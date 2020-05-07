По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Ярославской области на
— За весь период эпидемии 136 человек полностью вылечились от коронавируса, — сообщили в оперштабе. — На лечении остаются
Известно, что у большинства заболевших (
На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) в Ярославской области сейчас находятся 164 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) —
В России сегодня очередной скачок заболевания: заражены ещё
Вся оперативная информация о распространении коронавируса — в хронике дня.