорова

На всякий случай если вы вдруг всё же планируете вылазки на природу (даже если вы там глубоко самоизолируетесь) — беречься стоит не только от коронавируса. В Ярославской области у клещей наступил кусачий сезон. Сдали уже тысячу насекомых — и треть оказалась заражена.

Анна Ёлкина

А что там, собственно, с ограничениями? Вчера Путин обсудил этот вопрос с главами регионов. Решили, что так просто нельзя взять и выйти с самоизоляции. Придумали поэтапный план.

Анна Ёлкина

Возможно, вы не следите пристально за новостями. Поэтому мы собрали коротко в тезисах всё, что произошло за последние сутки и связано с коронавирусом:

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