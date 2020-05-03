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Тема дня Резкий прирост в Ярославле: карта коронавируса
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На карте распространения коронавируса появляются новые точки

На карте распространения коронавируса появляются новые точки

Сегодня оперативный штаб Ярославской области выдал обновлённую информацию о ситуации с коронавирусом на 3 мая. По предоставленным данным мы собрали новую карту распространения COVID-19 в регионе.

По цифрам видно: самый большой прирост (54 случая из 76) — в Ярославле. Заметно прибавилось и в Тутаевском районе. Появился на карте и новый район — в Любимском зафиксирован первый случай.

Потяните бегунок влево — появятся данные за 2 мая

Фото 1: Дмитрий Гладышев

— На лечении находятся 606 человек, — написал на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — За сутки проведено 736 лабораторных исследований, на обязательной изоляции, вернувшись из-за границы, находятся 137 человек, на карантине — контактировавшие с заболевшими — 1271 человек.

Четыре человека в больнице находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Как-то это слабо похоже на плато...

Как-то это слабо похоже на плато...

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 76 человек в Ярославской области. Это стало антирекордом для региона. Тем временем в госпитале ветеранов, который в Ярославле переоборудовали под лечение коронавирусной инфекции, заканчиваются места для пациентов.

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COVID-19коронавирускоронавирус в Ярославле
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