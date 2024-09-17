Россияне стали чаще болеть штаммами ковида, которые «обходят иммунитет». Вирусологи ответили, грозит ли нам новая пандемия

Москвичи стали чаще жаловаться на ОРВИ Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Роспотребнадзор зафиксировал резкое увеличение в России новых вариантов коронавируса. Речь идет о штаммах KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. Они более заразны и способны обходить иммунитет, сообщили в ведомстве.

— Эти варианты обладают особыми мутациями в шиповидном белке, что позволяет вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Мутация, обнаруженная в варианте LB.1, значительно усиливает его способность обходить иммунный ответ. Роспотребнадзор РФ

В связи с увеличением доли данных вариантов в России в начале сентября существенно выросла заболеваемость COVID-19, отметили в ведомстве. Россияне стали чаще жаловаться на инфекции. Вот какие симптомы они описывают:

— Жуткий насморк с головной болью у меня и детей.

— Температуры нет, насморк, небольшой кашель, фарингит и ларингит — три дня голоса не было совсем, четвертый день хрипло говорю. В целом лучше, чем два предыдущих ковида.

— Болею третий день, горло, насморк, невысокая температура. Горло сильнее всего болит. Мама сегодня заболела, в поликлинике тест показал ковид.

— Боли в горле очень сильные, через три дня кашель, еще через три дня — заложенность носа, шум в ушах. Температура до 38.

Грозит новая пандемия?

Наши коллеги из MSK1.RU узнал у вирусологов, грозит ли нам новая пандемия из-за того, что коронавирус научился обходить иммунный ответ. Однако, по словам экспертов, на самом деле всё не так страшно: о том, что у нас нет защиты от новых штаммов, известно давно.

— Мы это знали с самого начала. Коронавирус отличается тем, что у него очень быстро проходит иммунитет, полученный переболеванием. Примерно через полгода иммунитет утрачивается сам по себе, и это приводит к повторным заболеваниям, — рассказал MSK1.RU руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Об этом же говорит и вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

— Вирус постоянно эволюционирует, антигенная структура меняется, конечно, он перестает реагировать на антитела, которые выработались в ответ на предыдущие штаммы. Это, в общем-то, известные вещи, просто они немного другими словами это выразили, — подчеркнул в разговоре с MSK1 Чумаков.

Прививки не помогут?

Кроме того, ученые давно выяснили, что ковид быстро и сильно меняется из-за обилия мутаций, которые происходят в его рецепторном участке (в том месте, где вирус присоединяется к клетке). Именно поэтому вакцины, которые защищали людей первое время, утратили свою актуальность.

— Омикрон начал еще быстрее мутировать, поэтому в настоящее время вакцина совершенно не актуальна. Когда создали ее новый вариант, вирус мутировал дальше, — объяснил MSK1.RU Чепурнов.

В результате у нас появляются варианты ковида, которые совершенно не подчиняются ни антителам от прошлых переболеваний, ни прошлым вакцинам. Александр Чепурнов руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины

Петр Чумаков отметил, что сейчас вакцинировать людей от коронавируса просто нет смысла, как и создавать новую прививку.

— Новые вакцины нет смысла делать, потому что скорость, с которой эволюционирует вирус, такая, что пока они [лаборатории] развернутся, получат разрешение, наладят производство, всё уже будет просрочено и практически неэффективно, — пояснил MSK1 ученый.

Ковид — новый грипп?

Сам коронавирус настолько изменился, что не вызывает таких тяжелых последствий, как в начале пандемии, подчеркнули в разговоре с MSK1 вирусологи. По уровню опасности он приближается к обычному гриппу.

— К счастью, вирус в значительной степени сам для нас решает проблему тем, что он постепенно становится менее патогенным, менее тяжелым. Снижается летальность, снижается тяжесть переболевания, — рассказал MSK1 Александр Чепурнов.

Он по опасности приближается к обычному гриппу, а в некоторых случаях даже к обычной простуде. Петр Чумаков вирусолог

— Можно переболеть ковидом несколько раз, но ведь мы болеем постоянно гриппом: в этом году, может быть, через год или через два, и никто по этому поводу особо не сокрушается. Такая природа инфекции, — отметил Чумаков.

Беспокоиться из-за распространения новых вариантов ковида не стоит, уверяют эксперты. Но на всякий случай Роспотребнадзор напоминает о профилактике: почаще мыть руки, избегать близкого контакта с людьми, имеющими признаки заболевания, регулярно проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха.

Новые штаммы коронавируса из группы FLiRT начали распространяться по России в мае. По словам врачей, новая группа вирусов — еще одна разновидность омикрона, и она мало чем отличается от предыдущих вариантов COVID-19.