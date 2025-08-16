НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

5 м/c,

зап.

 750мм 57%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Очередь в больницу
Отдых в Крыму
История фабрики
Афиша на выходные
Переговоры Путина и Трампа
Снимают фильм в Ярославской области
Пропала мама с детьми. Онлайн
Раскупили билеты на игру «Локомотива»
Незрячего не впустили в монастырь
Улицы под платные парковки
Здоровье Люди стоят на улице: гигантская очередь выстроилась в ярославскую больницу

Люди стоят на улице: гигантская очередь выстроилась в ярославскую больницу

В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию

771
Написать комментарий
Огромная очередь выстроилась в наркологическую больницу в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.comОгромная очередь выстроилась в наркологическую больницу в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Огромная очередь выстроилась в наркологическую больницу в Ярославле

Источник:

Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Ярославле утром 16 августа выстроилась гигантская очередь в наркологическую больницу на проспект Октября. Фото толпы, скопившейся перед медучреждением, выложили в группе «Подслушано в Ярославле». Очевидцы говорят, что люди пришли за справками — кому-то ее нужно для получения прав, кому-то на работу.

«С 1 сентября госпошлина за выдачу водительского удостоверения повысится в два раза. Все, у кого срок истек, но был продлен на 3 года, решили не ждать до последнего, а получить новый пластик до подорожания. Вот результат», — комментируют под постом.

Кроме того, сейчас период зачисления в вузы и многим студентам также требуется справка от нарколога.

Люди пришли в субботу в живую очередь | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.comЛюди пришли в субботу в живую очередь | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Люди пришли в субботу в живую очередь

Источник:

Подслушано в Ярославле / Vk.com

Накануне, 15 августа, в соцсетях самой больницы сообщили, что в связи с увеличением числа обращений по вопросам прохождения водительской комиссии, организована работа дополнительного кабинета по получению «водительских справок». Прием врачей-специалистов с понедельника по пятницу ведется по предварительной записи, а по субботам — в порядке живой очереди.

«Сегодня больница обеспечила максимальное количество сотрудников на прием в выходные, чтобы предоставить возможность получить услугу. Но при этом людям придется подождать, учреждение будет работать до последнего пациента», — прокомментировали в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

Однако из-за того, что вторую субботу подряд у дверей больницы собирается настоящая толпа, живую очередь с понедельника решили отменить.

«Не смотря на предварительное информирование населения о преимуществе получения справки в областной наркологической больнице по предварительной записи, граждане вновь пришли в субботу, предпочтя живую очередь, и создали конфликтную ситуацию. Поэтому принято решение, что услуга по получению справки о прохождении водительской комиссии с 18 августа будет только по предварительной записи», — добавили в Минзждаве.

Как записаться на прием в Ярославскую областную наркологическую больницу:

  • онлайн — на официальном сайте больницы (yaoknb.ru/);

  • через звонковый центр по номеру 66-41-14;

  • через терминал электронной очереди в помещении больницы.

Напомним, огромная очередь выстраивалась в больницу и 9 августа.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Очередь Больница
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление