Закроют ли в Ярославле травмпункт: ответ властей

Закроют ли в Ярославле травмпункт: ответ властей

Вопрос подняла депутат муниципалитета

В Ярославле прошла информация о закрытии травмпункта больницы имени Семашко

В Ярославле прошла информация о закрытии травмпункта больницы имени Семашко

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод опубликовала в своих соцсетях тревожную информацию о возможном закрытии травмпункта при больнице имени Семашко. Депутат пояснила, что обращение по этому вопросу к ней поступило от жителей Красноперекопского района.

«Травмпункт намереваются закрыть. Нет, не так, как летом ради ремонта сокращают часы работы, а именно хотят ликвидировать. Считаю это недопустимым, сегодня вышла с пикетом к Министерству здравоохранения», — написала Евгения Овод.

Евгения Овод выступила

Евгения Овод выступила

Источник:

Евгения Овод / Vk.com

3 ноября Министерство здравоохранения Ярославской области опровергло информацию о закрытии травмпункта.

«Решения об объединении травмпунктов нет и не будет. Травмпункт больницы Семашко продолжает работу в штатном режиме. С учетом рекомендаций Федерального института травматологии находится в проработке вопрос маршрутизации скорой помощью пациентов со сложными травмами сразу в больницу имени Соловьева. В этой больнице есть операционные, оборудование для КТ и МРТ. Таким образом, для пациента сократится время между травмой и оперативным вмешательством. Решение о маршрутизации будет принимать врач скорой помощи», — прокомментировали в Минздраве.

Власти добавили, что пациенты также смогут обращаться в привычный травмпункт больницы Семашко за первой медицинской помощью и дальнейшим постоперационным вмешательством.

Напомним, в Ярославской области идет масштабное объединение больниц.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
