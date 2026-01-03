НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

0 м/c,

 741мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Афиша на 3 января
«Умные решения»
Учитель возродил глубинку
Кто ездит в Переславль на выходные
Переименование деревень
Чек-лист важных обследований
Ярославцы собрались на набережной. Что происходит
Погода на первые дни января
Здоровье Новый год — 2026 Врач-диетолог из Ярославля рассказала, как побороть январское похмелье. Рецепт

Врач-диетолог из Ярославля рассказала, как побороть январское похмелье. Рецепт

Для этого потребуется всего четыре ингредиента

3 601
Диетолог рассказала, как быстро избавиться от похмелья | Источник: Артём Ленц / NGS24.RUДиетолог рассказала, как быстро избавиться от похмелья | Источник: Артём Ленц / NGS24.RU

Диетолог рассказала, как быстро избавиться от похмелья

Источник:

Артём Ленц / NGS24.RU

В январские праздники для многих будет интересен ответ на вопрос, как избавиться от похмельного состояния. Головная боль и другие сопутствующие симптомы, как объясняют врачи, это последствия химической реакции.

«Львиная доля этанола отправляется в печень, где он перерабатывается в ацетальдегид — куда более токсичное вещество, чем сам алкоголь. В норме после этого он с помощью ферментов превращается в уксусную кислоту и выводится из организма. Однако при избытке алкоголя печень не может своевременно провести этот процесс, и ацетальдегид накапливается в организме, нарушая функции центральной нервной системы и ЖКТ», — рассказала врач-невролог, специалист лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Самочувствие также ухудшается из-за обезвоживания и нарушения минерального баланса. На тяжесть похмелья влияет возраст, пол, состояние здоровья, количество выпитого, еда во время застолья, курение и физическая активность.

Рецепт антипохмельного смузи

Ярославский диетолог Татьяна Селезнева рассказала, какие напитки позволят восстановиться после застолья со спиртным.

«Если не удержались и перебрали с алкоголем, и на следующее утро болит голова и лицо слегка припухло, то рекомендую взять паузу в тяжелой еде и пить побольше воды с лимоном. Можно также выпить стакан грейпфрутового фреша, натурального брусничного морса или зеленого смузи. Помогут и ферментированные напитки: молочная сыворотка, тан, айран, комбуча или чайный гриб», — перечислила диетолог.

Специалист также порекомендовала приготовить антипохмельный смузи. Для напитка потребуется сельдерей, киви, зеленое яблоко и немного минеральной воды без газа. Все ингредиенты нужно смешать в блендере.

Для приготовления нужно смешать ингредиенты в блендере | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыДля приготовления нужно смешать ингредиенты в блендере | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Для приготовления нужно смешать ингредиенты в блендере

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

«В дальнейшем сохраняйте ответственное отношение к употреблению алкоголя, а еще лучше откажитесь от его употребления», — добавила Татьяна Селезнева.

Еще один вариант — рецепт похмельного супа.

Рецепт супа, который спасет от похмелья

Источник:

Семен Громов / Городские порталы

Мы также публиковали топ алкогольных напитков, от которых самое слабое похмелье.

А вы страдаете от похмелья наутро после веселой ночи?

Да, с трудом переживаю новый день
Контролирую количество выпитого, поэтому и самочувствие отличное
Всегда как огурчик
Я не пью и вам не советую
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Алкоголь Похмелье Напитки Новый год Диетолог Врач
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 января 2025, 13:48
Ярославский диетолог врет. Нет никаких секретов быстрого восстановления. Единственный секрет - время. Пройдет время - пройдет похмелье.
Гость
1 января 2025, 13:36
Ярославский диетолог-это конечно бренд.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем