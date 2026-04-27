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Здоровье В больницы Ярославской области завезли вакцины от клещей. Когда надо прививаться

В больницы Ярославской области завезли вакцины от клещей. Когда надо прививаться

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об активности паразитов в регионе

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В Ярославской области проснулись клещи | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВ Ярославской области проснулись клещи | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Ярославской области проснулись клещи

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В больницы Ярославской области привезли партию вакцины от клещевого энцефалита. По данным властей, в регион поступило 23 тысячи доз. Препарат подходит взрослым и детям.

По данным первого заместителя регионального Минздрава Максима Трусова, поступившая вакцина отечественного производства и используется в Ярославской области не первый год.

Для получения вакцины нужно обращаться в поликлинику.

Когда надо прививаться

Есть две схемы вакцинации: стандартная и экстренная. При стандартной — первую прививку делают вне сезона активности клещей — поздней осенью или зимой. Вторую вводят через один–семь месяцев после первой. Ревакцинацию проводят через год после второй дозы, далее — каждые три года.

Экстренная схема применяется в случаях, когда необходимо быстро достичь защитного эффекта.

«В этом случае вторую прививку вводят через две недели после первой, а третью — через год после второй. Дальнейшая ревакцинация также проводится каждые три года», — объяснил иммунолог.

<p>Максим Трусов</p><p>Максим Трусов</p>

Вакцинопрофилактика — это основной и наиболее эффективный способ защиты от этого вирусного заболевания, которое передается через укусы инфицированных насекомых.

Максим Трусов

первый заместитель Министерства здравоохранения Ярославской области

Вакцинация разрешена с одного года, ограничений по верхнему возрастному порогу нет. При наличии хронических заболеваний вопрос решается индивидуально.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Ярославской области уже начался сезон активности клещей. За неделю с 13 по 19 апреля было зафиксировано в медицинских организациях более 130 обращений по поводу укусов клещей, из числа укушенных — 37 детей. При этом в регионе уже начали обработку общественных территорий.

При укусе клеща необходимо обращаться в травмпункты, после чего рекомендуется сдать клеща на исследование в лабораторию.

Адреса лабораторий:

  • в Ярославле: улица Воинова, 1;

  • в Рыбинске: улица Солнечная, 39;

  • в Ростове Великом: Петровский переулок, 19.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Клещ Вакцина
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Комментарии
7
Гость
28 апреля, 09:27
И где вакцина? Уже месяц не можем сделать прививку, сейчас в больнице сказали звонить узнавать после майских праздников
Гость
28 апреля, 05:27
23 тысячи доз!!!!!!!!!!!Обалдеть!!!!!!!!!!!
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Гость
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