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На карантин отправляют людей, которые контактировали с заражёнными коронавирусом<br>

На карантин отправляют людей, которые контактировали с заражёнными коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Ярославской области обнародовал данные по распространению инфекции на 27 апреля.

— За сутки в Ярославской области на коронавирус исследовали анализы 597 человек, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 129 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1181 человек.

Ранее оперштаб сообщил, что сегодня в Ярославской области было выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе выявили у 409 человек, 26 пациентов выздоровели, трое — умерли.

В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миронов заявил o введении в регионе электронных пропусков.

Всю информацию о коронавирусе в Ярославской области, известную на сегодняшний день, мы публикуем в обновляемой онлайн-трансляции.

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коронавирусэпидемиякарантин
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