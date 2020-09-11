«Посидеть днём можно, а ночевать нельзя»: жители взорвавшегося дома рассказали о внезапном выселении

Странные дела творятся со взорвавшимся домом на улице Батова. Недавно власти объявили о том, что жильцы могут вернуться обратно в один из подъездов разрушенного дома, но теперь вдруг людям приходится снова выселяться.



Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова несколько дней назад сообщила, что к дому подключены коммуникации и никакие трещины не должны смущать людей. Однако вчера глава региона Дмитрий Миронов заявил, что скоро начнут восстанавливать второй подъезд, и поэтому жители третьего вновь должны покинуть свои квартиры. Также глава региона сообщил, что после окончания всех работ по укреплению здания решат дальнейшую судьбу дома. Пригодна ли 10-этажка к проживанию, будет известно только после общего заключения.