Где самый высокий риск подхватить клещевой энцефалит: список мест

Еще остались места, где опасных клещей нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Роспотребнадзор перечислил регионы России, где можно заразиться клещевым энцефалитом. В ведомстве указали список территорий, где риск подхватить вирус особенно высок.

В Центральном федеральном округе в зону опасности попали Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области, а также Дмитровский и Талдомский районы Московской области.

В Северо-Западном округе эндемичными признали Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую и Калининградскую области, а также Республики Карелия и Коми.

В Южном федеральном округе опасными территориями названы Крым и Севастополь.

В Приволжском округе в список вошли Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская области, Пермский край, а также Республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

В Уральском федеральном округе эндемичными считаются Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

В Сибирском округе опасность существует на территории Республики Алтай, Алтайского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей, Красноярского края, а также в Тыве и Хакасии.

В Дальневосточном округе в перечень включили Амурскую и Сахалинскую области, Бурятию, Забайкальский край, Еврейскую автономную область, Приморский край, Якутию и Хабаровский край.

При этом в новых субъектах России клещей, переносящих энцефалит, не обнаружили.

Сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Эти паразиты переносят множество заболеваний В этом списке:

клещевой энцефалит;

клещевой боррелиоз (болезнь Лайма);

моноцитарный эрлихиоз;

Конго-крымская геморрагическая лихорадка;

анаплазмоз;

туляремия;

сыпной тиф;

лихорадка скалистых гор.

Заражение чаще всего происходит через укус. Чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи возбудителя.