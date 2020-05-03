В Ярославской области на лечении находятся 606 человек, заболевшие коронавирусом. Состояние 487 из них врачи оценивают как удовлетворительное. Ещё 106 — в состоянии средней тяжести, 9 человек находятся в тяжёлом состоянии и ещё у четверых состояние крайне тяжёлое.



За последние сутки COVID-19 диагностировали у 76 человек в Ярославской области. Это стало антирекордом для региона. Тем временем в госпитале ветеранов, который в Ярославле переоборудовали под лечение коронавируса, заканчиваются места для пациентов. Пациентов с тяжёлыми осложнениями из-за коронавируса подключают к кислородной поддержке, в крайне тяжёлом состоянии — аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Главный врач госпиталя ветеранов войн в Ярославле Михаил Осипов рассказал, как лечат пациентов.

