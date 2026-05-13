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Здоровье Где самый высокий риск подхватить клещевой энцефалит: список мест

Где самый высокий риск подхватить клещевой энцефалит: список мест

Роспотребнадзор составил топ опасных территорий

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Еще остались места, где опасных клещей нет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЕще остались места, где опасных клещей нет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Еще остались места, где опасных клещей нет

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Роспотребнадзор перечислил регионы России, где можно заразиться клещевым энцефалитом. В ведомстве указали список территорий, где риск подхватить вирус особенно высок.

В Центральном федеральном округе в зону опасности попали Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области, а также Дмитровский и Талдомский районы Московской области.

В Северо-Западном округе эндемичными признали Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую и Калининградскую области, а также Республики Карелия и Коми.

В Южном федеральном округе опасными территориями названы Крым и Севастополь.

В Приволжском округе в список вошли Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская области, Пермский край, а также Республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

В Уральском федеральном округе эндемичными считаются Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

В Сибирском округе опасность существует на территории Республики Алтай, Алтайского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей, Красноярского края, а также в Тыве и Хакасии.

В Дальневосточном округе в перечень включили Амурскую и Сахалинскую области, Бурятию, Забайкальский край, Еврейскую автономную область, Приморский край, Якутию и Хабаровский край.

При этом в новых субъектах России клещей, переносящих энцефалит, не обнаружили.

Сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Эти паразиты переносят множество заболеваний В этом списке:

  • клещевой энцефалит;

  • клещевой боррелиоз (болезнь Лайма);

  • моноцитарный эрлихиоз;

  • Конго-крымская геморрагическая лихорадка;

  • анаплазмоз;

  • туляремия;

  • сыпной тиф;

  • лихорадка скалистых гор.

Заражение чаще всего происходит через укус. Чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи возбудителя. 

Однако заразиться можно через сырое козье молоко. О симптомах заражения и как защититься, рассказываем в нашем материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Клещ Энцефалит Роспотребнадзор
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Комментарии
3
Гость
13 мая, 11:27
Два места: Везде и Всюду!
Гость
13 мая, 08:17
Нужно наверное начать сажать людей ответственных за обработку территорий ,раньше же не было такого...
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Гость
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