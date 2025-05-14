Власти анонсировали масштабное объединение больниц и поликлиник в Ярославле

В Минздраве рассказали, какие больницы объединят в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле объединят крупные больницы. Об этом 14 мая рассказала и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко на заседании Ярославской областной думы.

«В состав клинической больницы № 9 в Дзержинском районе Ярославля войдет детская поликлиника № 3, а клинической больницы № 3 в Заволжском районе — детская поликлиника № 5. Ярославский госпиталь ветеранов войн и Областной перинатальный центр становятся единым юрлицом с Областной клинической больницей. Городскую детскую больницу и Областной врачебно-физкультурный диспансер объединят под Областной детской клинической больницей», — пояснили в пресс-службе областной администрации.

Оптимизация также затронет больницы в Заволжском и Дзержинском районах, теперь в этих районах медучреждения одновременно будут оказывать медпомощь и взрослым, и детям. Ранее по такой системе работали больницы в трех районах Ярославля.

По словам и. о. министра здравоохранения, реорганизация коснется только управленческого и вспомогательного аппарата.

«Концентрация медицинской помощи в рамках одного лечебного учреждения позволит нам быстро, четко скоординировать все лечебно-диагностические процессы, максимально быстро выстроить маршрутизацию пациентов, обеспечить большую скорость дополнительных методов обследования», — прокомментировал главный врач Ярославской областной клинической больницы Михаил Осипов.

По его словам, многопрофильность специалистов поможет ускорить постановку диагноза, определения лечения и диагностики пациентов.

«Многие лечебные учреждения будут укрупнены и централизованы для большей их маневренности. Целью модернизации здравоохранения является улучшение качества медицинского обслуживания населения и повышение уровня оплаты труда сотрудников», — отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, о масштабной модернизации сферы здравоохранения в Ярославской области объявил губернатор Михаил Евраев 7 мая 2025 года. По его словам, оптимизация излишнего управленческого и вспомогательного персонала приведет к повышению его заработной платы, в том числе оплаты труда водителей скорой помощи.

С 13 февраля 2025 года медучреждения Ярославской области перешли на новую единую электронную систему. По мнению чиновников, переход позволит медучреждениями отказаться от бумажных носителей и работать в цифровом формате. Теперь истории болезней. В первые дни перехода на новую систему ярославцы не могли записаться к специалистам или вызвать врача на дом.