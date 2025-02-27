«Температура 39, кашель до рвоты»: жители Центральной России пожаловались на заразный вирус

Жители Центральной России пожаловались на мощный вирус, который ходит по регионам. Среди основных симптомов — температура под 40, сильный кашель и насморк. Ранее мы публиковали рассказ ярославны, семья которой переболела риновирусом, а также публиковали симптомы горожан, которые сейчас находятся на больничном.
В Ярославле на фоне повышения заболеваемости ввели предписание Роспотребнадзора, по которому некоторые больницы могут вводить ограничения на посещения. Кроме того, в одной из городских поликлиник ввели карантин.
Тем временем в некоторых регионах России фиксируют вспышки свинки, а в Китае выявили новый вид коронавируса HKU5-CoV-2. Наши коллеги из MSK1.RU узнали, какие инфекции наиболее активны в конце февраля.
Температура держится 7–10 дней
Читательница MSK1.RU Наталья рассказала, что болеет вот уже седьмой день. Причем вирус подхватила не только она, но и ее семья — муж и сын.
— У сына высоченная температура 39,6, кашель до рвоты и насморк. У меня температура 38 и дикая боль в горле, красная гортань и сильный насморк, нет обоняния и вкуса. Болят глаза, лоб и голова. У мужа была температура, сейчас остался кашель свистящий, — описала ситуацию Наталья.
Так сильно и одновременно мы еще не болели ни разу.
Результаты анализов указывают на вирусную инфекцию, отметила девушка. По словам врача, который осматривал семью, при таком вирусе температура держится 7–10 дней.
У жительницы столицы Анны сначала заболел ребенок — он принес инфекцию домой из детского сада. Теперь дома болеют все.
— Температура от 37,5 до 38,8, насморк, покашливает, немного осип, но при этом аппетит отменный — сидим дома лечимся. Старший сын чихает и кашляет, муж с насморком, у меня горло болит немного. Но в целом держимся… Еще бы давление в норму пришло, и вообще идеально было бы, а то голова очень от этого каждый день болит, — рассказала MSK1.RU девушка.
Чем все болеют?
По данным Роспотребнадзора, чаще всего сейчас заражаются ОРВИ, среди которых преобладают риновирусы. Доля заболевших им от общего числа составляет чуть более 30%. При риновирусной инфекции у заболевших поднимается температура, першит в горле, появляется озноб, насморк, чихание. Риновирус может быть опасным для детей, так как зачастую приводит к осложнениям.
Немалую долю среди инфекций занимает и грипп. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
— Доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ составляет 17,3%, что на 3,6% выше по сравнению с 6-й неделей 2025 года, — рассказал Чуланов. — Важно помнить о стандартных мерах профилактики ОРВИ: мойте руки с мылом или используйте спиртосодержащие антисептики, не прикасайтесь к лицу грязными руками, регулярно проветривайте помещения, избегайте контактов с лицами с симптомами ОРВИ, и, по возможности — мест скопления людей.
Как усилить иммунитет
Усилить иммунитет, по словам специалистов, помогут здоровый сон и питание. Инфекционисты рекомендуют вводить в рацион зимой восемь простых, но богатых витаминами продуктов: оливковое и другие растительные масла, томатный сок или свежие помидоры, фрукты (яблоки, апельсины или грейпфруты), красное мясо, мед, кисломолочные продукты, любые орехи.
Роспотребнадзор также просит соблюдать простые правила защиты от вирусов: избегайте тесного контакта с заболевшими, почаще проветривайте помещения, сохраняйте физическую активность, при чихании прикрывайте рот и нос платком.
— Если вы заболели, не занимайтесь самолечением. При наличии признаков заболевания лучше вызывать скорую или врача на дом, — напоминают эксперты надзорного ведомства.