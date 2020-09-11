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Тема дняПочему снова выселяют жильцов взорвавшегося дома

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«Посидеть днём можно, а ночевать нельзя»: жители взорвавшегося дома рассказали о внезапном выселении

Ярославцы уже успели начать обживаться в своих квартирах

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Второй подъезд в скором времени собираются восстановить

Второй подъезд в скором времени собираются восстановить

Жители взорвавшегося дома в Ярославле рассказали о неожиданном выселении

Странные дела творятся со взорвавшимся домом на улице Батова. Недавно власти объявили о том, что жильцы могут вернуться обратно в один из подъездов разрушенного дома, но теперь вдруг людям приходится снова выселяться.

Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова несколько дней назад сообщила, что к дому подключены коммуникации и никакие трещины не должны смущать людей. Однако вчера глава региона Дмитрий Миронов заявил, что скоро начнут восстанавливать второй подъезд, и поэтому жители третьего вновь должны покинуть свои квартиры. Также глава региона сообщил, что после окончания всех работ по укреплению здания решат дальнейшую судьбу дома. Пригодна ли 10-этажка к проживанию, будет известно только после общего заключения.

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле

Такие решения вызывают вопросы. Ведь при встрече городских властей с жителями третьего подъезда людям показали документ, где жирным шрифтом было выделено: проживание в третьем подъезде возможно. И мэр Владимир Волков на вопрос одного из жильцов: «А своих детей вы пустили бы туда жить?», уверенно ответил: «Да».

И уточнил:
— Работают следователи. Как будут результаты следствия, мы их озвучим. В вашем подъезде взрыва не было, конструкция не нарушена. Все ресурсоснабжающие организации зашли в подвал и подключили третий подъезд в полном объёме. Все работает исправно. Газ был подан в повышенном объёме, чтобы проверить, всё ли нормально. Система выдержала.

Заключение «Ярославгражданпроекта», выданное жильцам третьего подъезда

Заключение «Ярославгражданпроекта», выданное жильцам третьего подъезда

То есть третий подъезд вроде бы признали безопасным, но вроде бы еще присмотрятся к нему. Жутковатая ситуация для тех, кто там (тоже вроде бы) живёт.

Мы съездили к несчастному дому на Батова и пообщались с людьми, которым вновь приходится покидать квартиры. Кто-то уже успел и обжиться.

Жителей второго подъезда в уцелевшие квартиры пока так и не пустили

Жителей второго подъезда в уцелевшие квартиры пока так и не пустили

— Ничего не понимаем, — разводит руками пенсионерка из квартиры на третьем этаже третьего подъезда. — Вчера только настроили телевидение — бегали с техниками. Думали, что обратно заселили, и ладно. Но к вечеру сообщили, что на ночь квартиру нужно покинуть. Посидеть днём можно, а ночевать нельзя. Да как же это?

Около дома с растерянным видом бродят и жители других подъездов. Хозяйка квартиры на первом этаже во втором подъезде может смотреть на своё жилище только со стороны. Полиция туда не пускает до сих пор.

Александр Кудряшов

— Что сейчас творится с квартирой, не знаем, не видели толком, — говорит женщина. — Только в щелочку через забор смотреть можем. Во время взрыва в командировке были.

Также жильцы жалуются, что на руках не имеют ни единого документа о признании дома аварийным. По их словам, информация от чиновников на сегодняшний день очень скудна.

— Лишь намекнули, что всё станет известно после выборов, — говорит владелец квартиры из первого подъезда.

Напомним, трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его маму.

Видео: Елена Вахрушева

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выселениеВзрыв газа
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