«Чуда не произойдет»: онколог назвал симптомы рака, проглядев которые можно лишиться жизни

Онколог назвал симптомы колоректального рака Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Колоректальный рак — один из самых распространенных видов злокачественной опухоли. В Ярославской области смертность от этого заболевания остается на высоком уровне.

Кандидат медицинских наук, главный врач Ярославской областной онкологической больницы и главный внештатный онколог регионального Министерства здравоохранения Павел Нестеров рассказал, при каких симптомах стоит насторожиться, и почему нужно пройти бесплатное обследование, даже если жалоб на здоровье нет.

Что такое колоректальный рак

Колоректальный рак — это злокачественная опухоль, которая возникает и развивается у человека в толстом кишечнике — ободочной и прямой кишке. Специалист объяснил, что это отдел пищеварительного тракта, в котором происходит формирование и выведение из организма окончательных продуктов пищеварения.

«Чаще всего, конечно, сталкиваются с этим заболеванием люди пожилого возраста. Однако в нашей повседневной клинической практике мы всё чаще встречаем достаточно молодых пациентов: и 39 лет, и 40 лет, и 45», — рассказал Павел Нестеров.

В среднем в Ярославской области за год диагностируется около 6500 случаев вновь выявленных злокачественных образований. Примерно 1/7 часть от этого числа приходится на колоректальный рак. В 2025 году в регионе было выявлено 1142 случая колоректального рака.

При этом, по словам онколога, сказать, что колоректальный рак «молодеет» нельзя, поскольку по статистике пик заболеваемости приходится на возрастную группу 60-65 лет.

«Колоректальный рак в нашем регионе входит в пятерку лидеров по частоте встречаемости злокачественных новообразований. Принципиальных различий в половом составе, наверное, нет. Болеют как мужчины, так и женщины. Что касается смертности от колоректального рака, то это заболевание также находится в авангарде. Из года в год статистика незначительно меняется, но третье-пятое место в структуре смертности от злокачественных новообразований в Ярославской области — это колоректальный рак», — рассказал Павел Нестеров.

Онколог объяснил, что чем раньше выявлено заболевание, тем проще его лечить. Это относится ко всем видам злокачественных опухолей.

«Если анализировать статистику, клинические рекомендации, терапевтические подходы, то порядка 80% злокачественных новообразований могут быть эффективно пролечены, если они выявлены на ранних стадиях», — рассказал Павел Нестеров.

Основная задача работы онкологической службы и, в целом, системы здравоохранения нашей страны сейчас — это приоритет профилактике. Павел Нестеров Онколог

«Для этого в настоящее время делается очень много. Перечень медицинских, профилактических подходов расширяется из года в год. Потому что гораздо проще предотвратить заболевание или выявить его на ранней стадии, нежели лечить запущенную форму болезни. А ранняя диагностика злокачественных новообразований — это и есть та самая профилактика», — рассказал онколог.

Почему развивается колоректальный рак

Онколог объяснил, что если существуют факторы риска, при которых может развиться заболевание, то на этапе скрининга можно от них избавиться. В этом случае ситуация не усугубится.

«Основные факторы риска применительно к колоректальному раку — это возраст старше 50 лет, хронические воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона), ожирение, малоподвижный образ жизни, а также образ питания — диета, богатая красным мясом, бедная клетчаткой. Курение и злоупотребление алкоголем, продукты обмена которого, выделяющиеся после того, как они были переработаны в печени, негативно влияют на слизистую толстого кишечника», — рассказал онколог.

Врачи поводят диагностику с помощью специального оборудования Источник: Алина Сардекова / 76.RU

По словам онколога, при употреблении мясных продуктов нужна умеренность, не переходящая в дефицит.

«Нужна золотая середина. Есть расхожее мнение, что лучшая профилактика колоректального рака — это плодово-овощная диета. То есть, чем больше овощей и фруктов — растительной клетчатки поступает в организм, тем лучше функционирует кишечник. Пищеварительные массы не задерживаются, идет меньшее воздействие отработанных токсинов на слизистую толстого кишечника», — рассказал Павел Нестеров.

