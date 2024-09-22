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Здоровье Всё о коронавирусе «Потеря аппетита, боли в теле»: в Роспотребнадзоре назвали симптомы нового варианта заразного вируса

«Потеря аппетита, боли в теле»: в Роспотребнадзоре назвали симптомы нового варианта заразного вируса

XEC распространяется очень быстро

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1 комментарий

В России обнаружили новый вариант ковида

Ярославцев предупредили о новом варианте коронавируса. В субботу, 21 сентября, в Роспотребнадзоре рассказали, чем отличается XEC.

— XEC — это новый вариант SARS-CoV-2. Это рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами. Среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, — сообщили в федеральном Роспотребнадзоре.

По данным специалистов, штамм впервые обнаружили в Германии в июне 2024 года. Более того, ранние случаи заболевания зафиксировали еще раньше — в мае.

— Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона, — предупредили в ведомстве.

Согласно данным сайта «Объясняем.РФ», с 9 по 15 сентября в стране госпитализированы 2875 человек. В Ярославской области вирус подтвердился у 209 пациентов, 129 человек выздоровели.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики:

  • использовать средства индивидуальной защиты;

  • мыть руки с мылом;

  • избегать контакта с заболевшими людьми;

  • проветривать помещения.

Ранее мы публиковали большой разбор о том, почему новые варианты стали более заразными, а также давали объяснение от вирусолога, защитят ли вакцины от коронавуса.

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Комментарии
1
Гость
51 минута
Неужели появился достойный противник коронавирус XEC а то до него коронавирусы какие то хиленькие оказались. Переболел 5 раз или больше. Первый раз за 2 дня когда заболел докажет зам.глав.рача ,когда выздоровел докажет мед.сестра которая приходила ко мне как к больному коронавирусом и то что я переболел именно коронавирусом докажет ПЦР тест результат толи болен толи нет на более точном приборе не болен. Тогда зачем ко мне приходила мед.сестра как больному коронавирусом посланным поликлиникой. Все доказательства 33 поликлинике города Альметьевск. Остальные четыре раза бессимптомно благодаря своим клеткам памяти узнал через анализ на антитела. Но почему то я думаю новый коронавирус тоже хиленьким окажется и я переболею им бессимптомно. Пожалуйста заразите меня этим вирусом
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