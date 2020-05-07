По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Ярославской области на 7 мая , за последние сутки в регионе было зафиксировано 55 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии COVID-19 подхватили 935 человек .



— За весь период эпидемии 136 человек полностью вылечились от коронавируса, — сообщили в оперштабе. — На лечении остаются 788 пациентов , из них 190 человек — в больницах. 11 людей , заразившихся COVID-19, погибли.

