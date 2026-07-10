На этих вопросах ошибались участники шоу «Самый умный» — а вы сможете на них ответить?

Те, кто смотрели шоу «Самый умный» (6+), явно хоть раз ловили себя на мысли: «Будь я на их месте, точно бы ответил без ошибки». Предлагаем проверить это в жизни. Мы собрали 10 вопросов из легендарной интеллектуальной игры, над которыми корпели участники. Проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу и ориентируетесь в фактах, и узнайте, смогли бы побороться за победу или вылетели бы уже после первых раундов.