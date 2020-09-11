«Посидеть днём можно, а ночевать нельзя»: жители взорвавшегося дома рассказали о внезапном выселении

Жители взорвавшегося дома в Ярославле рассказали о неожиданном выселении
Странные дела творятся со взорвавшимся домом на улице Батова. Недавно власти объявили о том, что жильцы могут вернуться обратно в один из подъездов разрушенного дома, но теперь вдруг людям приходится снова выселяться.
Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова несколько дней назад сообщила, что к дому подключены коммуникации и никакие трещины не должны смущать людей. Однако вчера глава региона Дмитрий Миронов заявил, что скоро начнут восстанавливать второй подъезд, и поэтому жители третьего вновь должны покинуть свои квартиры. Также глава региона сообщил, что после окончания всех работ по укреплению здания решат дальнейшую судьбу дома. Пригодна ли 10-этажка к проживанию, будет известно только после общего заключения.
Такие решения вызывают вопросы. Ведь при встрече городских властей с жителями третьего подъезда людям показали документ, где жирным шрифтом было выделено: проживание в третьем подъезде возможно. И мэр Владимир Волков на вопрос одного из жильцов: «А своих детей вы пустили бы туда жить?», уверенно ответил: «Да».
И уточнил:
— Работают следователи. Как будут результаты следствия, мы их озвучим. В вашем подъезде взрыва не было, конструкция не нарушена. Все ресурсоснабжающие организации зашли в подвал и подключили третий подъезд в полном объёме. Все работает исправно. Газ был подан в повышенном объёме, чтобы проверить, всё ли нормально. Система выдержала.
То есть третий подъезд вроде бы признали безопасным, но вроде бы еще присмотрятся к нему. Жутковатая ситуация для тех, кто там (тоже вроде бы) живёт.
Мы съездили к несчастному дому на Батова и пообщались с людьми, которым вновь приходится покидать квартиры. Кто-то уже успел и обжиться.
— Ничего не понимаем, — разводит руками пенсионерка из квартиры на третьем этаже третьего подъезда. — Вчера только настроили телевидение — бегали с техниками. Думали, что обратно заселили, и ладно. Но к вечеру сообщили, что на ночь квартиру нужно покинуть. Посидеть днём можно, а ночевать нельзя. Да как же это?
Около дома с растерянным видом бродят и жители других подъездов. Хозяйка квартиры на первом этаже во втором подъезде может смотреть на своё жилище только со стороны. Полиция туда не пускает до сих пор.
Александр Кудряшов
— Что сейчас творится с квартирой, не знаем, не видели толком, — говорит женщина. — Только в щелочку через забор смотреть можем. Во время взрыва в командировке были.
Также жильцы жалуются, что на руках не имеют ни единого документа о признании дома аварийным. По их словам, информация от чиновников на сегодняшний день очень скудна.
— Лишь намекнули, что всё станет известно после выборов, — говорит владелец квартиры из первого подъезда.
Напомним, трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его маму.
Видео: Елена Вахрушева