Лучшая профилактика, по словам врача, это отказ от вредных привычек, умеренность в питании и регулярная физическая активность, поскольку, чем активнее человек двигается, тем лучше функционирует его организм, в том числе и пищеварительный тракт.

Симптомы колоректального рака

По словам онколога, нужно обращать внимание на свой стул. При любых нарушениях работы кишечника следует обращаться к врачу.

«Запоры, вздутия в животе, приступообразные боли. Ну, и, конечно, это видимая кровь в каловых массах. Но алая кровь в стуле не обязательно может быть признаком наличия злокачественной опухоли в кишке. Это может быть обострение геморроя, болезнь Крона и других заболеваний кишечника. Но если такие симптомы появляются, то тянуть не надо, чуда не произойдет, надо обязательно обратиться к врачу», — рассказал Павел Нестеров.

Также, по словам специалиста, злокачественные опухоли толстого кишечника — одна из основных причин, так называемой бессимптомной анемии. Состояния, которое характеризуется чувством общей слабости, апатией, недомоганием.

«Идет к врачу, сдает анализ, в крови обнаруживается пусть незначительное, но снижение гемоглобина. А иногда и значительное. В этом случае, прежде всего, надо обследовать пищеварительный тракт. По причине того, что эти опухоли перманентно подкравливают, и человек теряет гемоглобин», — рассказал онколог.

Геморрой провоцирует развитие рака?

Геморроидальная болезнь — довольно распространенная проблемы. Но онколог заверил — она не провоцируют развитие колоректального рака.

«Геморроидальные узлы — это сосудистые и венозные сплетения, расположенные на выходе из прямой кишки, вокруг ануса», — рассказал онколог.

Но геморроидальная болезнь со злокачественными опухолями толстой кишки, как правило, не связана. Павел Нестеров Онколог

Как бесплатно провериться на колоректальный рак

В Ярославской области существует программа скрининга колоректального рака. То есть, обследования здоровых людей, с целью выявить у них признаки злокачественных новообразований на ранней стадии.

По словам онколога, жители России, достигшие 40-летнего возраста по программе диспансеризации раз в два года должны сдавать анализ кала на скрытую кровь.

«И если этот тест положительный, то есть, в стуле у здорового человека определяются следы крови, значит человеку показано выполнение исследования толстого кишечника — колоноскопии. Это — эндоскопическое исследование толстой кишки на предмет визуальной оценки состояния слизистой, выявления полипов, аденоматозных образований или, в крайнем случае, злокачественных опухолей», — рассказал Павел Нестеров.

Колоноскопия — метод профилактики ректального рака Источник: Алина Сардекова / 76.RU

В марте 2025 года на базе Ярославской областной онкологической больницы открыли централизованную лабораторию, куда поступают образцы кала из всех медучреждений региона.

«При этом, в случае выявления положительного анализа на скрытую кровь, оповещается медицинская организация, к которой прикреплен пациент, с пациентом связываются, приглашают на прием и направляют его на колоноскопию. Все это выполняется в рамках обязательного медицинского страхования», — рассказал онколог.

С момента открытия лаборатория выполнила несколько десятков тысяч исследований. Благодаря этому было выявлено больше сотни случаев опухолевой патологии толстого кишечника. Все пациенты были успешно пролечены.

Но, по словам Павла Нестерова, существует проблема: многие отказываются от колоноскопии даже когда узнают о неутешительном результате анализа.

«„Возможно это связано с недостатком информации. Возможно это отсутствие времени. Возможно, боязнь выполнения колоноскопии. Но это неправильный подход, потому что если есть скрытая кровь в кале, значит есть проблема, которая может вылиться в наличие злокачественной опухоли и тогда и время и боязнь исследования уйдут на второй план», — рассказал Павел Нестеров.

Более того для удобства и безопасности пациентов в прошлом году был утвержден тариф ОМС и в настоящее время, по направлению лечащего врача, возможно выполнение колоноскопии под наркозом. Павел Нестеров Онколог

То есть, у жителей региона есть возможность пройти процедуру, находясь без сознания.