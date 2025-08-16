Госпошлины для автомобилистов вырастут в два раза: подробности

Выдача водительского удостоверения подорожает на 2 тысячи рублей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Госпошлина за получение водительских прав в России подорожает в два раза. Также вырастет госпошлина за выдачу госномера на машину и за выдачу пластикового СТС. Подробности об этом рассказал вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

«С 1 сентября вырастут пошлины для автомобилистов. Выдача водительского удостоверения была 2 тысячи рублей, а будет составлять 4 тысячи рублей. Выдача номеров на мотоцикл и прицепы была 1,5 тысячи рублей, станет — 2 250 рублей», — поделился он с ТАСС.

Также увеличится госпошлина:

за выдачу пластикового СТС, с 3 тыс. до 6 тыс. рублей;

за выдачу водительских прав нового поколения, с 2 тыс. до 3 тыс. рублей;

за выдачу госномера на автомобиль, с 1,5 тыс. рублей до 2 250 рублей;

за выдачу удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов, его продление повысится с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей;

до 300 рублей повысится госпошлина за выдачу бумажного транзитного номера;

за выдачу металлического транзитного номера на автомобиль, с 1,6 тыс. до 2,4 тыс. рублей.