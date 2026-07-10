Загадочная компания скупает российские автозаводы. Кто за ней стоит и ударит ли это по АВТОВАЗу?

«АГР Холдинг» выпускает новинки чаще, чем АВТОВАЗ добавляет новый цвет в палитру. На фото — Esteo V27 Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Пару лет назад никто не знал этого названия, но пора запоминать — «АГР Холдинг» превратился в крупнейшего негосударственного автопроизводителя России, обогнав «Автотор» и почти сравнявшись по общей мощности с АВТОВАЗом. Компания-вундеркинд анонсирует новую модель буквально каждую неделю: на этой, например, выходит Jeland C5, на прошлой был Esteo V27. Холдинг наладил производство со сваркой и окраской кузовов, начал выпуск моторов, планов — громадье.

Компании уже принадлежит три крупных автозавода в Калуге и Петербурге предельной мощностью 400–500 тысяч автомобилей в год, и ей по силам занять до трети российского авторынка — больше, чем у «Лады». «АГР Холдинг» ворвался на рынок невероятно дерзко, при этом никто толком не понимает, что это вообще за компания, откуда она взялась и кто за ней стоит. Рассказываем, что известно о самом молодом автопроизводителе России.

Как шла скупка заводов

После начала СВО иностранные автопроизводители, кроме китайского Haval, ушли из России, оставив заводы. «АГР Холдинг» получил контроль над тремя предприятиями, причем два из них являлись крупнейшими автосборочными заводами РФ.

В холдинг вошли бывший калужский завод Volkswagen вместе с моторным производством и два завода Hyundai в Петербурге: в Каменке и в Шушарах. Последний изначально принадлежал GM, но в 2020 году был продан южнокорейскому концерну. Первоначальным приобретателями стала некая компания «Арт-Финанс», которую позже и переименовали в «АГР Холдинг».

Бывший завод Volkswagen: теперь здесь варят Chery. Локализация заметно ниже прежней (например, нет штамповки), но лиха беда начало Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Если московский завод Renault или петербургский Nissan национализированы с опционом на обратный выкуп, то свой калужский актив Volkswagen продал «Арт-Финансу» за 125 миллионов долларов, зато безвозвратно. Петербургские заводы Hyundai, напротив, ушли за 10 тысяч рублей, но с правом обратного выкупа, которое, однако, истекло в январе 2026 года. Поэтому сейчас все три актива окончательно перешли под контроль холдинга, что позволяет развивать их без оглядки на прежних владельцев.

В 2024 году «АГР Холдинг» перезапустил завод Hyundai в Каменке, выпуская под брендом Solaris тот же квартет моделей, что и сам южнокорейский концерн (Solaris, Creta, Rio, Rio X). Но 70 тысяч оставшихся в России машинокомплектов хватило лишь на пару лет работы, и с конца 2025-го выпуск машин остановлен. Сейчас дилеры распродают остатки, а Hyundai заявил об отсутствии планов по возвращению.

Solaris HC — знакомый нам Hyundai Creta, собранный из остатков машинокомплектов Источник: Артем Краснов

Но довыпуск Hyundai и Kia был лишь способом заполнить паузу, и в эти годы «АГР Холдинг» искал полноценного партнера, не боящегося работать с Россией. Нашел он его в лице Chery, которая, будучи одним из самых известных чайнабрендов в стране, никогда не имела здесь полноценных производств, не считая быстротечных романов с ТагАЗом и «Автотором», осуществлявших контрактную сборку «китайцев» недолго и без особого успеха.

«Чери» на торте

Иронично, что сама Chery в последние годы стремилась сократить присутствие в России. Компания выходила на Гонконгскую фондовую биржу и опасалась санкций, из-за чего перспективы в РФ стали туманными именно в тот момент, когда спрос на Chery был на максимальном уровне. Импорт машин задушили утильсборами, а инвестировать в росавтопром открыто, как делали VW или Hyundai, оказалось рискованно.

И Chery использовала интерес «АГР Холдинга», чтобы самой уйти в тень, сохранив неявное присутствие на рынке. Несмотря на внешнюю идентичность выпускаемых в Калуге и Петербурге машин аналогичным Chery, Omoda, Jaecoo, Exeed, Lepas и Exlantix, все они несут российские бренды Tenet, Tenet Plus, Jeland и Esteo (не исключено также переименование Jetour в Votour).

Формально Chery не имеет отношения к предприятиям «АГР Холдинга», то есть компания получила возможность де-юре расстаться с Россией, оставаясь при этом важнейшим поставщиком технологий. С китайской стороны партнером «АГР Холдинга» стала малоизвестная компания Defetoo, зарегистрированная, впрочем, в том же городе Уху, что и сама Chery.

