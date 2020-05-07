Откровения доктора и новые заболевшие. Ситуация по коронавирусу в Ярославской области — онлайн

Российских заключенных подключили к борьбе с коронавирусом. Теперь они шьют маски — по 2 млн штук в день. Производство запущено почти в половине российских колоний, а заказы поступают от государственных, муниципальных и сторонних организаций, в том числе из самой ФСИН.
— Также исправительные колонии принимают участие в волонтерских акциях по пошиву марлевых масок для обеспечения индивидуальными средствами защиты наиболее нуждающихся — пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей, — сообщили в пресс-бюро ФСИН.
В планах сшить 60 млн масок, готово уже 42,4 млн штук. Также зэки сшили 1,1 млн защитных костюмов, 265 тысяч пар бахил.
Почитайте историю 29-летней девушки, умершей от коронавируса. О её смерти оперштаб сообщил 6 мая, хотя, по словам друзей, Надежда скончалась еще в майские праздники. Сначала она лечилась дома — таблетки от ОРВИ не помогали, но медики говорили, что оснований для госпитализации нет. Всё это время девушка продолжала ходить на работу. Диагноз «коронавирус» подтвердился только после смерти.
В этом году Ярославль остался без общегородского субботника, который отменили из-за ситуации с коронавирусом. И это отразилось на внешнем виде города. Жители ужасаются от состояния зелёных зон, парков, заваленных мусором.
Более 4,8 млн тестов на коронавирус проведено в России, под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 находится
Сегодня в прямом эфире в Instagram наших коллег 59.RU звездный спортсмен — олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков. Присоединяйтесь в 17:00 мск.
А это полное видео разговора с врачом Ярославской ЦРБ, где сейчас лечат коронавирусных больных
Многие ярославцы считают, что уже пора выходить из самоизоляции. Можно ведь просто соблюдать меры предосторожности: дистанцию в два метра, руки мыть. В Швеции, например, усомнились в эффективности карантина, и власти просто попросили жителей внимательно отнестись к перечисленным мерам, и всё. А вы как считаете, нам этот путь подходит?
Количество заражений в России каждый день увеличивается больше чем на 10 тысяч случаев.
Британский уличный художник Бэнкси опубликовал свою новую работу, она называется «Переломный момент». На рисунке маленький мальчик держит над головой куклу-медсестру, за спиной у которой развивается плащ. А в мусорной корзине лежат куклы человека-паука и бэтмана.
Это уже вторая работа Бэнкси, посвященная коронавирусу. Первой была инсталляция «Моя жена ненавидит, когда я работаю дома» - тогда он нарисовал в ванной мышей, устраивающих беспорядок.
Кстати, мы недавно собирали подборку классных коронавирусных граффити со всей страны. Посмотрите на эти картины.
Показываем наглядно вместе с симпатичным фитнес-тренером Татьяной Трофимовой, как легко держать себя в форме. Татьяна показала нам всего 7 простых упражнений, с помощью которых после режима самоизоляции вы выйдете в прекрасной форме. Да, это упражнения для ленивых.
На всякий случай если вы вдруг всё же планируете вылазки на природу (даже если вы там глубоко самоизолируетесь) — беречься стоит не только от коронавируса. В Ярославской области у клещей наступил кусачий сезон. Сдали уже тысячу насекомых — и треть оказалась заражена.
А что там, собственно, с ограничениями? Вчера Путин обсудил этот вопрос с главами регионов. Решили, что так просто нельзя взять и выйти с самоизоляции. Придумали поэтапный план.
Возможно, вы не следите пристально за новостями. Поэтому мы собрали коротко в тезисах всё, что произошло за последние сутки и связано с коронавирусом:
- число заболевших коронавирусом в Ярославской области увеличилось ещё на 51 человека;
- за майские праздники от коронавируса скончались еще 6 человек;
- несколько человек зараженных COVID-19 в регионе находятся в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом;
- в Ярославле скончался фельдшер скорой помощи с подтверждённым коронавирусом;
- карта распространения коронавируса в Ярославской области по районам;
- студентов-медиков отправили на обязательный спецкурс по коронавирусу;
- ярославцев, заболевших коронавирусной инфекцией, будут принимать на базе «Сосновый бор»;
- врач центральной районной больницы, где лечат больных коронавирусом, рассказал, что происходит в стенах клиники. И от этого рассказа веет безысходностью.