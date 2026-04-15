Что со строительством новой поликлиники в Ярославле — ответ Минздрава

И.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко 15 апреля на заседании комитета региональной думы рассказала о ходе строительства модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. Она назвала предполагаемые сроки завершения основной части строительных работ.
«Мы тоже ждем эту поликлинику, поскольку на Липовой горе перегружены площади. Очень надеемся, что в мае–июне большинство работ будет закончено. Застройщик работает сейчас. Сложности есть, но от Минздрава оборудование у нас имеется, врачи есть, то есть логистика переезда нам понятна. Мы здесь не будем тянуть. Нам самое главное пройти процесс лицензирования, но к этому мы готовимся», — заявила и. о. министра здравоохранения Мария Можейко.
По словам чиновницы, процедура лицензирования будет недолгой.
Напомним, в марте 2026 года на пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что поликлинику должны открыть летом 2026 года.
Между тем, возбуждено уже два уголовных дела, связанных с этим объектом.