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«У нас все тяжелые»: в госпитале ветеранов в Ярославле заканчиваются места под пациентов с COVID

Это главная больница в городе, где лечат коронавирусную инфекцию

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В госпитале ветеранов войн смогут принять около 200 пациентов с коронавирусом. Сейчас их здесь уже 170

В госпитале ветеранов войн смогут принять около 200 пациентов с коронавирусом. Сейчас их здесь уже 170

Сегодня главный врач Госпиталя ветеранов войн в Ярославле Михаил Осипов рассказал об обстановке внутри больницы. Это медучреждение сейчас главное, где лечат пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии.

— Госпиталь практически полностью заполнен пациентами. У нас все — тяжелые. Нам отведена участь работать с заболевшими, которые кроме ковидной пневмонии имеют массу тяжелой сопутствующей патологии. Иногда трудно определить, что тяжелее — ковидная пневмония или сопутствующие заболевания, — рассказал Михаил Осипов.

Госпиталь рассчитан примерно на 200 мест, сейчас здесь лежат 170. Сюда попадают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, гематологические проблемы, острый коронарный синдром. Как правило, коронавирусную инфекцию они подцепили уже в дополнение к своим тяжёлым заболеваниям.

Сейчас в госпитале несколько человек находятся на аппаратах ИВЛ, ещё несколько подключены к искусственной почке.

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госпиталь ветеранов войн
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