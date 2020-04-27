Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Ярославской области обнародовал данные по распространению инфекции на 27 апреля.



— За сутки в Ярославской области на коронавирус исследовали анализы 597 человек, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 129 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1181 человек.



Ранее оперштаб сообщил, что сегодня в Ярославской области было выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе выявили у 409 человек, 26 пациентов выздоровели, трое — умерли.

