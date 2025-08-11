«Это ненормально»: жители Ярославля выстроились в гигантские очереди к больницам. Видео

В Ярославле выстроилась очередь в больницы Источник: читатель 76.RU / ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Жители Ярославля пожаловались на огромные очереди в психиатрическую и наркологическую больницы. По соцсетям 9 августа разлетелись фото и видео, на которых десятки людей выстроились вереницей ко входам в медучреждения на проспекте Октября и улице Загородный сад.

«Хотелось бы поднять вопрос про прохождение шоферской комиссии. С 9 утра вот такие очереди, к психиатру попали только в 13:30, это ненормально. Почему на весь город и область возможно пройти только в одном месте психиатра и в одном месте нарколога?», — задал вопрос читатель 76.RU.

Десятки людей выстроились ко входу в больницу Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, что вопрос с приемом пациентов был решен к обеду 9 августа. Власти объяснили, что некоторые просто пришли без записи из-за чего и образовалась очередь.