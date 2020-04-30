«У нас все тяжелые»: в госпитале ветеранов в Ярославле заканчиваются места под пациентов с COVID

Сегодня главный врач Госпиталя ветеранов войн в Ярославле Михаил Осипов рассказал об обстановке внутри больницы. Это медучреждение сейчас главное, где лечат пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии.

— Госпиталь практически полностью заполнен пациентами. У нас все — тяжелые. Нам отведена участь работать с заболевшими, которые кроме ковидной пневмонии имеют массу тяжелой сопутствующей патологии. Иногда трудно определить, что тяжелее — ковидная пневмония или сопутствующие заболевания, — рассказал Михаил Осипов.