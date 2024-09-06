Заболеваемость растет: в Ярославской области все больше людей болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

В Ярославской области отмечается вспышка заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Рост зафиксировали за неделю с 26 августа по 1 сентября.
— В структуре установленных респираторных вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов, — сообщили в Роспотребнадзоре по Ярославской области 5 сентября.
Вирусы негриппозной этиологии — это все вирусы, которые вызывают простуду, кроме гриппа.
По данным сервиса «Объясняем.РФ», за неделю с 26 августа по 1 сентября в регионе было выявлено 114 случаев заболевших коронавирусом. Из них 20 человек были госпитализированы. Также в этот период 58 выздоровевших.
— Мы напоминаем, что в сезон подъема заболеваемости важно помнить о профилактике, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Соблюдайте личную гигиену:
мойте руки перед едой и после посещения общественных мест;
избегайте близкого контакта с людьми с признаками заболевания;
регулярно проветривайте помещения;
поддерживайте оптимальную влажность воздуха.
В Роспотребнадзоре добавили, что при первых признаках недомогания важно обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Ситуация находится на контроле в региональном Роспотребнадзоре.
Напомним, что в конце августа стало известно о первом заразившемся лихорадкой Западного Нила в Ярославской области. Что это за болезнь и чем она опасна — читайте в этом материале.