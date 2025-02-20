«Карантин по гриппу»: еще одну больницу в центре Ярославля закрыли для посетителей

В Ярославле ввели карантин в больнице на Терешковой Источник: Варвара Киселева / 76.RU











Центральная городская больница на улице Терешковой в центре Ярославля закрыта на карантин. Об этом свидетельствуют объявления, размещенные на нескольких этажах.

— Масочный режим. Карантин по гриппу. Посещения запрещены, — указано в медучреждении.

Ранее для посещений в городе также закрыли Ярославскую областную и детскую областную больницы. Решение в медучреждениях объясняют одинаково:

— По предписанию Роспотребнадзора, в связи с эпидемиологической ситуацией и подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом, посещение пациентов запрещено. Прием передач организован у поста охраны стационара.

В Ярославле ввели карантин в больнице на Терешковой Источник: Варвара Киселева / 76.RU











В ярославском Роспотребнадзоре пояснили, эпидемиологический порог в регионе не превышен. Предписание могут направляться в тех случаях, если в отделениях массово болеют пациенты.

В областном Министерстве здравоохранения добавили, что в больницах могут самостоятельно вводить ограничения.

— Каждое учреждение самостоятельно определяет возможность закрытия для посещения отделений исходя из эпидемиологической обстановки, — пояснили 76.RU в Минздраве.