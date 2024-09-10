Грипп, ковид или просто простуда? Как понять, чем именно вы заболели

Симптомы коронавирусной инфекции похожи на ОРВИ и грипп, заболеваемость которыми сейчас тоже растет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Заболеваемость ковидом в России продолжает расти — об этом ранее сообщали и Роспотребнадзор, и оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Новую волну связывают с распространением варианта FLiRT, по словам иммунологов, в большинстве случаев он протекает легко, а в этом случае симптомы похожи на обычную ОРВИ. И как же в таком случае понять, что болеет человек именно ковидом? Мы спросили врачей.

Симптомы «флирта», гриппа и ОРВИ

Как сообщал ранее Роспотребнадзор, симптомы, характерные для заболевания, вызванного вариантом FLiRT, типичные — это лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния.

— В большинстве случаев это легкое или малосимптомное течение, при нем для ковида характерны те же симптомы, что и для ОРВИ, гриппа и ряда других инфекций, — говорит иммунолог, доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова Николай Крючков. — По тому, как человек кашляет, нельзя определить инфекцию. Кашель, насморк, недомогание, слабость — это все симптомы, которые называются неспецифическими, они характерны для широкого круга патологий.

Симптомы болезни, которую вызывает коронавирус варианта FLiRT, мало отличаются от симптомов ОРВИ Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











В этот широкий круг как раз входят ОРВИ и грипп, заболеваемость которыми сейчас тоже подрастает.

— Период окончания сезона отпусков и летних каникул характеризуется традиционным подъемом респираторных инфекций. Данный тренд сохраняется в первые три недели сентября, а затем возвращается к обычным среднестатистическим показателям заболеваемости, — отмечал академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По данным Роспотребнадзора, в последнюю неделю лета количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 8,6%. Преобладают в основном риновирусы, но есть и единичные случаи вирусов гриппа.

Как отличить ковид от ОРВИ и гриппа

Терапевт, главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова называет несколько признаков, которые косвенно могут указывать на то, что причиной плохого самочувствия стала не обычная простуда, а именно ковид. По ее словам, стоит насторожиться, если есть совокупность таких симптомов, как высокая температура, озноб и жар, сильная головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния, одышка, усталость.

— Диарея и потеря аппетита, потеря обоняния на фоне респираторного заболевания — вместе они могут указывать на COVID-19, — отмечает Надежда Подкорытова. — Также стоит обратить внимание на дополнительные и тревожные симптомы, такие как затрудненное дыхание, боль в груди, сильная одышка и спутанность сознания.

Однако всё это — лишь повод внимательней следить за самочувствием, а при ухудшении не тянуть с обращением за медицинской помощью. Тяжело переносить можно не только ковид, но и, например, грипп. А отличать коронавирусную инфекцию от других ОРВИ не берутся даже врачи.

— Во всех подозрительных случаях показано обследование на SARS-CoV-2 и возбудителей других респираторных инфекций: вирусы гриппа типа А и В, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы, аденовирусы, человеческие метапневмовирусы, — говорится в рекомендациях Минздрава по лечению и диагностике коронавирусной инфекции.

Иммунолог Николай Крючков говорит, что единственный способ стопроцентно определить, что человек болен коронавирусной инфекцией, — ПЦР-тест.

— Отличить ковид от ОРВИ можно только лабораторно, — говорит доктор. — В предельных случаях, когда мы используем, например, МРТ, КТ, анализируем поражение легких, можно с большей вероятностью предположить наличие ковида — там есть очаги [поражения], которые не характерны для ОРВИ и гриппа. Но при этом есть и другие заболевания, которые похожими очагами проявляются — тоже это не гарантия. Если очень тяжелое течение болезни, то появляются более характерные признаки для ковида.

Для легкого течения коронавирусной инфекции доктор считает главной проблемой то, что люди не воспринимают ее всерьез: если симптомы не очень беспокоят, то их списывают на обычную простуду.

— Для самого человека это может быть и неопасно, если он молодой и здоровый, хотя риски тоже есть, бывает, что и такие люди попадают в больницы, — предупреждает иммунолог. — Но главное, что зараженный человек может передать вирус окружающим: он же не думает, что у него ковид, ходит, общается, в том числе с больными или пожилыми людьми. А у них риски выше на порядок.