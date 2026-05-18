Здоровье У больницы в центре Ярославля выстроилась огромная очередь

Около 50 человек принесли на проверку клещей

У ярославской больницы выстроилась большая очередь — почему

читатель 76.ру

В Ярославле 18 мая у больницы им. Н. В. Соловьева выстроилась огромная очередь. Об этом в редакцию 76.RU сообщил один из читателей. Люди пришли, чтобы отдать на проверку клещей.

«Очередь укушенных клещами — около 50 человек», — рассказал читатель порталу 76.RU.

На запрос редакции в Министерстве здравоохранения рассказали, что случаи укусов членистоногих в последнее время участились.

«В больнице Соловьева только за эти выходные 250 укушенных», — сообщили в министерстве.

В пресс-службе также напомнили, что анализ на инфицированность клеща делается платно, если нет страховки.

При укусе клеща необходимо обращаться в травмпункты, после чего рекомендуется сдать его на исследование в лабораторию.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в Ярославской области начался сезон активности клещей. За неделю с 13 по 19 апреля в медицинских организациях зафиксировано более 130 обращений по поводу укусов клещей, из числа укушенных — 37 детей. При этом в регионе провели обработку общественных территорий.

По данным Роспотребнадзора, в ЦФО наиболее опасными регионами с риском подхватить клещевой энцефалит стали Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области, а также Дмитровский и Талдомский районы Московской области.

А вы обрабатываетесь от клещей?

Да, использую специальные средства
Осматриваемся после прогулок
Нет
Алёна Троицкая
Комментарии
45
Гость
18 мая, 15:53
Правильно, за здоровьем клещей надо следить, и раз в год приносить их на медосмотр. )))
Гость
18 мая, 15:52
Обработка происходит только на бумаге
