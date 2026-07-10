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Страна и мир Обзор Такое даже нейросеть не сгенерирует: 15 фотографий природы, от которых захватывает дух

Такое даже нейросеть не сгенерирует: 15 фотографий природы, от которых захватывает дух

Под таким ракурсом планету вы еще не видели

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Панорамная фотография Исландии | Источник: Abhijeet Sawant / International Aerial Photographer of the Year 2026Панорамная фотография Исландии | Источник: Abhijeet Sawant / International Aerial Photographer of the Year 2026

Панорамная фотография Исландии

Источник:

Abhijeet Sawant / International Aerial Photographer of the Year 2026

Мы привыкли видеть реки, леса и поля вблизи — но самые невероятные их секреты открываются только с высоты. Сотни метров над землей превращают обычные природные пейзажи в фантастические и масштабные узоры, которых не разглядеть с поверхности. Фотографы лучших снимков конкурса International Aerial Photographer of the Year 2026 показали нашу планету такой, какой вы себе и не могли вообразить, — убедитесь сами.

«Дорога в Стутур», Джанлука Рубиначчи

Тяжело поверить, что Джанлуки сфотографировал Исландию, а не другую планету. Тонкая нить асфальта вьется среди ядовито-зеленых холмов, ведя прямиком к спящему великану — кратеру Стутур. С высоты кажется, что это не заповедник Фьяллабак, а декорации к новому блокбастеру про колонизацию космоса.

С высоты кажется, что огромные горы и вулканы&nbsp;— это лишь маленькие бугорки | Источник: Gianluca Rubinacci / International Aerial Photographer of the Year 2026С высоты кажется, что огромные горы и вулканы&nbsp;— это лишь маленькие бугорки | Источник: Gianluca Rubinacci / International Aerial Photographer of the Year 2026

С высоты кажется, что огромные горы и вулканы — это лишь маленькие бугорки

Источник:

Gianluca Rubinacci / International Aerial Photographer of the Year 2026

Фотограф запечатлел момент, когда природа и человеческий след сливаются в идеальную геометрию. Смотришь на этот ландшафт и понимаешь: ради таких видов и стоит забираться в самые глухие уголки Земли.

«Фестиваль», Азим Хан Ронни

В Бангладеш тысячи верующих превратили обычную ночь в море огня. Участники церемонии Ракхер Упобаш зажигают масляные лампады, которые с высоты птичьего полета складываются в невероятный светящийся узор.

Тяжело сосчитать сколько всего верующих пришло на фестиваль | Источник: Azim Khan Ronnie / International Aerial Photographer of the Year 2026Тяжело сосчитать сколько всего верующих пришло на фестиваль | Источник: Azim Khan Ronnie / International Aerial Photographer of the Year 2026

Тяжело сосчитать сколько всего верующих пришло на фестиваль

Источник:

Azim Khan Ronnie / International Aerial Photographer of the Year 2026

Теплое сияние тысяч фитилей буквально прорезает темноту Дакки. Глядя на этот снимок, кожей чувствуешь торжественную тишину и магическую атмосферу момента, когда весь мир вокруг замирает.

«Золотые ворота», Марцин Зайонц

Знаменитый мост в Сан-Франциско в таком ракурсе вы точно не видели. Марцин Зайонц поймал идеальный момент на рассвете, когда стальные тросы на снимке напоминают изящную рамку для фотографии просыпающегося города.

На первый взгляд кажется, что это канатная дорога, по которой легко можно перебраться на другой берег | Источник: Marcin Zajac / International Aerial Photographer of the Year 2026На первый взгляд кажется, что это канатная дорога, по которой легко можно перебраться на другой берег | Источник: Marcin Zajac / International Aerial Photographer of the Year 2026

На первый взгляд кажется, что это канатная дорога, по которой легко можно перебраться на другой берег

Источник:

Marcin Zajac / International Aerial Photographer of the Year 2026

Уже через несколько часов после этого кадра мост заполнят тысячи спешащих машин, а пока лишь спокойствие и полная безмятежность.

«Держусь», Рианнон Лоулер

Одинокий белый медведь замер на крошечном айсберге посреди ледяных вод Гренландии. С высоты отчетливо видно, как хрупок этот замерзший мир, испещренный глубокими трещинами в морском льду.

