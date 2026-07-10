НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +30

3 м/c,

вос.

 755мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Задержан экс-начальник СИЗО
Репортаж из двора, где была резня
Какие новостройки будут дорожать
Пробки у АЗС
Здесь был Пушкин
Пропал свет после грозы
Дефицит топлива
Потоп из-за дождя
Фоторепортаж с Нахимсона
Развлечения Тест На этих вопросах ошибались участники шоу «Самый умный» — а вы сможете на них ответить?

На этих вопросах ошибались участники шоу «Самый умный» — а вы сможете на них ответить?

Проверьте свою эрудицию

112
Вам повезло, в этот раз Тина Канделаки не будет читать вопросы со скоростью света | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаВам повезло, в этот раз Тина Канделаки не будет читать вопросы со скоростью света | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Вам повезло, в этот раз Тина Канделаки не будет читать вопросы со скоростью света

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Те, кто смотрели шоу «Самый умный» (6+), явно хоть раз ловили себя на мысли: «Будь я на их месте, точно бы ответил без ошибки». Предлагаем проверить это в жизни. Мы собрали 10 вопросов из легендарной интеллектуальной игры, над которыми корпели участники. Проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу и ориентируетесь в фактах, и узнайте, смогли бы побороться за победу или вылетели бы уже после первых раундов.

ТестПройден 23 раза
1 / 10

На какой реке находится Угличская гидроэлектростанция — одна из старейших в России?

  • На Волге

  • На Оке

  • На Шексне

  • На Москве‑реке

2 / 10

Какую волшебную фразу должен был произнести Буратино для роста денежного дерева?

  • Трах-тибидох

  • Ахалай-махалай

  • Крибле-крабле-бумс

  • Крекс, фекс, пекс

3 / 10

Какой язык в Ватикане считается официальным наряду с итальянским?

  • Испанский

  • Латинский

  • Французский

  • Английский

4 / 10

В каком виде спорта вручается «Большой хрустальный глобус»?

  • В фигурном катании

  • В лыжных гонках

  • В шахматах

  • Биатлон

5 / 10

Какой из этих растений биолог Карл Линней назвал «волчьим персиком»?

  • Томат

  • Патиссон

  • Репа

  • Артишок

6 / 10

Какое вещество наносится на внешние стенки спичечного коробка?

  • Сера

  • Фосфор

  • Кальций

  • Азот

7 / 10

Какой английский фантаст написал книгу «Маленькие войны» об игрушечных солдатиках?

  • Герберт Джордж Уэллс

  • Артур Конан Дойл

  • Джордж Оруэлл

  • Олдос Хаксли

8 / 10

Часы для какого вида спорта изобрел американец Роберт Фишер?

  • Бокс

  • Шахматы

  • Теннис

  • Баскетбол

9 / 10

Как назывались введенные при Екатерине II бумажные деньги номиналом 25 рублей?

  • Ассигнации

  • Катеньки

  • Кредитные билеты

  • Червонцы

10 / 10

Какой бытовой прибор товарищ Саахов посулил Джабраилу как часть калыма за его племянницу в фильме «Кавказская пленница» (6+)?

  • Телевизор

  • Утюг

  • Холодильник

  • Пылесос

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Эрудиция Ум
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем