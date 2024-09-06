Заболеваемость растет: в Ярославской области все больше людей болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

В регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусом Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Ярославской области отмечается вспышка заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Рост зафиксировали за неделю с 26 августа по 1 сентября.

— В структуре установленных респираторных вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов, — сообщили в Роспотребнадзоре по Ярославской области 5 сентября.

Вирусы негриппозной этиологии — это все вирусы, которые вызывают простуду, кроме гриппа.

По данным сервиса «Объясняем.РФ», за неделю с 26 августа по 1 сентября в регионе было выявлено 114 случаев заболевших коронавирусом. Из них 20 человек были госпитализированы. Также в этот период 58 выздоровевших.

Новый штамм коронавируса называется «Флирт» Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











— Мы напоминаем, что в сезон подъема заболеваемости важно помнить о профилактике, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Соблюдайте личную гигиену:

мойте руки перед едой и после посещения общественных мест;

избегайте близкого контакта с людьми с признаками заболевания;

регулярно проветривайте помещения;

поддерживайте оптимальную влажность воздуха.

В Роспотребнадзоре добавили, что при первых признаках недомогания важно обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Ситуация находится на контроле в региональном Роспотребнадзоре.

Пациентам из групп риска следует обращаться к врачу при первых симптомах Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы









