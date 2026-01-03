Врач-диетолог из Ярославля рассказала, как побороть январское похмелье. Рецепт

Диетолог рассказала, как быстро избавиться от похмелья Источник: Артём Ленц / NGS24.RU

В январские праздники для многих будет интересен ответ на вопрос, как избавиться от похмельного состояния. Головная боль и другие сопутствующие симптомы, как объясняют врачи, это последствия химической реакции.

«Львиная доля этанола отправляется в печень, где он перерабатывается в ацетальдегид — куда более токсичное вещество, чем сам алкоголь. В норме после этого он с помощью ферментов превращается в уксусную кислоту и выводится из организма. Однако при избытке алкоголя печень не может своевременно провести этот процесс, и ацетальдегид накапливается в организме, нарушая функции центральной нервной системы и ЖКТ», — рассказала врач-невролог, специалист лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Самочувствие также ухудшается из-за обезвоживания и нарушения минерального баланса. На тяжесть похмелья влияет возраст, пол, состояние здоровья, количество выпитого, еда во время застолья, курение и физическая активность.

Рецепт антипохмельного смузи

Ярославский диетолог Татьяна Селезнева рассказала, какие напитки позволят восстановиться после застолья со спиртным.

«Если не удержались и перебрали с алкоголем, и на следующее утро болит голова и лицо слегка припухло, то рекомендую взять паузу в тяжелой еде и пить побольше воды с лимоном. Можно также выпить стакан грейпфрутового фреша, натурального брусничного морса или зеленого смузи. Помогут и ферментированные напитки: молочная сыворотка, тан, айран, комбуча или чайный гриб», — перечислила диетолог.

Специалист также порекомендовала приготовить антипохмельный смузи. Для напитка потребуется сельдерей, киви, зеленое яблоко и немного минеральной воды без газа. Все ингредиенты нужно смешать в блендере.

Для приготовления нужно смешать ингредиенты в блендере Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

«В дальнейшем сохраняйте ответственное отношение к употреблению алкоголя, а еще лучше откажитесь от его употребления», — добавила Татьяна Селезнева.

Еще один вариант — рецепт похмельного супа.

Рецепт супа, который спасет от похмелья Источник: Семен Громов / Городские порталы

