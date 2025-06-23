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Здоровье В Ярославле травмпункт перейдет на сокращенный график: куда обращаться пострадавшим

В Ярославле травмпункт перейдет на сокращенный график: куда обращаться пострадавшим

Названа причина изменений

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27 комментариев
В Ярославле травмпункт перейдет на сокращенный график работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле травмпункт перейдет на сокращенный график работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле травмпункт перейдет на сокращенный график работы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле травмпункт больницы имени Семашко (ул. Носкова д.8) в июле 2025 года перейдет на сокращенный график работы. Круглосуточно принимать пациентов он будет только в определенные дни — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. А по вторникам и четвергам время работы будет ограничено промежутком с 08:00 до 20:00. Тем, кому нужна будет помощь травматологов в эти дни после 20:00, рекомендуют обращаться в травмпункт больницы имени Соловьева (ул. Загородный сад, 11).

В больнице имени Семашко объяснили, что это временная мера.

«Изменения связаны с необходимостью проведения ремонта отдельных помещений травмпункта больницы им. Семашко. Июль выбран неслучайно: по многолетней статистике именно в это время посещаемость травмпункта пациентами минимальна. В это же период планируются и отпуска сотрудников», — объяснили в медучреждении.

Напомним, в мае в больнице имени Семашко закрылось родильное отделение на улице Гагарина. В Минздраве объяснили это решение сокращением рождаемости. В результате чего предусмотренные койки для рожениц не заняты, а врачи без необходимой нагрузки теряют квалификацию. Рожать пациенткам больницы имени Семашко предложили в областном перинатальном центе, а также в клинических больницах № 2 и № 9.

К слову, в Ярославской области в этом году начался новый виток объединения больниц. В правительстве рассказали, кого из сотрудников сократят.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Травмпункт Больница имени Семашко Здоровье
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Комментарии
27
Гость
16 часов
Похоже хотят медицину ликвидировать в Ярославле...
Гость
12 часов
Подорожник всем в помощь
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