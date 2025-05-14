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Здоровье Власти анонсировали масштабное объединение больниц и поликлиник в Ярославле

Власти анонсировали масштабное объединение больниц и поликлиник в Ярославле

Разбираемся, как теперь будут работать медучреждения

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37 комментариев
В Минздраве рассказали, какие больницы объединят в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Минздраве рассказали, какие больницы объединят в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Минздраве рассказали, какие больницы объединят в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле объединят крупные больницы. Об этом 14 мая рассказала и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко на заседании Ярославской областной думы.

«В состав клинической больницы № 9 в Дзержинском районе Ярославля войдет детская поликлиника № 3, а клинической больницы № 3 в Заволжском районе — детская поликлиника № 5. Ярославский госпиталь ветеранов войн и Областной перинатальный центр становятся единым юрлицом с Областной клинической больницей. Городскую детскую больницу и Областной врачебно-физкультурный диспансер объединят под Областной детской клинической больницей», — пояснили в пресс-службе областной администрации.

Оптимизация также затронет больницы в Заволжском и Дзержинском районах, теперь в этих районах медучреждения одновременно будут оказывать медпомощь и взрослым, и детям. Ранее по такой системе работали больницы в трех районах Ярославля.

По словам и. о. министра здравоохранения, реорганизация коснется только управленческого и вспомогательного аппарата.

«Концентрация медицинской помощи в рамках одного лечебного учреждения позволит нам быстро, четко скоординировать все лечебно-диагностические процессы, максимально быстро выстроить маршрутизацию пациентов, обеспечить большую скорость дополнительных методов обследования», — прокомментировал главный врач Ярославской областной клинической больницы Михаил Осипов.

По его словам, многопрофильность специалистов поможет ускорить постановку диагноза, определения лечения и диагностики пациентов.

«Многие лечебные учреждения будут укрупнены и централизованы для большей их маневренности. Целью модернизации здравоохранения является улучшение качества медицинского обслуживания населения и повышение уровня оплаты труда сотрудников», — отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, о масштабной модернизации сферы здравоохранения в Ярославской области объявил губернатор Михаил Евраев 7 мая 2025 года. По его словам, оптимизация излишнего управленческого и вспомогательного персонала приведет к повышению его заработной платы, в том числе оплаты труда водителей скорой помощи.

С 13 февраля 2025 года медучреждения Ярославской области перешли на новую единую электронную систему. По мнению чиновников, переход позволит медучреждениями отказаться от бумажных носителей и работать в цифровом формате. Теперь истории болезней. В первые дни перехода на новую систему ярославцы не могли записаться к специалистам или вызвать врача на дом.

К слову, в Ярославской области объединяют не только больницы, но и школы, театры и музеи.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Объединение Больницы Модернизация Здравоохранение
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Комментарии
37
Гость
53 минуты
Министерство здравоохранения Ярославской области надо объединить с психиатрической больницей. Это приведёт к оптимизации расходов и взаимному полезному обмену знаниями и опытом.
Гость
53 минуты
Сегодня с 7 ми утра в очереди в регистратуру на Попова по направлению врача, пытался записаться на УЗИ, пока дошла очередь явки кончились, ну и как рабочему человеку следовать призывам с экрана ТВ, чтобы заботились о своем здоровье, чтобы попасть к врачам- хоть увольнялся.
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