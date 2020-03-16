Департамент образования Ярославля следит за семьей школьника, в которую приехала родственница из Италии

— В образовательных учреждениях города Ярославля ведется профилактика коронавируса точно так же, как и профилактика других острых респираторных инфекций. Администрации всех образовательных учреждений контролируют, чтобы были в наличии и использовались дезинфицирующие средства для уборки, соблюдались графики уборки помещений, а в детских садах организован ежедневный утренний фильтр детей, — отметила Иванова.

Директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова 16 марта на общегородском совещании сообщила о профилактике коронавируса в школах и садиках.

Также она добавила, что во всех школах и садиках проведены педсоветы и родительские собрания. Под контролем департамента образования находятся ситуации, когда школьники, педагоги или члены их семей возвращаются из заграничных поездок.



— По состоянию на сегодняшний день заканчивается карантин у детей, которые приехали из Италии. В одной из школ под контролем Роспотребнадзора находится семья, в которую из Италии приехала родственница. Руководители образовательных учреждений предупреждены о необходимости сообщать о прибытии учеников, воспитанников из заграничных поездок для установления или неустановления карантина с целью предупреждения инфекций, — сообщила Елена Иванова.



Также директор департамента здравоохранения отметила, что они ждут решения департамента образования Ярославской области и Роспотребнадзора о дальнейших действиях для профилактики коронавирусной инфекции.

— Введение карантина, переход на свободное посещение и дистанционное обучение могут происходить только по решению Управления Роспотребнадзора по Ярославской области. Оно же принимает решение и об ограничении массовых мероприятий, — сказала Иванова.

