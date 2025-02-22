«Соплями хоть умывайся»: ярославцы назвали симптомы вируса, который сейчас ходит

Ярославцы назвали симптомы заразного вируса, который сейчас ходит Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Жители Ярославля стали чаще жаловаться на самочувствие. Согласно нашим опросам в Telegram и на сайте, только среди наших читателей более ста человек ушли на больничный. Люди сходятся во мнении — болезнь проявляется головной болью, раздражением в горле, температурой в районе 37-38 градусов.

— Першение в горле, мучительный сухой кашель и соплями хоть умывайся, температура не более 37,5 градуса и так дней 5–7. Жаропонижающее и обезболивающее с обильным питьем, — пишет читатель на нашем сайте.

Распространенные симптомы — насморк и кашель.

— Острый бронхит плюс ангина, температура максимум 38,4, в основном бесячая 37,3–37,6. Уже месяц по кругу болеем. Из лечения, что врач назначила: сосудосуживающие капли, промывание и жаропонижающее! — пишет читательница Ирина Травина в нашей группе во «ВКонтакте».

Еще одна ярославна поделилась, что у семьи поднимается температура под 40.

— У нас наоборот температура под 40 жаропонижающие не сбивают. Кашель дикий, хотя по снимку чисто, лекарства не помогают. Ладно хоть с насморком всё понятно, промываем нос препаратами и по старинке. Сил даже на просто лежать нет, — написала Саша Странникова.

Отметим, что в этом сезоне распространен риновирус. Ранее мы публиковали историю Анны, у которой им заразилась вся семья.

В ярославском Роспотребнадзоре обратили внимание, что в регионе эпидемиологический порог не превышен. При этом в больницах в зависимости от локальной ситуации могут вводиться ограничения: карантин или запрет на посещение.

Как защититься в период простуд

Специалисты надзорного ведомства напоминают правила профилактики ОРВИ и гриппа:

Избегайте тесных контактов с людьми, у которых есть признаки ОРВИ и гриппа. Регулярно проветривайте помещения. Спите достаточное количество времени, правильно питайтесь, сохраняйте физическую активность. Прикрывайте рот и нос одноразовым платком при чихании или кашле. Избегайте прикосновений руками к своему рту, глазам и носу. Регулярно мойте руки с мылом. Если вы заболели, не занимайтесь самолечением. При наличии признаков заболевания лучше вызывать скорую или врача на дом.

Напомним, главврач инфекционной клинической больницы № 1 в Ярославле Задыне Худоян рекомендует зимой вводить в рацион оливковое и другие растительные масла, томатный сок или свежие помидоры, яблоки, апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые, красное мясо, мед, кисломолочные продукты, любые орехи. Эти продукты позволят усилить иммунитет.