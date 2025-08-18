НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

зап.

 744мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,43
EUR 94,09
Ярославскую область накроет грозой
Эвакуация в ТЦ
В Ярославле похолодает
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Расселяют аварийный дом
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Афиша на выходные
Здоровье Собирались огромные очереди: в Ярославле продлили время работы больницы

Собирались огромные очереди: в Ярославле продлили время работы больницы

С чем это связано

602
3 комментария
У больницы в Ярославле собирались огромные очереди | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.comУ больницы в Ярославле собирались огромные очереди | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

У больницы в Ярославле собирались огромные очереди

Источник:

Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Ярославле с 19 августа по 1 сентября продлят время работы областной наркологической больницы в будние дни. Теперь посетителей будут принимать с 9:00 до 20:00. Однако попасть к врачу-специалисту в живой очереди не получится.

Дело в том, что из-за посетителей, приходивших на прием без предварительной записи, у входа в больницу образовывались огромные очереди.

«Просим обратить внимание на то, что в субботу, 23 августа, прием так же будет проходить только по предварительной записи», — уточнил главный врач Ярославской областной наркологической больницы Александр Волков.

На огромные очереди к дверям наркологической больницы ярославцы жаловались в субботу, 16 августа. Как оказалось, в этот день специалисты приняли 256 человек.

«Прием осуществлялся до последнего посетителя. В то же время необходимо отметить, что дополнительно в этот день на прием пришли 46 человек, которые записались на более позднюю дату, когда они могли спокойно, без очереди получить справку, но в итоге пришли именно в субботу в живую очередь, тем самым создав дополнительное напряжение и заняли даты, на которые могли бы записаться другие граждане. Это к вопросу взаимоуважения и искусственного создания очередей самими гражданами», — рассказал Александр Волков.

Ажиотаж возник из-за того, что с 1 сентября 2025 года вырастет государственная пошлина на замену водительского удостоверения. Люди бросились получать необходимые справки заранее. Как рассказал Александр Волков, в июле в больнице выдали в целом на 1500 справок и заключений больше, чем обычно в этот период.

«Если взять период с 1 по 17 августа, то в этом году мы уже выдали 3914 справок и заключений, в то время как за аналогичный период прошлого года — 2703», — рассказал главврач ЯОКНБ.

Как записаться на прием в Ярославскую областную наркологическую больницу:

  • онлайн — на официальном сайте больницы;

  • через звонковый центр по номеру 66-41-14;

  • через терминал электронной очереди в помещении больницы.

Огромная очередь выстраивалась в больницу и 9 августа.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Больница Очереди Справка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Вот спасибо Вам Барин! Я уже привык, за свои деньги доказывать, что я не алкаш, и не наркоман!😡
Гость
24 минуты
Вот зачем народу смартфоны? Нет, не затем, чтобы записаться к врачу.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление