Люди стоят на улице: гигантская очередь выстроилась в ярославскую больницу

Огромная очередь выстроилась в наркологическую больницу в Ярославле Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Ярославле утром 16 августа выстроилась гигантская очередь в наркологическую больницу на проспект Октября. Фото толпы, скопившейся перед медучреждением, выложили в группе «Подслушано в Ярославле». Очевидцы говорят, что люди пришли за справками — кому-то ее нужно для получения прав, кому-то на работу.

«С 1 сентября госпошлина за выдачу водительского удостоверения повысится в два раза. Все, у кого срок истек, но был продлен на 3 года, решили не ждать до последнего, а получить новый пластик до подорожания. Вот результат», — комментируют под постом.

Кроме того, сейчас период зачисления в вузы и многим студентам также требуется справка от нарколога.

Люди пришли в субботу в живую очередь Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Накануне, 15 августа, в соцсетях самой больницы сообщили, что в связи с увеличением числа обращений по вопросам прохождения водительской комиссии, организована работа дополнительного кабинета по получению «водительских справок». Прием врачей-специалистов с понедельника по пятницу ведется по предварительной записи, а по субботам — в порядке живой очереди.

«Сегодня больница обеспечила максимальное количество сотрудников на прием в выходные, чтобы предоставить возможность получить услугу. Но при этом людям придется подождать, учреждение будет работать до последнего пациента», — прокомментировали в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

Однако из-за того, что вторую субботу подряд у дверей больницы собирается настоящая толпа, живую очередь с понедельника решили отменить.

«Не смотря на предварительное информирование населения о преимуществе получения справки в областной наркологической больнице по предварительной записи, граждане вновь пришли в субботу, предпочтя живую очередь, и создали конфликтную ситуацию. Поэтому принято решение, что услуга по получению справки о прохождении водительской комиссии с 18 августа будет только по предварительной записи», — добавили в Минзждаве.

Как записаться на прием в Ярославскую областную наркологическую больницу:

онлайн — на официальном сайте больницы (yaoknb.ru/);

через звонковый центр по номеру 66-41-14;

через терминал электронной очереди в помещении больницы.