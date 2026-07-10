На этих вопросах ошибались участники шоу «Самый умный» — а вы сможете на них ответить?

Те, кто смотрели шоу «Самый умный» (6+), явно хоть раз ловили себя на мысли: «Будь я на их месте, точно бы ответил без ошибки». Предлагаем проверить это в жизни. Мы собрали 10 вопросов из легендарной интеллектуальной игры, над которыми корпели участники. Проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу и ориентируетесь в фактах, и узнайте, смогли бы побороться за победу или вылетели бы уже после первых раундов.
На какой реке находится Угличская гидроэлектростанция — одна из старейших в России?
На Волге
На Оке
На Шексне
На Москве‑реке
Какую волшебную фразу должен был произнести Буратино для роста денежного дерева?
Трах-тибидох
Ахалай-махалай
Крибле-крабле-бумс
Крекс, фекс, пекс
Какой язык в Ватикане считается официальным наряду с итальянским?
Испанский
Латинский
Французский
Английский
В каком виде спорта вручается «Большой хрустальный глобус»?
В фигурном катании
В лыжных гонках
В шахматах
Биатлон
Какой из этих растений биолог Карл Линней назвал «волчьим персиком»?
Томат
Патиссон
Репа
Артишок
Какое вещество наносится на внешние стенки спичечного коробка?
Сера
Фосфор
Кальций
Азот
Какой английский фантаст написал книгу «Маленькие войны» об игрушечных солдатиках?
Герберт Джордж Уэллс
Артур Конан Дойл
Джордж Оруэлл
Олдос Хаксли
Часы для какого вида спорта изобрел американец Роберт Фишер?
Бокс
Шахматы
Теннис
Баскетбол
Как назывались введенные при Екатерине II бумажные деньги номиналом 25 рублей?
Ассигнации
Катеньки
Кредитные билеты
Червонцы
Какой бытовой прибор товарищ Саахов посулил Джабраилу как часть калыма за его племянницу в фильме «Кавказская пленница» (6+)?
Телевизор
Утюг
Холодильник
Пылесос