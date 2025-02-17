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Здоровье «Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу

«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом

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5 комментариев
Ярославна назвала симптомы вируса, который сейчас ходит в ЦФО | Источник: Анна Елкина / 76.RU, Александра Мамонтова / 76.RUЯрославна назвала симптомы вируса, который сейчас ходит в ЦФО | Источник: Анна Елкина / 76.RU, Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославна назвала симптомы вируса, который сейчас ходит в ЦФО

Источник:

В Ярославле под конец февраля начался подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Многие горожане жалуются на сильное першение в горле, заложенный нос, головные боли и небольшую температуру. Ранее по предписанию Роспотребнадзора в городе закрыли для посещения Ярославскую областную больницу.

Главный редактор 76.RU Анна Ёлкина рассказала о симптомах риновируса и поделилась, как ее семья перенесла болезнь. Далее — ее колонка от первого лица.

Мы заболели 1,5 недели назад. Первая — дочка, у нее поднялась температура 37,5-38. На следующий день насморк, он перешел в кашель. У маленьких детей это вечная проблема — они не умеют высмаркиваться. Из-за этого она плохо спала. Температура держалась в диапазоне 36,8–37,8. Она стала отказываться от еды с первых дней.

Через сутки первые симптомы проявились у меня: дико драло горло, заложило нос. Невысокая температура. Выглядело, как обычная ОРВИ. Через 4–5 дней даже стало легче на сутки, а потом мы будто пошли на второй круг. Дочь всё так же почти не ела, и это вызывало тревогу. У меня через пять дней болезни по новой начало драть горло. На следующий день пошел сильный насморк.

Что примечательно, хуже всего было по ночам. То есть первую неделю было похоже на обычную простуду, а потом те же симптомы усилились. Стали болеть пазухи у носа. Температура следующие вечера поднималась к 38, очень болела голова.

Дочь расчесывала ушки, и спустя неделю болезни у нее также стала расти температура по вечерам. Стало понятно, что нам нужно лечение серьезнее.

У дочери вирус дал осложнение на уши. У меня — сильнейший гайморит, мне даже предложили госпитализацию. Позднее всех заболел муж, и он идет по той же схеме — когда после четырех дней болезни температура только нарастает. У него осело в горле, по ночам стал мучить сильный сухой кашель, не дающий спать.

И детский, и взрослый врачи сказали, что это риновирус, всё сидит именно в верхних дыхательных путях. И как бы я ни пыталась полоскать горло всеми доступными средствами в начале болезни, меня это не уберегло. Нам назначили антибиотики.

Болеть с маленьким ребенком вместе — это hard level. Малышка не может спать ночью, ты не можешь. Тебе больно и плохо, но ей больно, плохо и непонятно, нужна твоя забота. Я кончилась за эти две недели.

Как ваше здоровье?

Тоже на больничном
Усиливаю иммунитет витаминами, пока держусь
Расскажу о своем случае в комментариях
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Риновирус Вирус ОРВИ Заболеваемость Симптомы
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Комментарии
5
Гость
1 час
чего дёргаться? в стабильной россии есть два варианта - или само пройдет или оптимизируешься по плану, медицины всё равно нет
Гость
1 час
а где всё что строили при короне? где все эти больные после ивл?и где сами ивл?
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