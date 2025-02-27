«Температура 39, кашель до рвоты»: жители Центральной России пожаловались на заразный вирус

Жители столицы жалуются на кашель, насморк и высокую температуру Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Жители Центральной России пожаловались на мощный вирус, который ходит по регионам. Среди основных симптомов — температура под 40, сильный кашель и насморк. Ранее мы публиковали рассказ ярославны, семья которой переболела риновирусом, а также публиковали симптомы горожан, которые сейчас находятся на больничном.

В Ярославле на фоне повышения заболеваемости ввели предписание Роспотребнадзора, по которому некоторые больницы могут вводить ограничения на посещения. Кроме того, в одной из городских поликлиник ввели карантин.

Тем временем в некоторых регионах России фиксируют вспышки свинки, а в Китае выявили новый вид коронавируса HKU5-CoV-2. Наши коллеги из MSK1.RU узнали, какие инфекции наиболее активны в конце февраля.

Температура держится 7–10 дней

Читательница MSK1.RU Наталья рассказала, что болеет вот уже седьмой день. Причем вирус подхватила не только она, но и ее семья — муж и сын.

— У сына высоченная температура 39,6, кашель до рвоты и насморк. У меня температура 38 и дикая боль в горле, красная гортань и сильный насморк, нет обоняния и вкуса. Болят глаза, лоб и голова. У мужа была температура, сейчас остался кашель свистящий, — описала ситуацию Наталья.

Так сильно и одновременно мы еще не болели ни разу. Наталья заболевшая читательница MSK1.RU

Результаты анализов указывают на вирусную инфекцию, отметила девушка. По словам врача, который осматривал семью, при таком вирусе температура держится 7–10 дней.

У жительницы столицы Анны сначала заболел ребенок — он принес инфекцию домой из детского сада. Теперь дома болеют все.

— Температура от 37,5 до 38,8, насморк, покашливает, немного осип, но при этом аппетит отменный — сидим дома лечимся. Старший сын чихает и кашляет, муж с насморком, у меня горло болит немного. Но в целом держимся… Еще бы давление в норму пришло, и вообще идеально было бы, а то голова очень от этого каждый день болит, — рассказала MSK1.RU девушка.

Чем все болеют?

По данным Роспотребнадзора, чаще всего сейчас заражаются ОРВИ, среди которых преобладают риновирусы. Доля заболевших им от общего числа составляет чуть более 30%. При риновирусной инфекции у заболевших поднимается температура, першит в горле, появляется озноб, насморк, чихание. Риновирус может быть опасным для детей, так как зачастую приводит к осложнениям.

Немалую долю среди инфекций занимает и грипп. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

— Доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ составляет 17,3%, что на 3,6% выше по сравнению с 6-й неделей 2025 года, — рассказал Чуланов. — Важно помнить о стандартных мерах профилактики ОРВИ: мойте руки с мылом или используйте спиртосодержащие антисептики, не прикасайтесь к лицу грязными руками, регулярно проветривайте помещения, избегайте контактов с лицами с симптомами ОРВИ, и, по возможности — мест скопления людей.

Как усилить иммунитет

Усилить иммунитет, по словам специалистов, помогут здоровый сон и питание. Инфекционисты рекомендуют вводить в рацион зимой восемь простых, но богатых витаминами продуктов: оливковое и другие растительные масла, томатный сок или свежие помидоры, фрукты (яблоки, апельсины или грейпфруты), красное мясо, мед, кисломолочные продукты, любые орехи.

Роспотребнадзор также просит соблюдать простые правила защиты от вирусов: избегайте тесного контакта с заболевшими, почаще проветривайте помещения, сохраняйте физическую активность, при чихании прикрывайте рот и нос платком.