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Здоровье

Департамент образования Ярославля следит за семьей школьника, в которую приехала родственница из Италии

Как готовятся к нашествию коронавируса в школах и садиках города

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В школах Ярославля усилили профилактику коронавируса и других инфекций

В школах Ярославля усилили профилактику коронавируса и других инфекций

Директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова 16 марта на общегородском совещании сообщила о профилактике коронавируса в школах и садиках.

— В образовательных учреждениях города Ярославля ведется профилактика коронавируса точно так же, как и профилактика других острых респираторных инфекций. Администрации всех образовательных учреждений контролируют, чтобы были в наличии и использовались дезинфицирующие средства для уборки, соблюдались графики уборки помещений, а в детских садах организован ежедневный утренний фильтр детей, — отметила Иванова.

Также она добавила, что во всех школах и садиках проведены педсоветы и родительские собрания. Под контролем департамента образования находятся ситуации, когда школьники, педагоги или члены их семей возвращаются из заграничных поездок.

— По состоянию на сегодняшний день заканчивается карантин у детей, которые приехали из Италии. В одной из школ под контролем Роспотребнадзора находится семья, в которую из Италии приехала родственница. Руководители образовательных учреждений предупреждены о необходимости сообщать о прибытии учеников, воспитанников из заграничных поездок для установления или неустановления карантина с целью предупреждения инфекций, — сообщила Елена Иванова.

Также директор департамента здравоохранения отметила, что они ждут решения департамента образования Ярославской области и Роспотребнадзора о дальнейших действиях для профилактики коронавирусной инфекции.

— Введение карантина, переход на свободное посещение и дистанционное обучение могут происходить только по решению Управления Роспотребнадзора по Ярославской области. Оно же принимает решение и об ограничении массовых мероприятий, — сказала Иванова.

Она напомнила, что в ближайшее время во многих школах начинаются каникулы, когда дети и так будут разобщены.

Напомним, сейчас в Ярославле на карантин закрыто несколько десятков классов и групп в садиках. К счастью, пока только по ОРВИ.

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области запустил горячую линию, куда можно обратиться по вопросам коронавируса. По этому номеру также стоит сообщать, что вы вернулись из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV: +7 (4852) 40-04-55.

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коронавирусшколысадикидетишкольникиЕлена Иванова
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
16 мар 2020 в 11:13

До каникул еще 1,5 недели. В школах ни о какой дезинфекции,масочных режимах,измерении температуры,разобщении больных и здоровых вообще не слышали.Как ходили некоторые с кашлем и соплями до колен,так и ходят,и никто это не контролирует.Видимо мы с ней живём в разных городах.

Ярославна
16 мар 2020 в 11:11

Была на родительском собрании в школе и посетила туалет. Там нет даже мыла, чтобы вымыть руки. У чиновников, с их слов, всегда все под контролем, принимаются все меры, и т.д. А в действительности в школах нет элементарных средств гигиены. Я не говорю про все школы, в таких школах как №№33, 4, и пр. "блатных" школах, где учатся детки депутатов, чиновников, директоров разных, бизнесменов, наверно, есть все необходимое, а вот чем школа дальше от центра, тем все грустнее и грустнее.

Гость
16 мар 2020 в 10:45

https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=41.775580%2C54.894027&z=3