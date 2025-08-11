«Это ненормально»: жители Ярославля выстроились в гигантские очереди к больницам. Видео

Жители Ярославля пожаловались на огромные очереди в психиатрическую и наркологическую больницы. По соцсетям 9 августа разлетелись фото и видео, на которых десятки людей выстроились вереницей ко входам в медучреждения на проспекте Октября и улице Загородный сад.
«Хотелось бы поднять вопрос про прохождение шоферской комиссии. С 9 утра вот такие очереди, к психиатру попали только в 13:30, это ненормально. Почему на весь город и область возможно пройти только в одном месте психиатра и в одном месте нарколога?», — задал вопрос читатель 76.RU.
В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, что вопрос с приемом пациентов был решен к обеду 9 августа. Власти объяснили, что некоторые просто пришли без записи из-за чего и образовалась очередь.
«Специалисты больницы обслужили последнего пришедшего в начале четвертого. Исходя из анализа пришедших на прием граждан выяснилось, что очередь образовалась главным образом из-за того, что часть граждан пришли или без записи, или не в свою дату записи. Больница сделала все возможное, чтобы исправить ситуацию. В настоящее время все работают в штатном режиме», — пояснили 76.RU в региональном Минздраве.