Снимок вошел в 101 лучший кадр премии | Источник: Rhiannon Lawler / International Aerial Photographer of the Year 2026Снимок вошел в 101 лучший кадр премии | Источник: Rhiannon Lawler / International Aerial Photographer of the Year 2026

Снимок вошел в 101 лучший кадр премии

Источник:

Rhiannon Lawler / International Aerial Photographer of the Year 2026

— Этот мощный образ — одновременно захватывающий портрет дикой природы и напоминание о хрупкости арктической экосистемы, — подписал создатель снимок.

«Сбор красного перца чили», Азим Хан Ронни

Настоящий взрыв красок на полях Бангладеш. Под палящим солнцем сотни людей собирают урожай жгучего перца, превращая землю в яркий алый гобелен.

Редко когда кажется, что можно почувствовать аромат кадра. Это тот случай | Источник: Azim Khan Ronnie / International Aerial Photographer of the Year 2026Редко когда кажется, что можно почувствовать аромат кадра. Это тот случай | Источник: Azim Khan Ronnie / International Aerial Photographer of the Year 2026

Редко когда кажется, что можно почувствовать аромат кадра. Это тот случай

Источник:

Azim Khan Ronnie / International Aerial Photographer of the Year 2026

Фотограф Азим Хан Ронни запечатлел удивительный ритм сельской жизни. В этом кадре чувствуется всё: и зной, и верность традициям, и невероятная энергия земли, которая кормит миллионы людей.

«Лавовый каскад», Джанлука Рубиначчи

Когда Земля показывает свой суровый нрав, это выглядит завораживающе. В Исландии потоки раскаленной лавы медленно ползут по черным равнинам, сияя ярче любого заката.

Это могли бы быть декорации для «Звездных воин» (12+), но нет | Источник: Gianluca Rubinacci / International Aerial Photographer of the Year 2026Это могли бы быть декорации для «Звездных воин» (12+), но нет | Источник: Gianluca Rubinacci / International Aerial Photographer of the Year 2026

Это могли бы быть декорации для «Звездных воин» (12+), но нет

Источник:

Gianluca Rubinacci / International Aerial Photographer of the Year 2026

— Последние мгновения извержения вулкана Сунднукюр. После своего девятого извержения он превратился из разлома шириной 3 км в единое жерло, — описал снимок фотограф.

«Глаз Апеннин», Валерия Кастьелло

В самом сердце Италии природа открыла свое таинственное око. Озеро Сиренте сверху выглядит как идеальный человеческий глаз, смотрящий прямо в небо. Ученые до сих пор спорят: то ли это причуда ландшафта, то ли след от падения древнего метеорита.

Идеальному глазу лишь недостает ресниц под стать | Источник: Valeria Castiello / International Aerial Photographer of the Year 2026Идеальному глазу лишь недостает ресниц под стать | Источник: Valeria Castiello / International Aerial Photographer of the Year 2026

Идеальному глазу лишь недостает ресниц под стать

Источник:

Valeria Castiello / International Aerial Photographer of the Year 2026

Загадочный водоем в регионе Абруццо притягивает искателей мистики со всего света. Глядя на этот снимок, сложно поверить, что такая безупречная форма создана без участия человека или высших сил.

«Полная радуга», Паоло Лаццаротти

Сардиния умеет удивлять погодными фокусами. Паоло Лаццаротти попал под ливень в момент заката и увидел чудо — идеально круглую радугу, которая окольцевала береговую линию. С земли мы видим лишь дугу, но высота открывает истинную форму этого явления.

Вид, на который хочется любоваться | Источник: Paolo Lazzarotti / International Aerial Photographer of the Year 2026Вид, на который хочется любоваться | Источник: Paolo Lazzarotti / International Aerial Photographer of the Year 2026

Вид, на который хочется любоваться

Источник:

Paolo Lazzarotti / International Aerial Photographer of the Year 2026

— Снимок, сделанный с высоты, превращает кратковременное погодное явление в захватывающий дух шедевр аэрофотосъемки, демонстрирующий красоту, которая может возникнуть, когда время, перспектива и природа идеально сочетаются, — гласит подпись к кадру.

