Сегодня оперативный штаб Ярославской области выдал обновлённую информацию о ситуации с коронавирусом на 3 мая. По предоставленным данным мы собрали новую карту распространения COVID-19 в регионе.
По цифрам видно: самый большой прирост (54 случая из 76) — в Ярославле. Заметно прибавилось и в Тутаевском районе. Появился на карте и новый район — в Любимском зафиксирован первый случай.
— На лечении находятся 606 человек, — написал на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — За сутки проведено 736 лабораторных исследований, на обязательной изоляции, вернувшись из-за границы, находятся 137 человек, на карантине — контактировавшие с заболевшими — 1271 человек.
Четыре человека в больнице находятся в крайне тяжёлом состоянии.
За последние сутки COVID-19 диагностировали у 76 человек в Ярославской области. Это стало антирекордом для региона. Тем временем в госпитале ветеранов, который в Ярославле переоборудовали под лечение коронавирусной инфекции, заканчиваются места для пациентов.