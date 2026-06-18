Больше 120/80 на тонометре: кардиохирург рассказал, чем опасно «немного» повышенное давление

Если показатели на тонометре выше нормы, не впадайте в панику Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Как определить нормальное артериальное давление, а когда стоит обратиться к врачу, наши коллеги из UFA1.RU спросили у известного кардиохирурга Романа Рисберга. По его словам, многие пациенты не понимают, где проходит опасная граница, и приходят к медикам слишком поздно. Публикуем советы доктора о том, как позаботиться о своем давлении.

Рисберг Роман Юрьевич — сердечно-сосудистый хирург, интервенционный кардиолог. Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ. Руководитель Центра сердца и сосудов.



Автор 65 научных публикаций, 25 патентов на изобретения, соавтор 8 монографий. Специализируется на лечении ишемической болезни сердца, выполнении коронарных вмешательств и разборе клинически сложных случаев.



Эксперт в области второго мнения в кардиологии — оценки ранее принятых лечебных решений, выбора оптимальной тактики (медикаментозная терапия, стентирование, хирургия) и повышения точности клинических решений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Давление чуть выше нормы — не страшно?

«У меня давление 135/85. Это же практически норма?» Эту фразу кардиологи слышат чаще всего от пациентов, которые уверены, что серьезные проблемы начинаются только после 160–180 мм рт. ст. А потом происходит то, чего никто не ждал: инфаркт, инсульт, экстренная госпитализация. Главный вопрос родственников пациента: «Как такое могло случиться? Он же чувствовал себя нормально».

Но сердечно-сосудистые катастрофы редко возникают внезапно. Чаще всего организм годами подает сигналы, которые остаются без внимания. Многие пациенты вспоминают, что давление периодически повышалось до 135–145 мм, но они не считали это проблемой. Именно поэтому современная кардиология делает ставку не на лечение последствий, а на раннее выявление факторов риска. Главная опасность гипертонии заключается в том, что она может годами никак себя не проявлять.

Человек работает, занимается спортом, строит дом, ездит в отпуск, чувствует себя вполне здоровым. Но в это время повышенное давление постепенно повреждает сосуды сердца и головного мозга, почки, сетчатку глаза, аорту. Первым проявлением болезни нередко становится уже не повышение давления, а инфаркт миокарда, инсульт или сердечная недостаточность.

Какое давление оптимально?

Оптимальным считается артериальное давление менее 120/80. Категории давления выглядят следующим образом:

менее 120/80 мм рт. ст. — оптимальное давление;

120–129/80–84 мм рт. ст. — нормальное давление;

130–139/85–89 мм рт. ст. — высоконормальное давление;

140/90 мм рт. ст. и выше — артериальная гипертензия.

Однако здесь есть важный нюанс. Риск сердечно-сосудистых осложнений не появляется внезапно после пересечения отметки 140/90. Вероятность инфаркта, инсульта и сердечно-сосудистой смерти постепенно возрастает по мере роста артериального давления. Поэтому современные кардиологи внимательно относятся даже к пациентам с высоконормальными показателями.

Типичный пациент выглядит примерно так: 45–55 лет, работает, не считает себя больным, но иногда давление поднимается до 140/90, «бывает после нервов», «после работы», «после недосыпа». Через несколько лет при обследовании обнаруживаются выраженный атеросклероз, значимые сужения коронарных артерий или последствия перенесенного инфаркта, о котором человек даже не подозревал.

Проблема не в том, что давление однажды поднялось до 140. Проблема в том, что многие годами живут с повышенными цифрами и ничего не предпринимают. При этом гипертония «молодеет». Еще недавно тяжелые сердечно-сосудистые заболевания считались проблемой пожилых людей. Сегодня кардиологи всё чаще сталкиваются с пациентами 35–45 лет. Причины хорошо известны:

хронический стресс;

недостаток сна;

лишний вес;

малоподвижный образ жизни;

избыток соли;

курение;

вейпы;

сахарный диабет;

наследственность.

Особенно опасно сочетание повышенного давления с высоким холестерином. Это значительно ускоряет развитие атеросклероза и увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Какие симптомы нельзя игнорировать?

Важно понимать: гипертония может вообще не иметь симптомов. Но иногда появляются:

головные боли по утрам;

шум в ушах;

чувство тяжести в голове;

сердцебиение;

снижение переносимости нагрузок;

быстрая утомляемость;

одышка при привычной физической активности.

Большинство людей объясняют эти симптомы возрастом, погодой или переутомлением. Многие обращаются к врачу слишком поздно.

Нужно ли лечить давление 130–140?

Универсального ответа не существует. Одному пациенту достаточно похудеть на несколько килограммов, увеличить физическую активность и изменить питание. Другому медикаментозная терапия требуется уже на раннем этапе. Всё зависит от общего сердечно-сосудистого риска, возраста, уровня холестерина, состояния сосудов, наличия сахарного диабета и других факторов.

Врачи сегодня лечат не цифру на тонометре, а конкретного человека. Давление 130–140 — это не повод для паники. Но и не повод говорить себе: «У всех так». Самая опасная ошибка — ждать появления симптомов. К сожалению, инфаркт или инсульт нередко становятся первым симптомом заболевания.