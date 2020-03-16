В Ярославле на карантин закрыты 42 класса и 11 групп в садиках: ситуацию прокомментировали в депобре

В Ярославле на карантин закрыты 42 класса и 11 групп в садиках

В Ярославле на утро 16 марта на карантин по ОРВИ закрыты 42 класса в 17 школах и 11 групп в 8 детских садах. Об этом на общегородском совещании в мэрии сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.



— Эта ситуация примерно аналогична ситуации последнего месяца, ни больше ни меньше. Целых школ, закрытых на карантин, в Ярославле нет, — добавила она.



Напомним, на карантин классы и группы закрывают, когда заболевают 20% детей.

