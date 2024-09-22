«Потеря аппетита, боли в теле»: в Роспотребнадзоре назвали симптомы нового варианта заразного вируса

В России обнаружили новый вариант ковида Источник: Кирилл Поверинов











Ярославцев предупредили о новом варианте коронавируса. В субботу, 21 сентября, в Роспотребнадзоре рассказали, чем отличается XEC.

— XEC — это новый вариант SARS-CoV-2. Это рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами. Среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, — сообщили в федеральном Роспотребнадзоре.

По данным специалистов, штамм впервые обнаружили в Германии в июне 2024 года. Более того, ранние случаи заболевания зафиксировали еще раньше — в мае.

— Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона, — предупредили в ведомстве.

Согласно данным сайта «Объясняем.РФ», с 9 по 15 сентября в стране госпитализированы 2875 человек. В Ярославской области вирус подтвердился у 209 пациентов, 129 человек выздоровели.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики:

использовать средства индивидуальной защиты;

мыть руки с мылом;

избегать контакта с заболевшими людьми;

проветривать помещения.