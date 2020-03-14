Из-за коронавируса детей переводят на дистанционное обучение: к чему готовиться ярославским школьникам

В Москве и Подмосковье школьников переводят на свободное посещение. В Ярославской области такое решение пока не принято

Министерство просвещения России совместно с Роспотребнадзором направили в регионы рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. Они предназначены для школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Руководству организаций рекомендовано соблюдать режим уборки и проветривания помещений, проводить необходимую санитарную обработку, иметь градусники, маски, рассказывать детям о профилактике. В случае роста заболеваемости — приостанавливать учебный процесс и отменять массовые мероприятия. В Москве и Подмосковье с понедельника, 16 марта, уже введут режим свободного посещения детьми школ и садиков. То есть решать отправлять ребенка в учебное учреждение или оставить дома, будут сами родители.

— В Ярославской области все рекомендации по соблюдению санитарных норм и правил в учебных учреждениях выполняются. Что касается возможного перевода детей на дистанционное обучение, то сейчас идет сбор и анализ данных по ситуации в регионе для того, чтобы понять необходимость и оправданность возможного применения данной меры, — прокомментировали в департаменте образования Ярославской области.



На основании полученных данных и будет приниматься решение. Также в ведомстве напомнили, что в большинстве школ региона скоро начнутся каникулы, а в некоторых учебных учреждениях они уже идут, то есть дети и так не будут посещать учебные учреждения некоторое время.



Напомним, по данным на 10 марта, в Ярославскую область прибыло 106 человек из стран, где ситуация с коронавирусом критична. Все они находятся под наблюдением. По официальной информации, случаи заражения в регионе пока не зарегистрированы.