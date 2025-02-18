«Думала, давление, оказалось — температура»: ярославцы назвали симптомы заразного вируса

Пациенты назвали симптомы заразного вируса, который гуляет в Ярославле Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Ярославцы назвали симптомы заразных вирусов, которые сейчас ходят по городу. Ранее мы публиковали колонку ярославны, у которой вся семья заразилась риновирусом.

Читатели 76.RU поделились своими историями и назвали симптомы. Многие отмечают, что в этот сезон болезнь начинает проявляться с небольшой температуры, у кого-то — дерет горло, у кого-то появляется кашель. Публикуем реальные истории пациентов и советы врача, как усилить иммунитет.

«Сильная ломота»

У жительницы Фрунзенского района Алины сначала заболела голова, а спустя несколько часов поднялась температура.

— У меня сначала заболел молодой человек. У него всё началось с сильного кашля и невысокой температуры. Затем температура стала подниматься, была ломота в мышцах, потеря аппетита, три дня в таком состоянии. Я пила витамин D и противовирусные, чувствовала себя хорошо всё это время, проветривала дом, думала — пронесет. Но в итоге сама заболела. Сначала болела голова, думала — давление. Оказалось, температура 37,1. За ночь поднялась до 38,1, хотя пила порошок от простуды на ночь. Сухой мерзкий кашель, горло болит немного, очень сильная ломота в теле, слабость, — поделилась читательница.

По ее словам, от лекарств становится легче, только если температура поднимается выше 38 градусов.

Другой читатель нашего портала пожаловался на першение в горле.

— Симптомы такие, по крайней мере похожие — именно першение в горле, задевает нос, температура невысокая или нормальная. При этом першение почти не снимается спреями или таблетками от боли в горле. И вообще, что характерно — привычные ОРЗ, которые были раньше, когда сначала болит горло, потом переходит в насморк, потом постепенно проходит за неделю, температура до 37,5 максимум, как будто исчезли. Всё стало с какими-то странными симптомами проходить, причем часто на голову дает, — пишут в комментариях.

«Болело горло, гудела голова»

У ярославны Ксении самочувствие ухудшилось после резкой боли в горле. Ей удалось побороть симптомы за несколько дней.

— Я проснулась от того, что было больно глотать. Сразу начала полоскать фурацилином, чтобы не усугубить симптомы. Несколько дней болело горло, по вечерам гудела голова, чувствовала слабость. Потом горло прошло, казалось, что уже поправилась. Но я стала сильно чихать, пришел насморк, заложенность, а вместе с этим температура. Она не поднималась выше 38. На следующий день температуры уже не было, насморк всё еще оставался. Я ничем его не лечила, он прошел сам собой, — рассказала наша читательница.

У жителя Заволжского района Александра болезнь аналогично началась с горла, затем поднялась температура выше 37 градусов, появились легкий озноб и заложенность носа.

На данный момент из-за предписания регионального Роспотребнадзора закрыты для посещения Ярославская областная больница и областная детская клиническая больница.

— Эпидемиологический порог не превышен, — прокомментировали 76.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Ранее главврач инфекционной клинической больницы № 1 в Ярославле Задыне Худоян дала советы, как усилить иммунитет зимой. Для этого помогут несколько видов продуктов: оливковое и другие растительные масла, томатный сок или свежие помидоры, яблоки, апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые, красное мясо, мед, кисломолочные продукты, любые орехи.

Кроме того, мы публиковали список полезных зимних лакомств, по версии диетолога Татьяны Селезневой.