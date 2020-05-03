Сегодня оперативный штаб Ярославской области выдал обновлённую информацию о ситуации с коронавирусом на 3 мая. По предоставленным данным мы собрали новую карту распространения COVID-19 в регионе.

По цифрам видно: самый большой прирост (54 случая из 76) — в Ярославле. Заметно прибавилось и в Тутаевском районе. Появился на карте и новый район — в Любимском зафиксирован первый случай.