Звездный час Chery был в 2023 году, когда компания стала самым прибыльным иностранным брендом в России. Марка шла к этому почти 20 лет, но вскоре изменила стратегию и сейчас сокращает присутствие под своим брендом Источник: Артем Краснов

Детали соглашения держатся в секрете, но тут явно сошлись два интереса. Chery хотелось сохранить позиции и снизить риски, российской стороне — загрузить пустые заводы. Но все-таки, что это за компания «АРГ Холдинг», сумевшая получить столь жирные активы и убедить Chery в своей состоятельности?

Кто стоит за поглощениями

В сделках по продаже заводов Volkswagen и Hyundai фигурировала компания «Арт-Финанс», созданная в 2023 году, которую, по данным сервиса «Контур.Фокус», два года спустя переименовали в «АГР-Холдинг». По сути, это компании-синонимы.

Гендиректором «Арт-Финанса» в тот момент стал Андрей Павлович — известный в автобизнесе человек. Он занимался продажей автомобилей с начала 90-х (с 18-летнего возраста), был одним из соучредителей автодилера «Пан-Авто», но больше запомнился как топ-менеджер дилерского холдинга «Авилон», который специализировался на премиальных и люксовых автомобилях: Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Aston Martin, Ferrari, Maserati, Bugatti и так далее.

Дилерский холдинг «Авилон» и сейчас занимается продажей Mercedes-Benz, но также в портфеле много китайских марок. Есть и бренд Esteo, под которым «АГР Холдинг» собирает автомобили Exlantix (суббренд Chery) Источник: auto.ru / «Авилон»

Вероятно, поэтому создалось впечатление, что «Арт-Финанс» является «дочкой» дилерского холдинга «Авилон», принадлежащего Александру Варшавскому, очень непубличному предпринимателю, создавшему этот бизнес и пригласившему в начале нулевых Андрея Павловича для его раскрутки.

В пользу версии с «Авилоном» свидетельствуют комментарии главы Минпромторга тех лет Дениса Мантурова, который прямо называл «Авилон» покупателем завода Volkswagen. Дилерский холдинг упоминался и в пресс-релизе немецкого концерна как компания, поддерживающая «Арт-Финанс».

«Авилон» всё отрицает

Сам «Авилон» неоднократно опровергал связь с «Арт-Финансом» и любыми сделками по скупке активов, и никаких официальных отношений с «АГР Холдингом» не имеет.

В 2025 году Алексей Павлович, первый директор компании, попал под санкции Великобритании, поэтому год назад «АРГ Холдинг» снова изменил структуру собственности: основная доля отошла АО «АК Инвест», пишет «Коммерсант». Сейчас, по информации сервиса «Контур.Фокус», данные о двух учредителях компании скрыты, что допускается российским законодательством для защиты участников от санкций.

Jeland J7 — вторая (после J6) модель петербургского завода, построенного когда-то GM, но простаивавшего с 2015 по 2026 год Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

В целом складывается впечатление, что, даже если «Авилон» не участвовал в проекте де-юре, бизнес «АГР Холдинга» налаживали связанные с ним люди. Когда молодая компания получает активы трех крупных автозаводов (два — почти бесплатно), это вряд ли возможно без одобрения наверху, в Минпромторге и других ведомствах. А для этого нужны и связи, и репутация, и финансовая состоятельность.

Кто рулит «АГР Холдингом» сейчас

Компания формирует команду менеджеров и специалистов, не связанных с «Авилоном», например, в 2025 году «АГР Холдингом» руководил Алексей Калицев, бывший управляющий директор «Хендэ Мотор Рус». Сейчас главой холдинга является Андрей Карагин, бывший вице-президент АВТОВАЗа по производству, а с 2024 года — глава экс-завода VW в Калуге. Канал «Русский автомобиль» отмечает, что холдинг занимается активным поиском инженерных кадров для своего ЦАИР — центра автомобильных исследований и разработок. То есть вне зависимости от первоначального участия (или неучастия) «Авилона», сейчас «АГР Холдинг» выстраивает структуру именно производственной, а не дилерской компании.

«АГР Холдинг» имеет крайне запутанную структуру: полдюжины брендов, десятки ООО, постоянная смена руководителей… Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Попутно холдинг создал множество ООО-«дочек» с похожими названиями: «АГР», «АГМР», «АГН», «АГМ», «АТС», «АТК», АГР Тех», «АГК Компоненты», «АГРЛ» и так далее. Например, перезапущенный завод в Шушарах относится к компании «АГМ», входящей в структуру «АГР Холдинга» (или AGR Automotive Group).

