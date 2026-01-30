«Вспоминает погибших подруг, плачет». Как живет девочка, выжившая в массовом ДТП, которое устроил водитель-наркоман

Пока Лизе нельзя полностью нагружать ногу Источник: читатель E1.RU, Елена Панкратьева / E1.RU

В начале января папа занес дочку на руках в палату, а уже на следующий день она сделала свои первые шаги в центре реабилитации Ирины Волковой Екатеринбурга. Мы поговорили о трагедии и о том, как Лиза пережила беду, которую обсуждала вся страна, о восстановлении и прогнозах врачей.

Трагическое ДТП случилось 27 октября 2025 года в Ревде. Водитель, действующий участник СВО, накачанный алкоголем и наркотиками, сбил трех девочек. Школьницы стояли на перекрестке, когда «двенадцатая» вылетела на тротуар. Сестры Кира и Аня погибли на месте, им было семь и девять лет. Их подруга, пятиклассница Лиза, получила тяжелые травмы и сутки лежала в коме. Врачи девятой больницы Екатеринбурга спасли ее, но ходить она не могла.

«После выписки из девятой больницы врачи сказали нам: возможно, будет ходить. Для нас это был шок (то, что Лиза может не встать на ноги и восстановить навык ходьбы. — Прим ред.)», — вспоминает Константин, папа Лизы.

На реабилитации Константин был вместе с дочкой, взяв больничный, — он электрик на ревдинском заводе. Мама в этот раз осталась дома с младшими детьми, они совсем маленькие: два и четыре годика.

Как теперь живет девочка, пострадавшая в ДТП, рассказываем в этом видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Когда только случилась беда, в больнице с Лизой несколько недель лежала мама, а Константин сидел дома с младшими детьми. Сейчас они поменялись. С 27 октября вся жизнь и планы родителей нацелены на одно — восстановление Лизы.

После выписки из больницы девочке купили костыли, но встать на ноги и пойти она так не смогла.

«В итоге две недели пытались уговорить, но никак не получалось, — продолжает вспоминать Константин. — Был психологический барьер: неуверенность, страх, что будет больно».

8 января Лиза приехала на реабилитацию в клинику Ирины Волковой и уже через день сделала первые шаги с помощью ходунков.

«Спасибо инструктору ЛФК Александру Владимировичу Козлову, он настоящий профессионал, — говорит Константин. — Благодаря ему Лиза пошла».

Из-за того, что нога долгое время была в гипсе в одном положении, Лиза уже не могла ее согнуть. В таких случаях начинают появляться контрактуры, и, если вовремя не начать реабилитацию, последствия могут быть тяжелыми: при запущенных недугах люди так и не могут до конца разгибать конечности. Очень хорошо, что с Лизой начали заниматься вовремя: велотренажер, ЛФК, массаж, занятия, ходьба по лестнице. Лиза подключается к разговору и рассказывает про свои успехи.

«Когда мы замеряли в самом начале, нога сгибалась на 95 градусов, через неделю — 89, потом 61, потом 41. Сейчас всё гораздо лучше. Научиться сгибать ногу было для меня очень сложно», — рассказывает девочка.

Пьяный лихач сбил девочек Источник: Кирилл Кушнов, Владислав Шитюк / E1.RU

Сейчас Лиза ходит сама, пока при помощи костылей. Костная мозоль только начала формироваться, и нагружать ногу, полностью опираться на нее пока рано. Но врачи дают хорошие прогнозы: Лиза будет ходить, а когда полностью восстановится, сможет снова танцевать.

Девочка с первого класса занимается в танцевальном коллективе «Радуга», выступает на фестивалях в разных городах страны. Летом их ансамбль стал лауреатом на фестивале в Сочи. Друзья и одноклассники всё это время на связи с ней, пишут, поддерживают.

27 ноября Лизе исполнилось 11 лет. Ее поздравили в школе. Родители тогда привезли дочку на коляске. Собрались не только учителя и одноклассники, пришли поздравить совсем незнакомые ребята из Ревды. В школу Лизе, скорее всего, можно будет пойти после весенних каникул, на последнюю четверть. Хотя именно в это время девочке предстоит еще одна операция — удаление спиц (часть этих конструкций для правильного сращивания костей уже убрали, но не все).

«Сейчас главное — начать ходить, — говорит Константин. — Сказать, что всё хорошо, нельзя. Кто его знает, как всё сложится. У Лизы ведь и с легкими были проблемы из-за травмы, и сотрясение. Пока без лишних надежд».

Лиза сначала опиралась на ходунки, а сейчас научилась ходить на костылях. Следующий этап — самостоятельная ходьба Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Виновник аварии Михаил Слободян сейчас в СИЗО, дожидается окончания следствия и последующего суда. Известно, что он несколько раз писал ходатайство, чтобы уголовное дело прекратили и отправили его на СВО, но получил отказ.

Трагедия вызвала огромный резонанс. Сотни людей вышли тогда к стихийному мемориалу, и горожане просто не поймут, если виновник избежит наказания, а потом как ни в чем ни бывало вернется в город.

В момент аварии Слободян был участником СВО, ему тогда дали отпуск по ранению. Родители Лизы увидели его в тот же день, когда случилась беда, в приемном покое городской больницы. Им тогда позвонили из больницы, сказали, что дочка в тяжелом состоянии. Они приехали и там же встретили того, кто это натворил.

«Сразу было понятно, что он под наркотиками, — напряженно говорит Константин. — Черные глаза, от алкоголя такие не бывают. Глаза демона. Человеком назвать не могу. Надеюсь, ему не разрешат пойти на СВО и он будет отбывать свой срок. Чтобы не нашел эту лазейку, а потом не ходил по школам с медалями. У нас же маленький город, ничего не утаишь, люди рассказывали, как он до этого ходил в нашу поликлинику, совал удостоверение эсвэошное, чтобы все его без очереди пропускали, вперед бабушек-дедушек.

Я вообще считаю, что справедливо за такое преступление дать пожизненное наказание и лишить его званий, орденов, чтобы не позорил других. У двоих жизнь отнял, третью покалечил. Лиза не железная, вспоминает подруг и плачет. 15 лет — это ничто. Не хочется вспоминать… Но на суд, мы, конечно, пойдем».

Константин рассказывает, как в начале, в самые тяжелые для них дни, многие люди пришли к ним на помощь: и родные, и учителя, и незнакомые люди. С благодарностью вспоминает, как в первые же дни с ними связались волонтеры, также участники СВО. Они организовали сбор денег для семьи, а когда стало можно, навещали девочку в больнице, привозили игры, раскраски, фрукты — всё, что разрешали врачи.

«Это преступление против наших детей совершил участник СВО, именно поэтому мы обязаны были вмешаться, помочь. Чужих детей не бывает, — говорит волонтер Антон Боэцкий. — Помню, на второй день приехали домой к маме с папой вместе с нашим психологом, понимая, что им сейчас очень тяжело и помощь психолога необходима».

Антон — сам участник, ветеран СВО, участник боевых действий, активист общественной организации «Северный человек». Он уверен, что виновнику преступления нельзя разрешить уйти на спецоперацию.

«Он должен понести наказание, отбывать срок, назначенный судом. Нельзя доверить такому защиту Родины выполнение государственных задачи», — уверен ветеран боевых действий.

Мама погибших девочек Светлана Шипицина рассказала, как живет после трагедии, она также против того, чтобы виновник ушел на СВО.