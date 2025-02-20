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Здоровье «Карантин по гриппу»: еще одну больницу в центре Ярославля закрыли для посетителей

«Карантин по гриппу»: еще одну больницу в центре Ярославля закрыли для посетителей

В здании действует масочный режим

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5 комментариев
В Ярославле ввели карантин в больнице на Терешковой | Источник: Варвара Киселева / 76.RUВ Ярославле ввели карантин в больнице на Терешковой | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

В Ярославле ввели карантин в больнице на Терешковой

Источник:

Центральная городская больница на улице Терешковой в центре Ярославля закрыта на карантин. Об этом свидетельствуют объявления, размещенные на нескольких этажах.

— Масочный режим. Карантин по гриппу. Посещения запрещены, — указано в медучреждении.

Ранее для посещений в городе также закрыли Ярославскую областную и детскую областную больницы. Решение в медучреждениях объясняют одинаково:

— По предписанию Роспотребнадзора, в связи с эпидемиологической ситуацией и подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом, посещение пациентов запрещено. Прием передач организован у поста охраны стационара.

В Ярославле ввели карантин в больнице на Терешковой | Источник: Варвара Киселева / 76.RUВ Ярославле ввели карантин в больнице на Терешковой | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

В Ярославле ввели карантин в больнице на Терешковой

Источник:

В ярославском Роспотребнадзоре пояснили, эпидемиологический порог в регионе не превышен. Предписание могут направляться в тех случаях, если в отделениях массово болеют пациенты.

В областном Министерстве здравоохранения добавили, что в больницах могут самостоятельно вводить ограничения.

— Каждое учреждение самостоятельно определяет возможность закрытия для посещения отделений исходя из эпидемиологической обстановки, — пояснили 76.RU в Минздраве.

Ярославцы стали чаще жаловаться на самочувствие, ранее мы публиковали историю горожанки, у которой вся семья заразилась риновирусом.

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Карантин Грипп Болезнь Вирус Больница Роспотребнадзор
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Комментарии
5
Гость
1 час
На улице слякоть, на улице холод. И вот нежданно нагрянула в город Гражданка солидной комплекции По имени Тётя Инфекция.
Гость
1 час
У нас медицина в Ярославле на высшем уровне. Эпидемия гуляет во всю. а люди не могут к врачам попасть.
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