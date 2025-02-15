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Здоровье Ярославскую областную больницу закрыли для посещений

Ярославскую областную больницу закрыли для посещений

В медучреждении назвали причину

1 039
4 комментария
В областной больнице ограничили посещение пациентов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ областной больнице ограничили посещение пациентов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В областной больнице ограничили посещение пациентов

Источник:

Ярославскую областную больницу закрыли для посещений. Соответствующая информация появилась на сайте и в соцсетях медучреждения 14 февраля.

— По предписанию Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической ситуацией и подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом посещение пациентов запрещено. Передачи доставляются от входной двери второго этажа стационара, — говорится в объявлении.

На сайтах других медучреждений Ярославля таких предупреждений нет.

Между тем ярославский Роспотребнадзор еще не публиковал в 2025 году информацию о ситуации с заболеваемостью на территории региона. А вот федеральное ведомство 11 февраля отмечало, что рост заболеваемости ОРВИ в России за неделю составил 13,7%.

— Общее количество зафиксированных случаев достигло 865 тысяч. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 50 регионах страны. В 19 регионах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, — рассказали в Роспотребнадзоре.    

По данным эпидемиологов, возбудителями заболеваний преимущественно являются негриппозные вирусы. Преобладающими являются риновирусы. При этом постепенно нарастает доля гриппа с преобладанием А (H1N1)pdm09 (свиной грипп).  

Также по итогам недели в России было зарегистрировано 7,1 тысячи случаев COVID-19 — на 10,4% меньше, чем на предыдущей неделе.

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Больница Роспотребнадзор Грипп ОРВИ
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Комментарии
4
Гость
2 часа
Всё запретить это наши традиционные ценности
Гость
9 минут
Закрылась? А она практически и не открывалась после Ковида! И не только она, например, Администрация Дзержинского района. Не верите? Сходите, и проверите! 😡😡😡
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