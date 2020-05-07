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С каждым днём заболевших COVID-19 в Ярославской области становится больше

С каждым днём заболевших COVID-19 в Ярославской области становится больше

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Ярославской области на 7 мая, за последние сутки в регионе было зафиксировано 55 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии COVID-19 подхватили 935 человек.

— За весь период эпидемии 136 человек полностью вылечились от коронавируса, — сообщили в оперштабе. — На лечении остаются 788 пациентов, из них 190 человек — в больницах. 11 людей, заразившихся COVID-19, погибли.

В тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии в больницах находятся 11 жителей Ярославской области, заболевших коронавирусной инфекцией

В тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии в больницах находятся 11 жителей Ярославской области, заболевших коронавирусной инфекцией

Известно, что у большинства заболевших (662 человека) состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное, у 115 человек — средней тяжести, у 9 — тяжёлое, у 2 — крайне тяжёлое.

На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) в Ярославской области сейчас находятся 164 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1276 человек.

В Ярославской области <a href="https://76.ru/text/health/69242098/" target="_blank" class="_">остаются лишь два района</a>, где не зафиксировано ни одного заразившегося коронавирусом

В Ярославской области остаются лишь два района, где не зафиксировано ни одного заразившегося коронавирусом

В России сегодня очередной скачок заболевания: заражены ещё 11 231 человек в 84 регионах, в том числе 5471 (48,75) без клинических проявлений.

Вся оперативная информация о распространении коронавируса — в хронике дня.

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коронавирусэпидемияздоровье
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