Остатки дилерского бизнеса Chery приняли на себя другие «дочки» холдинга. Например, брендом Tenet занимается ООО «Тенет Рус», которая принадлежит «АГР Холдингу» на 49%, а 51% — у «Эйтиджей Рус»: китайской компании, зарегистрированной на родине Chery, в городе Уху. Генеральным директором «Тенета» является Ян Хуа, то есть китайцы контролируют процесс. Аналогичная ситуация с ООО «Джейланд Рус», которое занимается брендом Jeland: структура собственности такая же, руководит ей Ли Кэцин.

Пикантная подробность: первым руководителем обеих фирм был Пулатов Бахтиер Муроджонович, по одной из версий — питерский таксист. Есть и еще одна связанная компания «Вотур Рус», которая принадлежит Defetoo и занимается маркой Jetour: эти автомобили собирает «Автотор» под оригинальным брендом, и по какой-то причине именно их китайская сторона продает открыто.

Компания-вундеркинд?

Судить о прибыльности «АГР Холдинга» пока рано: в «Контур.Фокусе» фигурирует только баланс в 12 миллиардов на конец 2023 года и чистый убыток в 112 миллионов. По итогам 2025 года известна лишь сумма уплаченных налогов — 224 миллиона рублей.

Площадка около завода VW в Калуге после запуска бренда Tenet. На фото Tenet T7, копия Chery Tiggo 7L Источник: Артем Краснов

Но по всем признакам «АГР Холдинг» взял хороший старт. До сих пор попытки реанимировать оставленные заводы проходили без блеска: это касается и «Автотора», и «Москвича», и петербургского Xcite, и Sollers-JAC. «АГР Холдинг» запрягал дольше всех: производство Solaris оживили в 2024 году, калужский завод VW — в 2025-м, собирая сначала Chery под родным брендом, с конца лета — уже под маркой Tenet. В 2026-м вернулся к жизни завод в Шушарах.

Но как будто терпение окупилось. С первых месяцев Tenet вышел на объем в районе 10 тысяч автомобилей в месяц, которые выдерживает до сих пор, и транзит от марки Chery прошел без потери доли рынка. Две модели, Tenet T4 и T7, сразу попали в топ-5 продаж, вытеснив аналогичные Chery. Растет и ассортимент: к среднеразмерному T8 добавился еще более крупный T9 (оба на базе соответствующих Chery), ожидается седан, копирующий Arrizo 8.

Tenet T4L почти идентичен Xcite X-Cross 7, который был копией Chery Tiggo 7 Pro. При этом машина агровской сборки заметно дешевле, чем петербургский вариант Источник: Артем Краснов / АГР Холдинг / ChatGPT

Еще интереснее запуск модели Tenet T4L, которая является перелицованным Chery Tiggo 7 Pro, но стоит именно как «четверка» — от 2,259 миллиона рублей. Это уровень аналогично оснащенных Lada Vesta SW Cross, и продукция «АГР Холдинга» уже осложняет жизнь тольяттинцам. Мы не знаем содержания специального инвестиционного контракта с Минпромторгом, но почти наверняка холдинг получил право на возврат части утильсбора, что позволяет гибко играть ценой.

При сохранении темпов по итогам 2026 года калужские «Тенеты» разойдутся тиражом 120+ тысяч машин. Это далеко от предельных возможностей завода (225 тысяч), но для сравнения: сам VW в допандемийные годы делал здесь по 150 тысяч Polo, Rapid и Tiguan. И планка выглядит вполне посильной для «АГР Холдинга».

Проекты «АГР Холдинга» — это повторение пути, которым шли западные концерны в 2010-х: в обмен на локализацию компании получают преференции от Минпромторга, что делает местную сборку выгоднее прямого импорта Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

И речь не об отверточной сборке, а о полном цикле со сваркой и окраской кузовов. Более того, холдингу удалось перезапустить моторное производство, где собирают двигатели семейства Chery Acteco объемом 1,5, 1,6 и 2 литра. Их также планируют локализовать, и в числе партнеров для изготовления коленвалов фигурирует КАМАЗ.

Моторный завод рассчитан на ту же мощность, что и при VW, — 150 тысяч агрегатов в год Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Загадай «Джелание»

Но если предприятие Hyundai в Каменке и калужский актив достались «АГР Холдингу» с полным оснащением, то бывший завод GM в Шушарах простаивал с 2015 года. Hyundai, получивший предприятие в 2020 году, успел лишь вывезти старое оборудование, так что «АГР Холдинг» получил, по сути, лишь стены и часть инфраструктуры. Наполнять завод оборудованием, включая промышленных роботов, холдингу пришлось самостоятельно, причем степень автоматизации сварочного цеха получилась выше, чем у GM.

