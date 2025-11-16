«Мы, женщины, слишком много терпим». Мама двоих детей осталась без части легкого из-за рака и создала проект преображения онкобольных

Больше десяти лет Татьяна занималась наращиванием волос Источник: личный архив Татьяны Литвиновой

Собственный бизнес, семья, планы на будущее — всё это рухнуло в одночасье, когда у жительницы Кемерова Татьяны Литвиновой обнаружили опухоль. Пройдя через операцию, оставившую ее без части легкого, и одиночество, она не сломалась, а создала то, чего ей самой очень не хватало в самый трудный момент. Так в регионе появилось первое сообщество женщин-онкобольных, где им помогают восстанавливаться и преображаться. Создательница рассказала редакции NGS42.RU, как она сама пережила тяжелый диагноз и чем теперь поддерживает других.

«Меня не поддержал ни один человек»

Татьяной хочется долго любоваться. Она яркая и стильная, в свои 40 выглядит как 20-летняя девчонка. У нее глубокие карие глаза и красивые каштановые волосы с отливом в золото. При этом она мама двух девочек — совсем малютки и подростка. Рассказывая о детях и о своей истории, Татьяна улыбается и словно светится изнутри. Хотя еще совсем недавно, в прошлом году, ей поставили тяжелый диагноз и отняли половину легкого.

Болезнь перевернула жизнь Татьяны Литвиновой Источник: личный архив Татьяны Литвиновой

Странную боль она почувствовала почти год назад. С подозрением на проблемы с желудком попала в больницу, где и сдала всевозможные анализы, в том числе флюорографию. Снимки показали страшное: затемнение в легком. Позже Татьяне вынесли вердикт: опухоль, которую нужно было срочно убирать.

— В больнице я поняла, что женщины сталкиваются со сложными ситуациями, в том числе и с онкологией, потому что не позволяют себе быть настоящими и проявляться. Терпят зачем-то до последнего. Что уж говорить, я и сама была из таких, — говорит наша собеседница.

Татьяна лечилась в областном онкодиспансере. Больничная палата научила ее ценить каждый день, хотя поначалу кемеровчанка удивлялась соседкам, которые радовались каждому утру и, несмотря на тяжелые диагнозы, старались жить как ни в чем не бывало.

Такой девушкой хочется любоваться Источник: личный архив Татьяны Литвиновой

Тогда Татьяна ощущала, что перед ней открывается новый страшный мир. Прежняя жизнь, ритм и цели казались неправильными, а как начать по новой, она не понимала, ведь впереди ждала только неизвестность. И работа, и брак — всё перестало ей откликаться. Она решила всё изменить.

— Когда в конце прошлого года, после борьбы с болезнью, я пошла на развод, на продажу своего бизнеса, все были против. Меня не поддержал ни один человек. Но я поняла, что моя самая главная цель — жить, как хочу именно я, — говорит Татьяна.

«Мы, женщины, много терпим»

До рака девушка четыре года держала собственный салон по наращиванию волос и сама работала мастером. За услугами красоты к ней часто приходили женщины, которые боролись с онкологией. Татьяна всегда старалась им помогать: давала большие скидки, иногда делала процедуры бесплатно. Хотя первые встречи с пережившими тяжелый диагноз начались еще до открытия собственного бизнеса. Больше 13 лет Таня была рядом с такими женщинами и слушала их истории.

Еще в то время девушка заинтересовалась, существуют ли организации, которые помогают онкобольным в Кемерове. Татьяна искала место, где можно как волонтер помогать в силу своих возможностей. Но таких пространств, по ее словам, не оказалось.

Женщинам с тяжелыми диагнозами Татьяна помогала еще до того, как столкнулась с болезнью сама Источник: личный архив Татьяны Литвиновой

— Обнаружилось, что, как женщины, мы очень много терпим. Где-то — как родители, где-то — как сотрудники, где-то — как дети. И всё время только терпим. Нам легче быть удобными, чем отстоять свое «я» и быть честными, хотя бы по отношению к себе, — говоря о своем желании помогать, уточняет Татьяна.

По воспоминаниям кемеровчанки, после выхода из больницы всё казалось для нее пустым и неопределенным. Ей хотелось помощи и поддержки. Ведь она ощущала себя «полным нулем»: без дела, без цели, без понимания, что делать дальше.

Своими переживаниями она делилась в соцсетях, рассказывала о выздоровлении и осознаниях, которые приходили к ней во время болезни. И именно тогда она как бывшая предпринимательница получила приглашение поучаствовать в международной конференции «Люди дела» в Дубае, которая перевернула ее жизнь.

Команда Татьяны в ее студии Источник: личный архив Татьяны Литвиновой

Татьяна до сих пор не может забыть трогательную историю одной из участниц. На мероприятии та поделилась, что работала на заводе, где произошел взрыв, и она получила ожоги 49% тела. Но это не помешало ей взять себя в руки и создать бизнес, который помогает женщинам в сложных жизненных ситуациях.

— Это мне многое показало. У нас есть выбор: либо быть вечно в позиции жертвы и всех обвинять, либо, несмотря ни на что, ценить жизнь, возможности и вообще всё, что у нас есть. Любить и наслаждаться тем, что мы здесь находимся, — отмечает собеседница.

После выздоровления Татьяна решила, что будет заниматься тем, что хочется ей самой Источник: личный архив Татьяны Литвиновой

Тогда Тане и пришла идея открыть в Кузбассе безопасное пространство, где женщины с онкологией смогли бы почувствовать, что они не одни. Так в регионе появился благотворительный проект «Мы», куда поначалу основательница привлекала за помощью своих друзей и знакомых.

— Не могу понять, почему онкологию так выделяют и боятся? Это обычный, хоть и неприятный диагноз. Мужчины умирают от инфаркта. Кто-то садится в самолет и не возвращается, кто-то в аварии погибает. И у всех свой путь. Но, пока ты жив, есть возможность пересмотреть абсолютно всё, — уверена Татьяна.

Что такое «Мы»?

Проект «Мы» начался с нескольких чатов для онкобольных и для благотворителей. И туда, и туда человек приходил по своему желанию. Даже родным, по словам Татьяны, не стоит настаивать на участии — это не в правилах свободного пространства.

Договариваются девушки онлайн, но встречаются с разными специалистами вживую. К примеру, раз-два в месяц обсуждают самые разные темы — от секса до ментальных проблем — с психологом. Проект помогает преображаться онкобольным: с ними работают парикмахеры, стилисты, косметологи и спортивные тренеры разных направлений.

Участницы и сами собираются общаться друг с другом, делясь опытом.

Татьяна на собственном опыте поняла, как важна поддержка в сложной ситуации Источник: личный архив Татьяны Литвиновой

— Ты просто помогаешь, потому что хочешь. Потому что был там, по ту сторону. Тебе не надо чувствовать своего превосходства над кем-то или, наоборот, жалости, — продолжает свой рассказ Татьяна.

Благотворители тоже лично встречаются с участницами и делятся своими историями. Татьяна рассказывает, что биографии у людей, которые приходят помогать другим, не менее трогательные и интересные. Часто волонтеры проекта — это бывшие онкопациенты. Кто-то с детства болен другими недугами, но, несмотря на самые плохие прогнозы, продолжает быть сильным.

Источник: личный архив Татьяны Литвиновой

— Главное — чтобы мы реально помогали, были искренними и глубокими к пониманию людей. Если вдруг появится возможность расширить проект на другие регионы и помогать еще кому-то, я только за, — говоря о планах на будущее, отмечает Татьяна.