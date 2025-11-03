Закроют ли в Ярославле травмпункт: ответ властей

В Ярославле прошла информация о закрытии травмпункта больницы имени Семашко Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод опубликовала в своих соцсетях тревожную информацию о возможном закрытии травмпункта при больнице имени Семашко. Депутат пояснила, что обращение по этому вопросу к ней поступило от жителей Красноперекопского района.

«Травмпункт намереваются закрыть. Нет, не так, как летом ради ремонта сокращают часы работы, а именно хотят ликвидировать. Считаю это недопустимым, сегодня вышла с пикетом к Министерству здравоохранения», — написала Евгения Овод.

Евгения Овод выступила Источник: Евгения Овод / Vk.com

3 ноября Министерство здравоохранения Ярославской области опровергло информацию о закрытии травмпункта.

«Решения об объединении травмпунктов нет и не будет. Травмпункт больницы Семашко продолжает работу в штатном режиме. С учетом рекомендаций Федерального института травматологии находится в проработке вопрос маршрутизации скорой помощью пациентов со сложными травмами сразу в больницу имени Соловьева. В этой больнице есть операционные, оборудование для КТ и МРТ. Таким образом, для пациента сократится время между травмой и оперативным вмешательством. Решение о маршрутизации будет принимать врач скорой помощи», — прокомментировали в Минздраве.

Власти добавили, что пациенты также смогут обращаться в привычный травмпункт больницы Семашко за первой медицинской помощью и дальнейшим постоперационным вмешательством.