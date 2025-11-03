Как правильно мыть голову, чтобы не потерять волосы в холода — советы трихолога

Низкая температура может испортить здоровье волос Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Уход за волосами в холодное время года требует особого внимания и заботы, ведь низкие температуры и сухой воздух сильно влияют на здоровье и внешний вид волос.

Мы поговорили с дерматовенерологом-трихологом из клиники доктора Романовой и медицинского центра «Эвита» Эльзой Логиновой, чтобы узнать, как помочь волосам адаптироваться к смене погоды.

Какие бывают типы волос

Чтобы правильно подобрать уход, пояснила специалист, нужно определить тип волос по состоянию кожи головы. Существуют три вида: нормальный (комбинированный), сухой и жирный.

«При нормальном типе волосы здоровые, блестящие. Их необходимо мыть раз в 2-3 дня», — поделилась с 76.RU трихолог Эльза Логинова.

Частота мытья для других типов кожи головы отличается. По словам эксперта, сухие волосы нужно мыть 1 раз в 4-5 дней. Из-за сниженной активности сальных желез волосы быстро становятся сухими, тусклыми. Если волос жирный, то необходимо мыть ежедневно или через день. Такие волосы быстро становятся маслянистыми из-за повышенной активности сальных желез.

Также волосы различаются по структуре. Эльза Логинова выделила 4 вида: прямые, вьющиеся, волнистые и мелкие кудри.

На состояние волос влияет и их пористость (способность впитывать влагу). Врач отметила, что это связано с состоянием кутикулы волоса.

Если она низкая, то плотный слой кутикулы долго оставляет волос влажным, такие волосы долго сохнут. При средней пористости влага легко проникает в волос и удерживается в нем, а при высокой — влага быстро проникает в волос и быстро выходит из него. Эльза Логинова трихолог из Ярославля

Эксперт обратила внимание и на толщину волос. Если волосы тонкие (менее 0,05 мм в диаметре), то они легко меняют форму, чувствительны к внешним воздействиям. Средние (0,05-0,07 мм) — оптимальный тип волос, легко поддаются укладке. Толстые (более 0,07 мм) — плохо поддаются окрашиванию и укладке.

Как холода влияют на состояние волос

Трихолог поделилась, что воздействие низких температур, сухой воздух в помещениях и отопление негативно влияют на состояние стержней волос.

«Нарушается микроциркуляция, меняется секреция сальных желез, кожа становится больше склонной к сухости», — добавил врач.

Также к разнице температур очень чувствителен кератин. Специалист пояснила, что кератин — основной структурный белок волоса. Из-за повышенной чувствительности в холода волосы могут истончаться и становиться ломкими.

Изменения погодных условий на каждый тип волос влияет по-разному. Больше всего от холодов страдают сухие волосы.

«Они более подвержены влиянию холода и отопления. Низкая активность сальных желез еще больше замедляется, волос теряет влагу и становится более ломким», — рассказала Эльза Логинова.

Жирному типу волос, как утверждает эксперт, также не хватает увлажнения. Это происходит из-за снижения секреции сальных желез.

На нормальный (комбинированный) тип влияет кровообращение. Врач пояснила, что такой волос становится более тусклым, потому что получает меньше питательных веществ.

Рекомендации от трихолога по уходу за волосами в холода