«ИВЛ — не приговор»: главврач госпиталя ветеранов рассказал, как лечат коронавирус в Ярославле

30 апреля главный врач госпиталя ветеранов войн в Ярославле Михаил Осипов вышел на связь с журналистами, рассказав, как лечат заражённых коронавирусом. Больницу полностью перепрофилировали под заражённых COVID-19 , сейчас она уже заполнена почти полностью — на лечении находятся 170 пациентов из возможных 200 коек .

Известно, что пациентов с тяжёлыми осложнениями из-за коронавируса подключают к кислородной поддержке, в крайне тяжёлом состоянии — аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

— У нас за все время находилось 11 человек. ИВЛ не является окончательным приговором. У нас есть пациент, которого после реанимации перевели в лечебное отделение. Я так объясню, пациенты погибают не потому, что попадают на ИВЛ, а потому, что попадают на аппарат уже в крайне тяжёлом состоянии, — рассказал Михаил Осипов.