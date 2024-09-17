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Здоровье Всё о коронавирусе эксперт Россияне стали чаще болеть штаммами ковида, которые «обходят иммунитет». Вирусологи ответили, грозит ли нам новая пандемия

Россияне стали чаще болеть штаммами ковида, которые «обходят иммунитет». Вирусологи ответили, грозит ли нам новая пандемия

Роспотребнадзор предупредил, что обновленные коронавирусы более заразны, а защиты от них нет

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13 комментариев

Москвичи стали чаще жаловаться на ОРВИ

Роспотребнадзор зафиксировал резкое увеличение в России новых вариантов коронавируса. Речь идет о штаммах KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. Они более заразны и способны обходить иммунитет, сообщили в ведомстве.

— Эти варианты обладают особыми мутациями в шиповидном белке, что позволяет вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Мутация, обнаруженная в варианте LB.1, значительно усиливает его способность обходить иммунный ответ.

В связи с увеличением доли данных вариантов в России в начале сентября существенно выросла заболеваемость COVID-19, отметили в ведомстве. Россияне стали чаще жаловаться на инфекции. Вот какие симптомы они описывают:

— Жуткий насморк с головной болью у меня и детей.

— Температуры нет, насморк, небольшой кашель, фарингит и ларингит — три дня голоса не было совсем, четвертый день хрипло говорю. В целом лучше, чем два предыдущих ковида.

— Болею третий день, горло, насморк, невысокая температура. Горло сильнее всего болит. Мама сегодня заболела, в поликлинике тест показал ковид.

— Боли в горле очень сильные, через три дня кашель, еще через три дня — заложенность носа, шум в ушах. Температура до 38.

Грозит новая пандемия?

Наши коллеги из MSK1.RU узнал у вирусологов, грозит ли нам новая пандемия из-за того, что коронавирус научился обходить иммунный ответ. Однако, по словам экспертов, на самом деле всё не так страшно: о том, что у нас нет защиты от новых штаммов, известно давно.

— Мы это знали с самого начала. Коронавирус отличается тем, что у него очень быстро проходит иммунитет, полученный переболеванием. Примерно через полгода иммунитет утрачивается сам по себе, и это приводит к повторным заболеваниям, — рассказал MSK1.RU руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Об этом же говорит и вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

— Вирус постоянно эволюционирует, антигенная структура меняется, конечно, он перестает реагировать на антитела, которые выработались в ответ на предыдущие штаммы. Это, в общем-то, известные вещи, просто они немного другими словами это выразили, — подчеркнул в разговоре с MSK1 Чумаков.

Прививки не помогут?

Кроме того, ученые давно выяснили, что ковид быстро и сильно меняется из-за обилия мутаций, которые происходят в его рецепторном участке (в том месте, где вирус присоединяется к клетке). Именно поэтому вакцины, которые защищали людей первое время, утратили свою актуальность.

— Омикрон начал еще быстрее мутировать, поэтому в настоящее время вакцина совершенно не актуальна. Когда создали ее новый вариант, вирус мутировал дальше, — объяснил MSK1.RU Чепурнов.

В результате у нас появляются варианты ковида, которые совершенно не подчиняются ни антителам от прошлых переболеваний, ни прошлым вакцинам.

Петр Чумаков отметил, что сейчас вакцинировать людей от коронавируса просто нет смысла, как и создавать новую прививку.

— Новые вакцины нет смысла делать, потому что скорость, с которой эволюционирует вирус, такая, что пока они [лаборатории] развернутся, получат разрешение, наладят производство, всё уже будет просрочено и практически неэффективно, — пояснил MSK1 ученый.

Ковид — новый грипп?

Сам коронавирус настолько изменился, что не вызывает таких тяжелых последствий, как в начале пандемии, подчеркнули в разговоре с MSK1 вирусологи. По уровню опасности он приближается к обычному гриппу.

— К счастью, вирус в значительной степени сам для нас решает проблему тем, что он постепенно становится менее патогенным, менее тяжелым. Снижается летальность, снижается тяжесть переболевания, — рассказал MSK1 Александр Чепурнов.

Он по опасности приближается к обычному гриппу, а в некоторых случаях даже к обычной простуде.

— Можно переболеть ковидом несколько раз, но ведь мы болеем постоянно гриппом: в этом году, может быть, через год или через два, и никто по этому поводу особо не сокрушается. Такая природа инфекции, — отметил Чумаков.

Беспокоиться из-за распространения новых вариантов ковида не стоит, уверяют эксперты. Но на всякий случай Роспотребнадзор напоминает о профилактике: почаще мыть руки, избегать близкого контакта с людьми, имеющими признаки заболевания, регулярно проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха.

Новые штаммы коронавируса из группы FLiRT начали распространяться по России в мае. По словам врачей, новая группа вирусов — еще одна разновидность омикрона, и она мало чем отличается от предыдущих вариантов COVID-19.

Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил MSK1.RU, что прививаться от ковида уже нет смысла: инфекция мутирует настолько быстро, что прежние вакцины от него не защитят. Мы поговорили с ученым о том, как он пришел в профессию, опасен ли сейчас коронавирус и когда в России изобретут лекарство от рака. Обо всём этом читайте в большом интервью.

ПО ТЕМЕ
Ковид Коронавирус Вакцина Новые штаммы Иммунитет Вирусологи
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Комментарии
13
Инженер1
17 сентября 2024, 09:47
Изъять у гамалейщика прибыль от какого то спутника! Кто его пропагандировал - сослать в Курск,
Гость
17 сентября 2024, 09:08
Уже наплевать. На всё наплевать. Страна пошла вразнос.
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