«Мышечная боль, не встать с кровати»: ярославец назвал симптомы заразного вируса

Ярославец назвал симптомы заразного вируса Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Осень в Ярославской области началась со всплеска заболеваемости вирусами. Это подтверждают официальные данные Роспотребнадзора. Заразившиеся делились, что вирус сопровождается высокой температурой, кашлем и болями в теле.

Ярославец Илья подхватил вирус в университете. Вот уже несколько дней, как он слег в кровать с ознобом и головными болями.

— У нас в группе на неделю три человека ушли на больничный. Я был четвертым, так что думаю, заразился от них, — рассказал в беседе с 76.RU Илья. — В первый день был сильный озноб, мерз постоянно. К вечеру поднялась температура под 39. Всё бы ничего, но всё это сопровождалось дикой мигренью и мышечной болью, что не встать с кровати.

В последующие дни состояние ухудшилось. Плюсом к температуре и слабости добавилась боль в горле.

— На второй день ко всему этому списку добавилась боль в горле. Ничего холодного невозможно было есть. Питался только супами и пил чай. На пятый день стало полегче, температуры уже не было, но общее состояние пока вялое. Врач сказал, что вирусное.

На днях в федеральном Роспотребнадзоре сообщили о новом штамме коронавируса XEC, который был обнаружен в России. Среди симптомов: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

Ранее мы публиковали советы врачей о том, как защитить организм в период простуд, а также разъясняли симптомы разных заболеваний.

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