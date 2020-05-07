Откровения доктора и новые заболевшие. Ситуация по коронавирусу в Ярославской области — онлайн

Доброе утро, друзья. Между праздниками у нас — нерабочие дни (так сказал Владимир Путин), но мы каждый день заводим онлайн-трансляцию, где собираем всю оперативную информацию о COVID-10 в Ярославской области.

Все свежие данные, информация от врачей, администрации города и области о том, как мы будем жить дальше, — в нашей хронике дня.