Недорогой Jeland J6 — это копия одноименной модели Jaecoo, о которой мы подробно рассказывали Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Завод в Шушарах ожил только в 2026 году. Его отдали под два бренда — Jeland (бывший Jaecoo) и Esteo. С первым всё понятно: три модели J6, J7, J8 уже продавали в России под оригинальной маркой, так что тут речь больше о локализации и ребрендинге. Попутно шильдик Jeland получили автомобили Omoda, в частности, два ее кроссовера C5 и C7. Все упомянутые модели являются близкими родственниками кроссоверов Chery Tiggo и построены на той же платформе T1X.

Omoda C5 в рестайлинговом виде получила название Jeland C5. На первых порах машину выпускают в Калуге Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Электрические сны о будущем

Интереснее с Esteo. Первоначально его связывали с другим проектом. В 2023 году экс-завод Mercedes в подмосковном Есипово был выкуплен дилерским холдингом «Автодом». Тот наладил выпуск автомобилей Exeed, полупремиального суббренда Chery, которые должны были получить марку Esteo. В итоге проект перехватил «АГР Холдинг», перенеся сборку в Петербург и добавив в ассортимент новой марки продукцию двух электрических суббрендов Chery, Exlantix и iCar. То есть холдинг не только клонирует «тигго»-подобные машины, но и расширяет линейку вверх.

Exlantix — суббренд Chery, который в России локализуют под маркой Esteo. На фото кроссовер ET и седан ES Источник: Артем Краснов

Еще одним неортодоксальным шагом стал запуск бренда Tenet Plus, под которым «АГР Холдинг» налаживает выпуск моделей Lepas — это тоже марка, входящая в орбиту Chery, но с более ярким дизайном. Впрочем, изобилие моделей опять привело к чехарде с названиями, например, у «АГР Холдинга» теперь есть два совершенно разных кроссовера Tenet T4L и Tenet Plus L4 — попробуй разберись.

Первая модель Tenet Plus внешне не отличаются от Lepas L6 на базе Chery Tiggo 7 Источник: Lepas / chatgpt

Судьба завода Hyundai в Каменке пока не определена: производство «Солярисов» завершено, и, вероятно, его перепрофилируют под выпуск тех же Tenet Plus.

В чем проблема проекта

Таким образом, в России сформировался автохолдинг, производственные мощности которого едва уступают автовазовским, а в случае дополнительных инвестиций могут и превзойти. Пока его действия выглядят здраво: ассортимент быстро расширяется, растет локализация, модели пользуются спросом. В отличие от АВТОВАЗа, который выпускает шесть моделей на пяти разных платформах, «АГР Холдинг» действует наоборот: одна платформа и десяток моделей. С экономической точки зрения это гораздо выгоднее.

Часть из моделей Tenet и Jeland напрямую конкурирует с «Ладами», мешая тем забираться в верхние сегменты (привет «Азимуту»). Китайская плодовитость вкупе с ресурсами «АГР Холдинга» делают его проекты весьма дерзкими на фоне медлительных телодвижений АВТОВАЗа.

Но и риски очевидны. Главный — потеря технологического партнера в лице Chery. Отсутствие прямого участия китайского концерна облегчает его выход из проекта в случае изменения условия (угроза санкций, смещение приоритетов). Пока «АГР Холдинг» выступает лишь автосборщиком, а не владельцем технологий, и проблемность такой модели мы видели на примере «Автотора», которому пришлось срочно искать новых партнеров после ухода BMW, Hyundai и Kia.

Esteo MX — это копия обновленного Exeed TXL Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Другая проблема — сходность модельного ряда, что может создать эффект внутреннего каннибализма, когда одни продукты мешают другим. Если 100 тысяч Chery Tiggo рынок проглотил с аппетитом, то сможет ли он проглотить 200 или 300 тысяч, которые необходимы для хотя бы частичной загрузки всех трех предприятий «АГР Холдинга»? О рисках, связанных с состоянием экономики России, даже не говорим: это отдельная тема, но и ее нельзя игнорировать. Когда стране не хватает бензина, мысли о новой машине отпадают сами собой.

В любом случае «АГР Холдинг» вписал себя в историю российского автопрома как предприятие, сумевшее грамотно использовать иностранные активы. Вопрос лишь в том, насколько долгой будет эта история. Начало убедительно, но в России образца 2026 года ни в чем нельзя быть уверенным.

Путеводитель по отпрыскам Chery

Чтобы вы не запутались, вот сводный чарт марок, имеющих отношение к концерну Chery и выпускающихся в России («АГР Холдингом» и «Автотором»). Впрочем, вы всё равно запутаетесь: слишком уж много брендов наплодили китайцы с российскими партнерами.