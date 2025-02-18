Еще одну больницу в Ярославле закрыли для посещения: причина

В Ярославле закрыли для посещения еще одну больницу Источник: Алена Косточкина / 76.RU











Во вторник, 18 февраля, в Ярославле закрыли для посещения Областную детскую клиническую больницу на Тутаевском шоссе, 27.

— По предписанию Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической ситуацией и подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом посещение пациентов запрещено. Прием передач организован у поста охраны стационара, — указано в сообщении медучреждения.

Ранее по аналогичной причине были приостановлены визиты посетителей в Ярославской областной больнице. Как сообщили порталу 76.RU в ярославском Роспотребнадзоре, эпидемический порог в регионе не превышен.

По данным федерального ведомства, всего по России превышение среднероссийского показателя заболеваемости отмечено в 50 регионах. Как отмечают эпидемиологи, возбудителями заболеваний преимущественно являются негриппозные вирусы, преобладающими являются риновирусы, нарастает доля гриппа с преобладанием А (H1N1)pdm09 (свиной грипп).