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В Ярославле на карантин закрыты 42 класса и 11 групп в садиках: ситуацию прокомментировали в депобре

Информация была озвучена на общегородском совещании в мэрии

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В Ярославле&nbsp;на карантин закрыты 42 класса и 11 групп в садиках

В Ярославле на карантин закрыты 42 класса и 11 групп в садиках

В Ярославле на утро 16 марта на карантин по ОРВИ закрыты 42 класса в 17 школах и 11 групп в 8 детских садах. Об этом на общегородском совещании в мэрии сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

— Эта ситуация примерно аналогична ситуации последнего месяца, ни больше ни меньше. Целых школ, закрытых на карантин, в Ярославле нет, — добавила она.

Напомним, на карантин классы и группы закрывают, когда заболевают 20% детей.

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карантинОРВИшколысадикиЕлена Иванова
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
16 мар 2020 в 10:18

Обеспеченность школ и дошкольных учреждений тепловизорами- какая? Возможность дистанционного обучения - какая? Ситуация с отсутствием масок в аптеках города- где обсуждение? Всё ОГС кто-то в зале кашлял- реакции НОЛЬ.

Гость
16 мар 2020 в 10:39

Зачем? В Ярославле нет эпидемии.

16 мар 2020 в 10:14

Кхе кхе...
У вас корона вирус ?
Нет, просто туберкулез...
Уффф... ну тогда ладно...