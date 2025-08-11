НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Это ненормально»: жители Ярославля выстроились в гигантские очереди к больницам. Видео

Власти объяснили, почему людям пришлось ждать приема несколько часов

1 515
11 комментариев
В Ярославле выстроилась очередь в больницы | Источник: читатель 76.RU / ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comВ Ярославле выстроилась очередь в больницы | Источник: читатель 76.RU / ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В Ярославле выстроилась очередь в больницы

Источник:

читатель 76.RU / ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Жители Ярославля пожаловались на огромные очереди в психиатрическую и наркологическую больницы. По соцсетям 9 августа разлетелись фото и видео, на которых десятки людей выстроились вереницей ко входам в медучреждения на проспекте Октября и улице Загородный сад.

«Хотелось бы поднять вопрос про прохождение шоферской комиссии. С 9 утра вот такие очереди, к психиатру попали только в 13:30, это ненормально. Почему на весь город и область возможно пройти только в одном месте психиатра и в одном месте нарколога?», — задал вопрос читатель 76.RU.

Десятки людей выстроились ко входу в больницу

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, что вопрос с приемом пациентов был решен к обеду 9 августа. Власти объяснили, что некоторые просто пришли без записи из-за чего и образовалась очередь.

«Специалисты больницы обслужили последнего пришедшего в начале четвертого. Исходя из анализа пришедших на прием граждан выяснилось, что очередь образовалась главным образом из-за того, что часть граждан пришли или без записи, или не в свою дату записи. Больница сделала все возможное, чтобы исправить ситуацию. В настоящее время все работают в штатном режиме», — пояснили 76.RU в региональном Минздраве.

Гость
1 час
Ну заплатите побольше потом из-за этих копеек весь день в очереди стоять?
Гость
1 час
Все ли прошли дурку?
Читать все комментарии
