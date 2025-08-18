Собирались огромные очереди: в Ярославле продлили время работы больницы

У больницы в Ярославле собирались огромные очереди Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Ярославле с 19 августа по 1 сентября продлят время работы областной наркологической больницы в будние дни. Теперь посетителей будут принимать с 9:00 до 20:00. Однако попасть к врачу-специалисту в живой очереди не получится.

Дело в том, что из-за посетителей, приходивших на прием без предварительной записи, у входа в больницу образовывались огромные очереди.

«Просим обратить внимание на то, что в субботу, 23 августа, прием так же будет проходить только по предварительной записи», — уточнил главный врач Ярославской областной наркологической больницы Александр Волков.

На огромные очереди к дверям наркологической больницы ярославцы жаловались в субботу, 16 августа. Как оказалось, в этот день специалисты приняли 256 человек.

«Прием осуществлялся до последнего посетителя. В то же время необходимо отметить, что дополнительно в этот день на прием пришли 46 человек, которые записались на более позднюю дату, когда они могли спокойно, без очереди получить справку, но в итоге пришли именно в субботу в живую очередь, тем самым создав дополнительное напряжение и заняли даты, на которые могли бы записаться другие граждане. Это к вопросу взаимоуважения и искусственного создания очередей самими гражданами», — рассказал Александр Волков.

Ажиотаж возник из-за того, что с 1 сентября 2025 года вырастет государственная пошлина на замену водительского удостоверения. Люди бросились получать необходимые справки заранее. Как рассказал Александр Волков, в июле в больнице выдали в целом на 1500 справок и заключений больше, чем обычно в этот период.

«Если взять период с 1 по 17 августа, то в этом году мы уже выдали 3914 справок и заключений, в то время как за аналогичный период прошлого года — 2703», — рассказал главврач ЯОКНБ.

Как записаться на прием в Ярославскую областную наркологическую больницу:

онлайн — на официальном сайте больницы;

через звонковый центр по номеру 66-41-14;

через терминал электронной очереди в помещении больницы.