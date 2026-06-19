Состояние, как с бодуна? Что такое «пищевое похмелье» и какие продукты его вызывают

Почему так плохо бывает с утра? Источник: demaerre / Getty Images

У диетологов есть неофициальный термин «пищевое, или продуктовое, похмелье», когда после определенных продуктов на следующее утро человек просыпается разбитым, чувствует тяжесть, слабость, туман в голове и даже головную боль. Прямо как при похмелье. Почему так происходит? Спросили у экспертов.

Три причины

«Первая причина продуктового похмелья — перегрузка пищеварения. Тяжелая, жирная, обильная еда на ночь замедляет опорожнение желудка, ухудшает качество сна, и человек не восстанавливается», — рассказывает «Доктору Питеру» врач Михаил Кутушов.

Михаил Кутушов, токсиколог, кандидат медицинских наук.

Вторая причина — скачки глюкозы: сладкое, выпечка, быстрые углеводы дают резкий подъем, а затем падение сахара, что утром ощущается как усталость.

Третья причина — соль и обезвоживание: соленая пища может усиливать жажду и давать ощущение разбитости. Вдобавок есть индивидуальные реакции на продукты: у кого-то это молочные, у кого-то — глутаматсодержащие или сильно переработанные блюда.

Отдельно доктор выделяет продукты, которые влияют на нервную систему.

«Кофеин, шоколад, алкоголь (даже в малых дозах) могут нарушать фазы сна, из-за чего формально человек спал, но не выспался», — объясняет Кутушов.

Как избежать «продуктового похмелья»

Не перегружайте ужин. Последний плотный прием пищи — за 2–3 часа до сна. Вечером лучше уменьшать количество жирного, жареного, сладкого и очень соленого. Смотрите на индивидуальные реакции: если после конкретного продукта стабильно хуже — имеет смысл его ограничить во второй половине дня. Универсального запрещенного списка нет. Чаще всего проблемные продукты днем переносятся легче, потому что есть время на переваривание и активность.

«Чаще всего такое состояние провоцируют фастфуд, жареные блюда, колбасы и копчености, соленые закуски, сладости, выпечка, газированные напитки, поздние плотные ужины, сочетание жирного и сладкого, — объясняет нутрициолог Юлия Орлова. — Избыток соли задерживает жидкость в организме, из-за чего утром может появиться отечность, сухость во рту и ощущение тяжелой головы. А быстрые углеводы и сладости вызывают резкие колебания уровня глюкозы: сначала подъем, затем спад, на фоне которого человек чувствует усталость, упадок сил, раздражительность и голод.

Юлия Орлова, нутрициолог с медицинским образованием, автор проекта «Формула здоровья».

Дополнительный фактор — недостаток воды. Если организм обезвожен, ему сложнее нормально выполнять свои функции. Это проявляется в виде слабости и сильной жажды.

Как взбодриться, если проснулся с «продуктовым похмельем»

«Утром после пищевой перегрузки не стоит „лечиться“ кофе натощак и новым тяжелым завтраком. Начать надо со стакана воды, можно съесть обычный завтрак с белком и клетчаткой: яйца, йогурт, творог, цельнозерновой тост, каша, овощи.

При тяжести в желудке еда должна быть простой и умеренной по объему. Легкая прогулка тоже помогает. Движение мягко активизирует кровообращение и работу ЖКТ.

Плохой идеей будет устроить себе жесткий разгрузочный день. Так вы только усилите качели голода и увеличите риск последующего переедания.

Но если такие состояния повторяются часто и регулярно, лучше не списывать это на «что-то не то съел» или «переел на ночь», а обратиться к врачу. Похожие симптомы могут быть при нарушениях углеводного обмена, начинающихся заболеваниях ЖКТ или индивидуальной непереносимости продуктов».

Кстати: вред больше от вина или водки?

И поговорим всё же о напитках, которые вызывают реальное похмелье. При этом некоторые находят в них даже полезные свойства.

— В вине есть полезные антиоксиданты, альдегиды, а сложные эфиры в их составе способны повышать тонус организма, снижать давление и имеют небольшой эффект антибиотиков, — говорит генетик Светлана Перес. — Бокал красного сухого вина может быть полезен при расстройстве желудка и анемии, истощении и упадке сил, простуде (если сделать из вина глинтвейн), белое — в сочетании с минеральной водой — рекомендуют при атеросклерозе, для укрепления артерий, болезнях желудка. Но пользу организму вино может принести только в том случае, если оно качественное, натуральное, а пьете вы его в минимальных количествах.

Светлана Перес де Монтес Ратхерик, сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro.

У красного и белого вина, даже если употреблять его в рекомендованном ВОЗ дозах, есть и побочные эффекты, уточняет эксперт.

— Танин, который присутствует в вине, может стать причиной сильных головных болей, — говорит Светлана Перес. — Также красное вино способно вызывать ПАР (псевдоаллергическую реакцию), это происходит из-за чувствительности к сульфитам и фенольным соединениям. Обычно люди во взрослом возрасте уже знают о такой своей особенности и избегают употребление красного вина.

Генетик отмечает, что водке приписывают свойства уменьшать факторы воспаления, расширять сосуды, снимать напряжение и головную боль.

— Но для этого водка должна быть высокого качества, без ароматизаторов и добавок, и употребляться исключительно в лечебных дозах, — говорит эксперт. — Водка способна усугубить состояние печени и привести к очень быстрому опьянению даже при совсем небольших дозировках. Чаще всего это затрагивает людей с «поломками» полиморфизмов фермента «алкогольдегидрогеназа».

Генетик также отмечает, что крайне важно перед употреблением водки поесть, чтобы снизить нагрузку на слизистую желудка. Употреблять крепкие напитки стоит не чаще двух раз в месяц. Также крайне опасно пить спиртное людям с хроническими болезнями, особенно почек или печени.

— Если печень или почки не справляются, то токсичные элементы распада попадают в кровь, провоцируя интоксикацию организма, — предупреждает генетик. — Если же говорить о токсической нагрузке на организм, то менее вредным будет тот алкоголь, который содержит спирт в меньших количествах, то есть сухое вино. Также этот напиток полезен тем, что, в отличие от водки, содержит витамин С, который ускоряет обмен веществ, способствуя более быстрому выводу алкоголя из организма. Но всё очень индивидуально.

Ранее сосудистый хирург Алексей Светликов рассказал «Доктору Питеру», что, по его мнению, все спиртные напитки пагубно сказываются на здоровье, в каком бы количестве их не употребляли. Любая доза — уже вступление в зону риска, уверен доктор. По его словам, алкоголь поражает практически все органы сразу. Особенно страдают печень, желудок, сердце и головной мозг.