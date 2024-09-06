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Здоровье Заболеваемость растет: в Ярославской области все больше людей болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

Заболеваемость растет: в Ярославской области все больше людей болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

Публикуем последние данные по заболевшим за неделю

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2 комментария

В регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусом

В Ярославской области отмечается вспышка заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Рост зафиксировали за неделю с 26 августа по 1 сентября.

— В структуре установленных респираторных вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов, — сообщили в Роспотребнадзоре по Ярославской области 5 сентября.

Вирусы негриппозной этиологии — это все вирусы, которые вызывают простуду, кроме гриппа.

По данным сервиса «Объясняем.РФ», за неделю с 26 августа по 1 сентября в регионе было выявлено 114 случаев заболевших коронавирусом. Из них 20 человек были госпитализированы. Также в этот период 58 выздоровевших.

Новый штамм коронавируса называется «Флирт»

— Мы напоминаем, что в сезон подъема заболеваемости важно помнить о профилактике, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Соблюдайте личную гигиену:

  • мойте руки перед едой и после посещения общественных мест;

  • избегайте близкого контакта с людьми с признаками заболевания;

  • регулярно проветривайте помещения;

  • поддерживайте оптимальную влажность воздуха.

В Роспотребнадзоре добавили, что при первых признаках недомогания важно обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Ситуация находится на контроле в региональном Роспотребнадзоре.

Пациентам из групп риска следует обращаться к врачу при первых симптомах

Напомним, что в конце августа стало известно о первом заразившемся лихорадкой Западного Нила в Ярославской области. Что это за болезнь и чем она опасна — читайте в этом материале.

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Коронавирус ОРВИ Грипп Инфекции Заболеваемость
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Комментарии
2
Гость
6 сентября 2024, 10:23
😥😒😏
Гость
6 сентября 2024, 11:26
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