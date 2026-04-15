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Здоровье Строят новую поликлинику Что со строительством новой поликлиники в Ярославле — ответ Минздрава

Что со строительством новой поликлиники в Ярославле — ответ Минздрава

Власти рассказали о ходе работ на улице Гоголя

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В Ярославле строят новую поликлинику на улице Гоголя | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле строят новую поликлинику на улице Гоголя | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле строят новую поликлинику на улице Гоголя

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

И.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко 15 апреля на заседании комитета региональной думы рассказала о ходе строительства модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. Она назвала предполагаемые сроки завершения основной части строительных работ.

«Мы тоже ждем эту поликлинику, поскольку на Липовой горе перегружены площади. Очень надеемся, что в мае–июне большинство работ будет закончено. Застройщик работает сейчас. Сложности есть, но от Минздрава оборудование у нас имеется, врачи есть, то есть логистика переезда нам понятна. Мы здесь не будем тянуть. Нам самое главное пройти процесс лицензирования, но к этому мы готовимся», — заявила и. о. министра здравоохранения Мария Можейко.

По словам чиновницы, процедура лицензирования будет недолгой.

Напомним, в марте 2026 года на пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что поликлинику должны открыть летом 2026 года.

Между тем, возбуждено уже два уголовных дела, связанных с этим объектом.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
48
Гость
16 апреля, 08:32
Фантазёры
Гость
16 апреля, 07:58
Если поликлиннику к выборам не откроют, кто то точно присядет, и явно не в думское кресло!😂
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Гость
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