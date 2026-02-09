Здоровье Ученые нашли новые последствия гриппа: кому заражение грозит серьезными осложнениями

Они проявляются через долгое время

Для подавления реакции вируса во время беременности нужна максимально ранняя противовирусная терапия

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Новую опасность гриппа обнаружили ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева и Института физиологии им. И. П. Павлова РАН. Особое внимание специалисты уделили тому, как вирус протекает у беременных.

По информации специалистов, заражение гриппом во время беременности представляет значительные риски как для здоровья самой женщины, так и для развития будущего ребенка. Проведенные в разные годы эпидемиологические исследования связывают грипп у беременных с повышенной вероятностью возникновения у ребенка в будущем расстройств аутистического спектра, шизофрении и когнитивных дефицитов.

Исследователи изучали последствия заражения штаммами вируса гриппа A (H1N1) во время беременности на модели животных (мыши). В этом случае инфекция привела к резкому снижению выживаемости потомства — с 92% в норме до 20–46%.

Однако у выживших детенышей обнаружили серьезные нарушения в формировании мозга. Основное внимание уделили гиппокампу — области мозга, отвечающей за формирование памяти, обучение и регуляцию эмоций.

Именно там на протяжении всего перинатального периода, а также во взрослой жизни активно протекает процесс образования новых нервных клеток — нейрогенез. Ученые пришли к выводу, что самый большой вред для ребенка в утробе матери наносит не сам вирус гриппа, а воспаление, которое он вызывает у мамы. Это воспаление мешает нормальному развитию мозга ребенка.

«У потомства мышей, перенесших во время беременности гриппозную инфекцию, уменьшалось количество стволовых и клеток-предшественников нейронов, что в перспективе влияет на образование нервных клеток. В то же время было показано, что глиальные клетки, выполняющие в норме защитную и поддерживающую функцию, перешли в постоянно активированное, „воспалительное“ состояние в ключевых зонах гиппокампа, создавая неблагоприятную среду для развития нейронов», — отметила инженер-исследователь научно-исследовательской лаборатории молекулярной нейродегенерации Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Анастасия Раковская в разговоре с «Газетой.Ru».

Она добавила, что это может быть одним из механизмов развития возможных серьезных нейрокогнитивных нарушений в будущем.

Важно: результаты исследований, полученные на лабораторных животных, нельзя напрямую переносить на человека. Однако данные четко показывают, что вакцинация беременных от гриппа должна быть обязательной и первостепенной мерой профилактики.

Если будущая мама все-таки заболела, то в этом случае нужна максимально ранняя противовирусная терапия для подавления репликации вируса и, как следствие, снижения силы воспалительной реакции. Для этого необходима разработка безопасных препаратов, способных избирательно блокировать провоспалительные цитокины у беременных, что может стать новым направлением в разработке противовоспалительных лекарственных средств.

Зимой каждую неделю Роспотребнадзор рассказывает, какими ОРВИ заболели россияне. И в отчетах из раза в раз фигурируют одни и те же названия инфекций. Портал 63.RU решил разобраться, чем же схожи и чем отличаются все эти вирусы. А еще узнали, действительно ли встречаются суперинфекции или это просто страшилки. И стоит ли ждать вторую эпидемию гриппа.

Алена Смагина
Комментарии
2
Гость
9 февраля, 08:40
Понятно. Вакцины много завалялось, бабло не отбивается
Гость
9 февраля, 13:37
Хватит придумыаать и пугать людей.
