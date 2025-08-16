НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Госпошлины для автомобилистов вырастут в два раза: подробности

Госпошлины для автомобилистов вырастут в два раза: подробности

Их размер увеличат уже с 1 сентября

283
3 комментария
Выдача водительского удостоверения подорожает на 2 тысячи рублей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВыдача водительского удостоверения подорожает на 2 тысячи рублей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Выдача водительского удостоверения подорожает на 2 тысячи рублей

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Госпошлина за получение водительских прав в России подорожает в два раза. Также вырастет госпошлина за выдачу госномера на машину и за выдачу пластикового СТС. Подробности об этом рассказал вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

«С 1 сентября вырастут пошлины для автомобилистов. Выдача водительского удостоверения была 2 тысячи рублей, а будет составлять 4 тысячи рублей. Выдача номеров на мотоцикл и прицепы была 1,5 тысячи рублей, станет — 2 250 рублей», — поделился он с ТАСС.

Также увеличится госпошлина:

  • за выдачу пластикового СТС, с 3 тыс. до 6 тыс. рублей;

  • за выдачу водительских прав нового поколения, с 2 тыс. до 3 тыс. рублей;

  • за выдачу госномера на автомобиль, с 1,5 тыс. рублей до 2 250 рублей;

  • за выдачу удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов, его продление повысится с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей;

  • до 300 рублей повысится госпошлина за выдачу бумажного транзитного номера;

  • за выдачу металлического транзитного номера на автомобиль, с 1,6 тыс. до 2,4 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 сентября изменятся правила допуска водителей к управлению авто. Для них поправят перечень медицинских противопоказаний, приведя его в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10). За что теперь не пустят за руль, мы рассказали в отдельном материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
1 час
Создается впечатление что власть умышленно делает все чтоб увеличить отток населения и России и сделать жизнь для большей части невыносимой.
Читать все комментарии