«Многоуровневый отель», Чин Леонг Тео

Весь отель окружен висячим садом | Источник: Chin Leong Teo / International Aerial Photographer of the Year 2026Весь отель окружен висячим садом | Источник: Chin Leong Teo / International Aerial Photographer of the Year 2026

Весь отель окружен висячим садом

Источник:

Chin Leong Teo / International Aerial Photographer of the Year 2026

Чин Леонг Тео снял один из самых популярных отелей в Сингапуре. Сложно поверить, что он находится в центре города. С высоты птичьего полета скорее складывается ощущение, что это кусочек где-то на тропическом острове, где за дорогой нет людей и цивилизации.

«Орикс, идущий по дюне», Чжэнцзе Сюй

Чжэнцзе снял одинокого орикса. Он неспешно идет по золотым пескам, оставляя за собой едва заметный след. Длинная тень на закате превращает животное в графичный символ выносливости посреди бесконечных дюн.

Если вы думаете, что одиноки, значит еще не видели эту фотографию орикса в пустыне | Источник: Zhengze Xu / International Aerial Photographer of the Year 2026Если вы думаете, что одиноки, значит еще не видели эту фотографию орикса в пустыне | Источник: Zhengze Xu / International Aerial Photographer of the Year 2026

Если вы думаете, что одиноки, значит еще не видели эту фотографию орикса в пустыне

Источник:

Zhengze Xu / International Aerial Photographer of the Year 2026

Ориксы ради воды и еды могут идти сотни километров. При этом оставаясь в полном одиночестве.

«Топот копыт», Ка-Вай Лин

Каппадокия — это не только воздушные шары, но и безудержная мощь диких коней. Стадо несется сквозь пыль, которая в лучах заходящего солнца превращается в светящиеся облака. Сверху этот бег кажется огненной рекой, текущей по древней земле.

Снимок вошел в тройку лучших на конкурсе в 2026 году | Источник: Kah-Wai Lin / International Aerial Photographer of the Year 2026Снимок вошел в тройку лучших на конкурсе в 2026 году | Источник: Kah-Wai Lin / International Aerial Photographer of the Year 2026

Снимок вошел в тройку лучших на конкурсе в 2026 году

Источник:

Kah-Wai Lin / International Aerial Photographer of the Year 2026

— Этих лошадей вырастили местные жители, а затем выпустили на волю. Они символизируют стойкость, свободу и многовековую традицию, — объясняет фотограф.

«Тень Ариты», Дэниел Вайн

В аргентинской пустыне Пуна-де-Атакама вулкан Кону-де-Арита отбрасывает идеально ровную тень на солончаковую равнину.

Вулкан напоминает огромные солнечные часы | Источник: Daniel Vine / International Aerial Photographer of the Year 2026Вулкан напоминает огромные солнечные часы | Источник: Daniel Vine / International Aerial Photographer of the Year 2026

Вулкан напоминает огромные солнечные часы

Источник:

Daniel Vine / International Aerial Photographer of the Year 2026

— Теплый золотистый свет подчеркивает текстуру горы, создавая завораживающую картину одиночества и симметрии, — подписан снимок.

«Золотое нагорье», Хуан Лопес

Контрасты Исландии поражают воображение: ярко-бирюзовое озеро застыло среди выжженной черной земли.

До северного нагорья невозможно добраться пешком, поэтому природа здесь практически нетронута | Источник: Juan Lopez / International Aerial Photographer of the Year 2026До северного нагорья невозможно добраться пешком, поэтому природа здесь практически нетронута | Источник: Juan Lopez / International Aerial Photographer of the Year 2026

До северного нагорья невозможно добраться пешком, поэтому природа здесь практически нетронута

Источник:

Juan Lopez / International Aerial Photographer of the Year 2026

Извилистые ледниковые реки прорезают этот суровый ландшафт, словно вены на теле планеты.

«Скользя сквозь безмятежность», Азим Хан Ронни

Азим Хан Ронни мастерски передал атмосферу швейцарского утра. В этой картинке столько тишины и баланса, что она действует лучше любого успокоительного.

Аутофобам такое лучше не смотреть | Источник: Azim Khan Ronnie / International Aerial Photographer of the Year 2026Аутофобам такое лучше не смотреть | Источник: Azim Khan Ronnie / International Aerial Photographer of the Year 2026

Аутофобам такое лучше не смотреть

Источник:

Azim Khan Ronnie / International Aerial Photographer of the Year 2026

На туманном Цюрихском озере команда гребцов разрезает гладь воды, оставляя за собой тонкий след. И рядом на километры нет ни одной живой души.

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Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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