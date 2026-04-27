В больницы Ярославской области завезли вакцины от клещей. Когда надо прививаться

В больницы Ярославской области привезли партию вакцины от клещевого энцефалита. По данным властей, в регион поступило 23 тысячи доз. Препарат подходит взрослым и детям.
По данным первого заместителя регионального Минздрава Максима Трусова, поступившая вакцина отечественного производства и используется в Ярославской области не первый год.
Для получения вакцины нужно обращаться в поликлинику.
Когда надо прививаться
Есть две схемы вакцинации: стандартная и экстренная. При стандартной — первую прививку делают вне сезона активности клещей — поздней осенью или зимой. Вторую вводят через один–семь месяцев после первой. Ревакцинацию проводят через год после второй дозы, далее — каждые три года.
Экстренная схема применяется в случаях, когда необходимо быстро достичь защитного эффекта.
«В этом случае вторую прививку вводят через две недели после первой, а третью — через год после второй. Дальнейшая ревакцинация также проводится каждые три года», — объяснил иммунолог.
Вакцинопрофилактика — это основной и наиболее эффективный способ защиты от этого вирусного заболевания, которое передается через укусы инфицированных насекомых.
Вакцинация разрешена с одного года, ограничений по верхнему возрастному порогу нет. При наличии хронических заболеваний вопрос решается индивидуально.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Ярославской области уже начался сезон активности клещей. За неделю с 13 по 19 апреля было зафиксировано в медицинских организациях более 130 обращений по поводу укусов клещей, из числа укушенных — 37 детей. При этом в регионе уже начали обработку общественных территорий.
При укусе клеща необходимо обращаться в травмпункты, после чего рекомендуется сдать клеща на исследование в лабораторию.
Адреса лабораторий:
в Ярославле: улица Воинова, 1;
в Рыбинске: улица Солнечная, 39;
в Ростове Великом: Петровский переулок, 19.
А вы делаете прививку от клещей?