Что со строительством новой поликлиники в Ярославле — ответ Минздрава

«Мы тоже ждем эту поликлинику, поскольку на Липовой горе перегружены площади. Очень надеемся, что в мае–июне большинство работ будет закончено. Застройщик работает сейчас. Сложности есть, но от Минздрава оборудование у нас имеется, врачи есть, то есть логистика переезда нам понятна. Мы здесь не будем тянуть. Нам самое главное пройти процесс лицензирования, но к этому мы готовимся», — заявила и. о. министра здравоохранения Мария Можейко.