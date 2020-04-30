«ИВЛ — не приговор»: главврач госпиталя ветеранов рассказал, как лечат коронавирус в Ярославле

30 апреля главный врач госпиталя ветеранов войн в Ярославле Михаил Осипов вышел на связь с журналистами, рассказав, как лечат заражённых коронавирусом. Больницу полностью перепрофилировали под заражённых
Известно, что пациентов с тяжёлыми осложнениями из-за коронавируса подключают к кислородной поддержке, в крайне тяжёлом состоянии — аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
— У нас за все время находилось 11 человек. ИВЛ не является окончательным приговором. У нас есть пациент, которого после реанимации перевели в лечебное отделение. Я так объясню, пациенты погибают не потому, что попадают на ИВЛ, а потому, что попадают на аппарат уже в крайне тяжёлом состоянии, — рассказал Михаил Осипов.
В госпиталь, как правило, попадают люди, кто и без коронавируса имеет различные сложные заболевания сердечно-сосудистой системы, гематологические патологии, коронарный синдром и многие другие.
— Существуют рекомендации от Минздрава по лечению: это специальные препараты и антибактериальная терапия. Кроме всего прочего, у нас лежат с костно-мышечной и сердечной патологией. Поэтому расход медикаментов у нас очень большой, — добавил главврач. — Пациенты лежат в палатах от одного до четырёх человек, в зависимости от состояния. С родными общаются через сотовые телефоны.
После выписки из госпиталя пациентов отправляют на самоизоляцию домой в течение ещё двух недель.